Danh sách các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại 34 tỉnh thành trên cả nước: Check ngay để lên lịch đi xem

STT Tên tỉnh, thành mới Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026

1 An Giang (Kiên Giang + An Giang cũ) Tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên vào ngày 16/02/2026 (nhằm 29 Tết)

2 Bắc Ninh (Bắc Giang + Bắc Ninh cũ) 2 Điểm bắn pháo hoa tầm cao: - Khu Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang: thời gian bắn từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). - Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc: Thời gian bắn từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Quảng trường trung tâm xã Lạng Giang; Hồ Thanh Niên trung tâm xã Lục Nam; khu vực Quảng trường Tượng đài xã Hiệp Hòa; Quảng trường Thân Nhân Trung, phường Việt Yên; khu vực tượng đài Hồ Thanh niên, phường Chũ; khu vực cánh đồng xã Biển Động; sân vận động phường Yên Dũng; khu vực chùa Phúc Sơn, xã Tân Yên; sân vận động trung tâm xã Sơn Động; sân vận động trung tâm xã Yên Thế; thôn Phù Xá, xã Văn Môn; hội trường trung tâm xã Yên Phong; Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Chi; Trung tâm văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành; Công viên Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn; khu tượng đài trung tâm, phường Quế Võ; sân Công viên khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê; khu trung tâm Hồ Thứa, xã Lương Tài và khu vực bờ hồ gần Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ, xã Gia Bình.

3 Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau cũ) Vào lúc 21 giờ ngày 16/02/2026 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại 02 địa điểm là: - Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. - Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

4 Cao Bằng Đang cập nhật

5 TP. Cần Thơ (Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ cũ) Tại Khu vực Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ vào ngày 16 tháng 02 năm 2026 (nhằm đêm 29 tháng 12 năm 2025 âm lịch)

6 TP. Đà Nẵng (Quảng Nam + TP. Đà Nẵng cũ) Các điểm bắn gồm: Khu vực trước UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (khu đất thuộc dự án Kim Long Nam, đối diện về phía Đông UBND phường Hòa Khánh); Đường Bạch Đằng, phường Hòa Cường (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và đường Bình Minh 6); Khu tái định cư đường Vành đai phía Tây, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang; Khu du lịch Cồn Bắp, thôn Xuyên Trung, phường Hội An; Quảng trường 24-3 đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch; Quảng trường xã Núi Thành. 0h00 ngày 17-02-2026 (theo giờ Đài Truyền hình Việt Nam)

7 Đắk Lắk (Phú Yên + Đắk Lắk cũ) Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 nhằm tập trung nguồn lực để chăm lo đời sống Nhân dân, ưu tiên công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân sau thiên tai.

8 Điện Biên 3 địa điểm đó là: phường Điện Biên Phủ; phường Mường Lay; xã Tuần Giáo - Tại điểm phường Điện Biên Phủ, điểm bắn đặt tại khu vực cầu Mường Thanh, gồm pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp với quy mô 600 quả tầm cao, 120 giàn tầm thấp, kéo dài 15 phút từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết). - Hai điểm còn lại tại xã Tuần Giáo và phường Mường Lay sẽ bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút; địa điểm cụ thể do chính quyền địa phương lựa chọn.

9 Đồng Nai (Bình Phước + Đồng Nai cũ) 10 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh từ 00h00 đến 00h15 ngày 17/02/2026 (nhằm ngày 01 tháng giêng năm Bính Ngọ), trong đó có 01 điểm bắn tầm cao và 09 điểm bắn tầm thấp. Cụ thể gồm: 1. Điểm bắn do UBND tỉnh tổ chức tại khu vực cầu Hóa An, phường Trấn Biên (giao UBND phường Trấn Biên tổ chức thực hiện). 2. UBND phường Long Khánh, địa điểm: Sân vận động phường Long Khánh. 3. UBND xã Long Thành, địa điểm: Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo, Long Thành, Đồng Nai ID Junction. 4. UBND xã Tân Phú, địa điểm: Khuôn viên Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, xã Tân Phú. 5. UBND xã Đại phước, địa điểm: Sân bóng đá xã Đại Phước, thuộc tuyến đường Trần Văn Trà, ấp Thị Cầu, xã Đại Phước. 6. UBND phường Bình Phước, địa điểm: Khu vực Hồ Suối Cam, phường Bình Phước. 7. UBND phường An Lộc, địa điểm: Khu đất Thương mại, khu phố Phú Long, phường An Lộc. 8. UBND xã Bù Đăng, địa điểm: Trung tâm Hành chính xã, thôn Đức Phong, xã Bù Đăng. 9. UBND phường Chơn Thành, địa điểm: Trong dự án Khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ Suối Đôi, khu phố 6, phường Chơn Thành. 10. UBND xã Lộc Ninh, địa điểm: Quảng trường Adamas, Khu đô thị Diamond City Lộc Ninh, thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh.

