Mùng 1 Tết nên mặc màu gì để mở đầu năm mới may mắn?

Từ lâu, trong văn hóa truyền thống Việt Nam, màu sắc trang phục ngày Tết không chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn liền với mong muốn về một năm mới bình an, hanh thông và nhiều khởi sắc.

Đặc biệt, mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới, luôn được xem là thời điểm quan trọng, nơi mỗi lựa chọn nhỏ đều mang ý nghĩa khởi đầu. Vì vậy, câu hỏi “mùng 1 Tết nên mặc màu gì” luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người mỗi dịp xuân về.

Theo quan niệm dân gian, việc lựa chọn màu sắc phù hợp trong ngày đầu năm mang ý nghĩa tinh thần, giúp con người cảm thấy tự tin, lạc quan và tràn đầy năng lượng tích cực hơn khi bước sang một năm mới.

Mùng 1 Tết nên mặc màu gì?

Năm 2026 là năm Bính Ngọ , tức năm con Ngựa. Xét theo ngũ hành, năm này thuộc mệnh Thiên Hà Thủy (nước trên trời). Đồng thời, đây cũng được xem là năm song Hỏa vượng khí, tức yếu tố Hỏa khá mạnh trong tổng thể vận hành của năm.

Chính vì vậy, những gam màu mang sắc thái tươi sáng, ấm áp, giàu sinh khí thường được nhiều người ưu tiên lựa chọn khi bước sang năm mới 2026. Các màu sắc này không chỉ tạo cảm giác rạng rỡ, phù hợp với không khí Tết mà còn giúp tinh thần trở nên tích cực, hứng khởi hơn trong ngày đầu năm.

Màu đỏ

Nhắc đến Tết cổ truyền Việt Nam, sắc đỏ gần như là màu sắc không thể thiếu. Từ câu đối, phong bao lì xì cho đến trang phục du xuân , màu đỏ luôn hiện diện như biểu tượng của sự may mắn, niềm vui và nguồn năng lượng tích cực.

Nếu bạn đang băn khoăn mùng 1 Tết mặc áo màu gì để vừa nổi bật vừa phù hợp không khí ngày xuân, thì áo đỏ, váy đỏ hoặc các set đồ có tông đỏ chủ đạo luôn là lựa chọn an toàn và không bao giờ lỗi thời. Màu đỏ gắn liền với hình ảnh thịnh vượng, hạnh phúc và khởi đầu tốt đẹp, đặc biệt phù hợp với những người mang mệnh Hỏa và Thổ.

Màu đỏ là gam màu biểu trưng cho may mắn. (Ảnh: Tăng Thanh Hà)

Màu vàng

Bên cạnh màu đỏ, màu vàng cũng là gam màu được nhiều người yêu thích trong dịp Tết. Trong quan niệm Á Đông, vàng đại diện cho sự giàu sang, thành công và ánh sáng của mặt trời, biểu trưng cho khởi đầu mới đầy năng lượng.

Những ai đang tìm hiểu Tết nên mặc đồ màu gì để cầu tài lộc có thể cân nhắc áo vàng pastel, váy vàng nhạt hoặc quần âu tông vàng nhẹ. Màu vàng được cho là phù hợp với người mệnh Thổ và Kim, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng và dễ phối đồ trong những ngày đầu năm.

Màu vàng biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng. (Ảnh: Tuyết Lan)

Màu xanh lá cây

Xanh lá cây là gam màu đại diện cho thiên nhiên, sự sinh sôi và phát triển bền vững. Đây là màu sắc rất phù hợp với tinh thần của năm mới, khi con người hướng đến sự an yên, khỏe mạnh và những bước tiến tích cực trong cuộc sống.

Trang phục như váy xanh mint, áo sơ mi xanh pastel hay áo thun xanh lá nhạt mang lại cảm giác trẻ trung, tươi mới. Gam màu này được xem là phù hợp với người mệnh Mộc và Hỏa, tượng trưng cho sự hanh thông và phát triển lâu dài.

Màu xanh lá cây biểu trưng cho sức sống và sự khởi đầu. (Ảnh: HIEUTHUHAI)

Màu xanh dương

Xanh dương gợi nhớ đến bầu trời và biển cả, mang lại cảm giác bình yên, thư thái và cân bằng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch trong ngày đầu năm.

Vào mùng 1 Tết, bạn có thể chọn áo sơ mi xanh dương, váy xanh pastel hoặc blazer xanh navy để vừa lịch sự khi chúc Tết họ hàng, vừa thoải mái khi đi du xuân. Màu xanh dương được cho là phù hợp với người mệnh Thủy và Mộc.

Màu xanh dương hợp với người mệnh Thủy và Mộc. (Ảnh: Thanh Hằng)

Mùng 1 Tết không nên mặc màu gì?

Bên cạnh việc quan tâm mùng 1 Tết nên mặc đồ màu gì, nhiều người cũng chú ý đến những gam màu thường được hạn chế trong ngày đầu năm.

Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Tết thường kiêng các màu quá tối như đen, xám đậm hoặc nâu đậm, bởi những màu này dễ tạo cảm giác nặng nề, trầm lắng, không phù hợp với không khí tươi vui, rộn ràng của ngày xuân.

Ngoài ra, việc mặc trang phục trắng hoàn toàn trong mùng 1 cũng thường được tránh vì màu trắng gắn với ý nghĩa tang tóc, chia ly trong văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nếu yêu thích phong cách tối giản, bạn vẫn có thể phối màu trắng cùng các gam màu tươi sáng như đỏ, vàng hoặc xanh để tạo sự hài hòa và điểm nhấn tích cực cho tổng thể trang phục.

12 con giáp nên mặc màu gì mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026?

Dựa trên quan niệm màu sắc và ngũ hành, nhiều người tham khảo màu trang phục mùng 1 Tết theo tuổi con giáp như sau:

Tuổi Tý: xanh dương, trắng, xám nhạt

Tuổi Sửu: vàng, nâu xanh và xanh lá

Tuổi Dần: xanh lá, xanh dương và đen ánh sáng

Tuổi Mão: xanh lá, xanh dương nhạt, hồng pastel

Tuổi Thìn: vàng, cam, đỏ nhạt

Tuổi Tỵ: xanh lá, xanh lục, nâu nhạt

Tuổi Ngọ: đỏ, cam, hồng hoặc xanh lá

Tuổi Mùi: nâu, vàng, be và xanh lá

Tuổi Thân: trắng, xám, xanh dương

Tuổi Dậu: vàng, nâu và trắng

Tuổi Tuất: đỏ, hồng, tím nhạt

Tuổi Hợi: xanh dương, đen ánh xanh và trắng

Việc lựa chọn màu sắc trang phục phù hợp có thể mang lại năng lượng tích cực cho từng con giáp trong năm mới. (Ảnh: Sơn Tùng MTP)

Có thể thấy, màu sắc trang phục mùng 1 Tết không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn góp phần tạo tâm lý tích cực, giúp mỗi người cảm thấy tự tin và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong năm Bính Ngọ 2026.

Việc lựa chọn màu sắc phù hợp nên được xem là một nét đẹp truyền thống mang tính tham khảo, kết hợp hài hòa giữa sở thích cá nhân, hoàn cảnh và tinh thần ngày Tết để khởi đầu năm mới một cách trọn vẹn và vui tươi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.