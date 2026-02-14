“Nàng tiên cá” đã tuyệt chủng vừa tái xuất? Phát hiện xác sinh vật bí ẩn dài 1,5 mét, phần đầu đã phân hủy

Vào ngày 12 tháng 2, một người yêu thích quan sát chim đã phát hiện xác một loài động vật nghi là bò biển (Dugong) tại một bãi biển ở Ngô Xuyên, Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc. Người phát hiện tiết lộ rằng xác con vật dài hơn 1.5 mét, phần đuôi bị vùi trong cát và phần đầu đã bị phân hủy nghiêm trọng. Được biết, bò biển còn được mệnh danh là “nàng tiên cá”, là động vật bảo tồn cấp quốc gia hạng nhất tại Trung Quốc và từng bị tuyên bố tuyệt chủng chức năng dọc theo bờ biển nước này vào năm 2022.

Theo báo cáo từ Tân Kinh, Cục Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Ngô Xuyên cho biết hiện tại họ rất nghi ngờ đây là xác bò biển. Các nhân viên đang túc trực tại hiện trường bãi biển để canh giữ, sau đó sẽ chuyển xác vào kho lạnh để chờ Viện Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Biển sâu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đến tiếp nhận.

Xác con vật được cho là "nàng tiên cá" bò biển

Dữ liệu công khai cho thấy bò biển được phát hiện sớm nhất tại Trung Quốc vào những năm 1950. Kể từ đó, các hồ sơ về việc phát hiện và đánh bắt loài này liên tục được ghi nhận tại vùng biển đảo Hải Nam và Quảng Tây.

Năm 1988, bò biển được liệt kê là động vật bảo tồn trọng điểm cấp quốc gia hạng nhất, nhưng kể từ sau năm 2004, hầu như không còn thấy bóng dáng của chúng. Năm 2008, người ta tìm thấy xác một con bò biển ở phía đông ngoại ô Văn Xương, Hải Nam, và đó cũng là lần cuối cùng loài này xuất hiện tại vùng ven biển Trung Quốc, sau đó hoàn toàn mất dấu và bị coi là đã tuyệt chủng chức năng.

Tuyệt chủng chức năng (Functional extinction) dùng để chỉ một loài mà số lượng quần thể trong điều kiện tự nhiên đã giảm đến mức khó có thể duy trì việc sinh sản. Ngay cả khi có thể tồn tại một vài cá thể ít ỏi, chúng cũng không thể thông qua sinh sản để mở rộng quần thể, và cuối cùng có xác suất rất cao là tiến tới tuyệt chủng hoàn toàn.

Bò biển có tuổi thọ khoảng 73 năm. Chúng thường nhô nửa thân trên mặt nước, ôm con non để cho bú, vì vậy một số nhà khoa học tin rằng bò biển chính là nguyên mẫu của hình tượng nàng tiên cá.

Bò biển là một loại động vật có vú ăn cỏ dưới biển, từng phân bố rộng rãi ở vùng nước ven bờ nhiệt đới và cận nhiệt đới của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tại Trung Quốc, chúng chủ yếu sống ở các vùng biển nông nhiệt đới thuộc khu vực Hoa Nam. Tuy nhiên, hiện nay chúng chủ yếu tập trung ở Úc, trong khi số lượng bò biển ở các khu vực khác đã giảm mạnh.

Bò biển

Bò biển có tính tình hiền lành, ngoại hình tương tự như lợn biển nhưng lại có chiếc đuôi giống cá voi. Chúng có thể dài tới khoảng 3 mét và nặng từ 300 đến 500 kg. Do cần định kỳ nổi lên mặt nước để hít thở, loài vật này được cho là nguồn cảm hứng cho các truyền thuyết cổ xưa về nàng tiên cá và quái vật biển.

Bò biển thuộc bộ Lợn biển, họ Bò biển, là loài động vật biển ăn cỏ. Tuy tương tự như họ hàng gần là lợn biển, nhưng môi trường sống của chúng không hoàn toàn giống nhau. Chúng là loài duy nhất thuộc bộ Lợn biển còn sinh tồn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nguồn: HK01