10 Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp cũ) Tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 8 đơn vị hành chính, gồm các phường: Đạo Thạnh, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Long Thuận, Mỹ Phước Tây và 2 xã: Chợ Gạo, Trường Xuân vào thời điểm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

11 Gia Lai (Gia Lai + Bình Định cũ) Tổ chức bắn pháo hoa tại 02 địa điểm: - Quảng Trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. - Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

12 TP. Hà Nội Tổng số 31 điểm bắn vào lúc 00h00 ngày 17/02/2026 (thứ Ba, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ): 32 trận địa (trong đó 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp, pháo hoa hỏa thuật và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), cụ thể: *Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật gồm 11 trận địa. - Trận địa số 1: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà nội mới, Phường Hoàn Kiếm. - Trận địa số 2: Trước Bưu điện Hà Nội, Phường Hoàn Kiếm. - Trận địa số 3: Tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, Phường Hai Bà Trưng. - Trận địa số 4: Tại khuôn viên đường đua F1, Phường Từ Liêm. - Trận địa số 5: Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ. - Trận địa số 6: Tại Hồ Văn Quán, Phường Hà Đông. - Trận địa số 7: Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây. - Trận địa số 8: Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì. - Trận địa số 9: Trung tâm TDTT, xã Đông Anh. - Trận địa số 10: Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh. - Trận địa số 11: Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm. *Bắn pháo hoa tầm thấp gồm 21 trận địa - Trận địa số 12: Đông nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ. - Trận địa số 13: Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai. - Trận địa số 14: Công viên Long Biên, phường Việt Hưng. - Trận địa số 15: Hồ Xã Đàn, phường Đống Đa. - Trận địa số 16: Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy - Trận địa số 17: Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân. - Trận địa số 18: Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Mê Linh. - Trận địa số 19: Sân vận động Quảng Oai, xã Tây Đằng. - Trận địa số 20: Sân vận động, xã Đan Phượng. - Trận địa số 21: Sân vận động, xã Thạch Thất. - Trận địa số 22: Sân vận động, phường Chương Mỹ. - Trận địa số 23: Sân vận động, xã Thường Tín. - Trận địa số 24: Sân thượng tầng 6, Trụ sở Cơ sở 3 Ban CHPTKV2- Phúc Thọ, xã Quốc Oai. - Trận địa số 25: Tại Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên. - Trận địa số 26: Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức. - Trận địa số 27: Sân vận động, xã Ứng Hòa. - Trận địa số 28: Sân vận động, xã Sóc Sơn. - Trận địa số 29: Sân vận động, xã Phúc Thọ. - Trận địa số 30: Công viên cây xanh, xã Thanh Oai. - Trận địa số 31: Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng, - Trận địa số 32: Chợ Minh Châu, xã Minh Châu.

13 Hà Tĩnh Đêm giao thừa Tết Âm lịch 2026 (ngày 16/02/2026) tại các xã, phường: Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Thành Sen, Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

14 TP. Hải Phòng (Hải Dương + TP. Hải Phòng cũ) Thời gian bắn pháo hoa diễn ra sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa 23h59' ngày 16/02/2026 (tức 29 Tết) tại 02 địa điểm: 1. Khu vực Nhà hát thành phố (phường Hồng Bàng); 2. Quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị).

15 TP. Huế Thành phố Huế sẽ bắn pháo hoa tại 03 đại điểm từ 0h00-0h15 đêm giao thừa: - 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn - 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại phường Phong Điền - 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại xã Chân Mây - Lăng Cô

16 TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) TPHCM bố trí 17 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vào 15 phút, từ 00h00 đến 00h15, ngày 17/02/2026 (nhằm Mùng 01 tháng Giêng năm Bính Ngọ). * 04 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp 1. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; 2. Khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; 3. Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; 4. Quảng trường Công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa. * 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp 1. Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; 2. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; 3. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; 4. Chợ Bình Điền, phường Bình Đông; 5. Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; 6. Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; 7. Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; 8. Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt; 9. Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu; 10. Khu Đô thị, Thương mại, Dịch vụ Quảng trường xanh phường Đông Hòa; 11. Khu Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo; 12. Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè; 13. Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ.

17 Hưng Yên (Thái Bình + Hưng Yên cũ) 1. Phường Phố Hiến: 150 thùng/gian tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh (đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh). 2. Phường Trần Lãm: 150 thùng/gian tại Công viên Kỳ Bá (nguồn xã hội hóa theo chỉ đạo UBND tỉnh). 3. Phường Trần Hưng Đạo: 90 thùng/gian tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường (71 Trần Phú). 4. Xã Đại Đồng: 90 thùng/gian tại Khu TTTM Hồng Hải. Hoàng Hoa Thám: 90 thùng/gian tại vườn hoa đối diện Quảng trường Trung tâm DVVH-XH. 5. Xã Lương Bằng: 150 thùng/gian tại Nhà Văn hóa xã. 6. Xã Ân Thi: 60 thùng/gian tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 7. Xã Triệu Việt Vương: 90 thùng/gian tại khu nhà ở Bình Minh – Phố Hiến (cạnh ĐH.57). 8 Xã Hưng Phú: 90 thùng/gian tại trụ sở UBND xã. 9. Xã Vũ Tiến: 60 thùng/gian tại trụ sở Đảng ủy xã. 10. Xã Phụng Công: 60 thùng/gian tại khu nhà ở phố Mới Văn Giang (trước cổng UBND xã). 11. Xã Việt Yên: 150 thùng/gian tại chợ Nông sản Sông Hồng. 12. Xã Bắc Đông Hưng: 90 thùng/gian tại Đình Lưu (thôn Trung). 13. Xã Như Quỳnh: 120 thùng/gian tại Trung tâm Nhà Văn hóa xã. 14. Xã Bắc Tiến Hưng: 60 thùng/gian tại sân vận động trung tâm xã. 15. Xã Vũ Thư: 60 thùng/gian tại sân trụ sở tiếp công dân xã. 16. Xã Tiên Hải: 120 thùng/gian tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

18 Khánh Hoà (Khánh Hòa + Ninh Thuận cũ) Điểm bán pháo hoa: - Khu vực Quảng trường 2 tháng 4 - Khu vực Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải). - Khu vực đảo Hòn Tre (phường Nha Trang) - Khu vực cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng) - Khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Cam Lâm - Khu vực gần trụ sở UBND phường Cam Ranh; - Khu vực phía sau trụ sở Đảng ủy xã Nam Cam Ranh Số lượng giàn pháo hoa tại các điểm dao động từ 90 - 150 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian ban ở hầu hết các điểm bắt đầu lúc 0h00 ngày 17/2 và kéo dài từ 10-15 phút. Riêng điểm bắn tại xã Nam Cam Ranh diễn ra lúc 21h ngày 16/2 và phường Cam Ranh diễn ra lúc 22h ngày 16/2.

19 Lai Châu Đang cập nhật

20 Lâm Đồng (Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận cũ) Lâm Đồng có 18 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 17 địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắn bắt đầu lúc 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 17/2/2026. 1. Phường Xuân Hương - Đà Lạt có hai điểm bắn gồm: - Điểm 1 tại tiểu công viên trước công viên Yersin, số lượng 120 giàn - Điểm 2 tại bến du thuyền hồ Xuân Hương, số lượng 120 giàn 2. Phường Mũi Né một điểm bắn tại đồi cát bay Mũi Né, số lượng 90 giàn. 3. Phường 1 Bảo Lộc một điểm bắn tại đường 28/3 (khu vực cầu trắng - hồ Đồng Nai), số lượng 120 giàn 4. Xã Bảo Lâm 1 một điểm bắn, tại sân vận động xã; số lượng 90 giàn. 5. Xã Nâm Nung một điểm bắn tại trung tâm xã số lượng 60 giàn 6. Phường Phan Thiết một điểm bắn tại cầu Lê Hồng Phong, số lượng 120 giàn; 7. Xã Đức An một điểm bắn tại quảng trường Đức An số lượng 120 giàn. 8. Xã Liên Hương một điểm bắn, tại khuôn viên trụ sở hành chính xã số lượng 60 giàn 9. Phường Bắc Gia Nghĩa một điểm bắn, tại khu vực hồ trung tâm phường số lượng 90 giàn 10. Xã Đạ Tẻh một điểm bắn tại quảng trường Đạ Tẻh, số lượng 60 giàn. 11. Xã Đắk Mil một điểm bắn tại sân vận động xã, số lượng 90 giàn. 12. Trung tâm xã Quảng Trực 13. Trung tâm xã Quảng Hòa 14. Trung tâm xã Đam Rông 15. Trung tâm xã Cát Tiên 16. Trung tâm xã Đông Giang 17. Trung tâm xã Đồng Kho

21 Lạng Sơn - Phường Lương Văn Tri: + Địa điểm: Đường Hùng Vương, Phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. + Thời gian: Diễn ra sau chương trình nghệ thuật tổ chức từ 22h00’ - 24h00’ ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). - Tại các xã, phường còn lại trên địa bàn tỉnh: + Địa điểm: Tại các xã Đồng Đăng, Thất Khê, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Na Sầm, Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. + Thời gian: Diễn ra sau chương trình nghệ thuật tổ chức trước hoặc đúng ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Khuyến khích tổ chức chương trình nghệ thuật vào khoảng thời gian 22h00’ - 24h00’ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ.

22 Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái cũ) Toàn tỉnh bắn pháo hoa tại 11 địa điểm, gồm: Quảng trường 19/8 và Công viên Yên Hòa, phường Yên Bái; Công viên Hồ Chí Minh, phường Lào Cai; Khu vực trung tâm phường Cam Đường; Khu di tích Lịch sử văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ; Công viên Đầm Vối, xã Trấn Yên; Khu vực bờ hồ xã Lục Yên; Quảng trường xã Yên Bình; Khu đô thị Yên Bái Riverside, phường Âu Lâu; Trung tâm xã Bảo Thắng và Trung tâm xã Mậu A.

23 Nghệ An Đang cập nhật

24 Ninh Bình (Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định cũ) Bắn pháo hoa tại các xã, phường: Hoa Lư, Nam Định, Hà Nam, Tam Điệp, Nho Quan, Vụ Bản bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Lễ hội năm 2026, cụ thể như sau: * Tại phường Hoa Lư - Số lượng: dự kiến 120 giàn; - Thời gian: từ 00h00’ ngày 17/02/2026 (giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”); - Địa điểm: tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phường Hoa Lư; * Tại phường Nam Định - Số lượng: dự kiến 120 giàn; - Thời gian: từ 00h00’ ngày 17/02/2026 (giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”); - Địa điểm: tại khu vực Công viên Vị Xuyên, phường Nam Định; * Tại phường Hà Nam - Thời gian: từ 0h00’ ngày 17/02/2026 (giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”); - Địa điểm: tại Quảng trường Trống Đọi Tam, Khu đô thị SunUrban Ctity, phường Hà Nam; * Tại phường Tam Điệp - Số lượng: dự kiến 150 - 200 giàn; - Thời gian bắn: từ 22h15’ ngày 16/02/2026 (ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ); - Địa điểm: tại Trung tâm Thể thao phường Tam Điệp; * Tại xã Nho Quan - Số lượng: dự kiến 150 - 200 giàn; - Thời gian bắn: từ 22h00’ ngày 16/02/2026 (ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ); - Địa điểm: tại Quảng trường, Nhà Văn hóa trung tâm xã Nho Quan (thôn Bách Hoàn).

25 Phú Thọ (Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ cũ) Phú Thọ sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa (hỗn hợp tầm cao và tầm thấp) do cấp tỉnh tổ chức vào đêm giao thừa tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình). Ngoài ra, các xã, phường được cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời gian không quá 15 phút, gồm: Xuân Hòa, Phú Thọ, Hiền Lương, Đan Thượng, Tây Cốc, Văn Lang, Cẩm Khê, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy, An Nghĩa, Kim Bôi.

26 Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum cũ) Từ 23h30’ đến 23h45 phút, tối 29 Tết (tức ngày 16/02/2026 dương lịch), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp Tết Âm lịch 2026 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) và Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum)

27 Quảng Ninh 19 điểm bắn pháo hoa gồm 02 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 17 điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Vân Đồn, Cửa Ông, Đông Triều, Mạo Khê, Đầm Hà, Móng Cái 1, Đông Ngũ, Hoành Bồ, Quảng Hà, Tuần Châu, Uông Bí, Cẩm Phả, Vĩnh Thực, Quảng Yên, Bình Liêu, Việt Hưng, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hạ Long

28 Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị cũ) 0h00 mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/02/2026), Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại hai điểm trung tâm: - Cầu Nhật Lệ 1, phường Đồng Hới - Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà Pháo hoa tầm thấp, an toàn cùng 60 giàn trên mỗi điểm bắn, thời lượng: 15 phút

29 Sơn La Tỉnh Sơn La sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 4 điểm, gồm Phường Tô Hiệu (khu vực TP Sơn La cũ), phường Mộc Châu và các xã Thuận Châu, Phù Yên. Tại mỗi điểm, thời gian bắn pháo hoa đón xuân Bính Ngọ 2026 dài khoảng 15 – 20 phút với 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp; trừ phường Tô Hiệu 120 giàn pháo hoa nổ.

30 Tây Ninh (Long An + Tây Ninh cũ) Tây Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 14 điểm thuộc các xã, phường, cụ thể: Điểm bắn tại phường Long An (Quảng trường Khu hành chính, khu phố Bình Cư 2) sẽ thực hiện 120 giàn pháo; xã Cần Giuộc (Khu dân cư Sài Gòn River Park, ấp Phước Thuận) 90 giàn; xã Rạch Kiến (Công ty Tương Lai, ấp Long Thanh) 90 giàn; xã Bến Lức (Khu đô thị Waterpoint, ấp An Thạnh) 120 giàn; xã Hậu Nghĩa (sân vận động, ô 5, ấp Khiêm Cương) 120 giàn; xã Đức Hòa (Khu Ecity Tân Đức) 90 giàn. Xã Tầm Vu (Quảng trường xã) bắn 60 giàn; phường Trảng Bàng (sân vận động phường) 90 giàn; xã Bến Cầu (sân vận động, ấp Mộc Bài) 90 giàn; phường Gò Dầu (sân vận động, đường Lê Hồng Phong) 150 giàn – là điểm có số lượng giàn nhiều nhất. Các địa điểm khác gồm: Xã Dương Minh Châu (bờ hồ Dầu Tiếng) 90 giàn; phường Long Hoa (sân vận động phường Thanh Điền) 90 giàn; phường Tân Ninh (Quảng trường Tô Quyền, đường Đặng Ngọc Chính) 90 giàn; phường Kiến Tường (sân vận động, khu phố 4) 90 giàn. Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen vào mùng 4 Tết Bính Ngọ tại Quảng trường trước nhà ga Bà Đen, Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

31 Thái Nguyên (Bắc Kạn + Thái Nguyên cũ) Diễn ra từ 21h00 ngày 16/02/2026 đến 00h15 ngày 17/02/2026, tại 3 khu vực: Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng), Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân) và sân khấu Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn)

32 Thanh Hóa Bắt đầu từ 00h00 ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại 4 địa điểm gồm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và các xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân.

33 Vĩnh Long (Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh cũ) 3 điểm bắn pháo hoa tỉnh Vĩnh Long dịp Tết Âm lịch 2026 cụ thể như sau: [1] Quảng trường phường Long Châu; [2] Quảng trường phường Nguyệt Hóa; [3] Công viên Mỹ Hóa (phường Bến Tre). Tỉnh Vĩnh Long sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm trên vào lúc 23h10 ngày 16/02/2026 (29 Tết âm lịch) với thời lượng 15 phút/địa điểm.