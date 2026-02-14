Ông chủ than nghèo, hủy thưởng Tết, 5 nhân viên bức xúc nghỉ việc: Ngày làm việc cuối cùng những người ở lại nhận 1 tin nhắn mà ngỡ ngàng

Đầu tháng 2/2026 vừa qua, câu chuyện về một chủ công ty đào tạo bất ngờ hủy thưởng cuối năm khiến 5 nhân viên nghỉ việc trong đêm đã gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, khi phát lương cuối tháng, những người ở lại lại nhận khoản thưởng cao hơn dự kiến, điều này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về lòng trung thành và lựa chọn lợi ích ngắn hạn nơi công sở.

Lời hứa thưởng Tết và cú “quay xe” cận kề cuối năm

Được biết, anh Lý là một nhân viên kinh doanh kỳ cựu của công ty đào tạo này, anh đã theo sát ông chủ bươn chải suốt 5 năm. Đầu năm nay, nhằm khích lệ tinh thần của nhân viên, ông chủ đã công khai hứa trước toàn thể rằng: chỉ cần mọi người dốc toàn lực hoàn thành tốt công việc, đến cuối năm mỗi nhân viên kinh doanh đều có thể nhận được tiền thưởng 10.000 NDT (khoảng 37,5 triệu đồng).

Lời hứa ấy trở thành động lực của cả đội ngũ bán hàng. Dù bối cảnh chung của ngành năm nay không mấy thuận lợi, các thành viên vẫn dãi nắng dầm sương chạy khách, mở rộng thị trường, cuối cùng cũng gắng gượng đạt mục tiêu doanh số. Tất cả mọi người đều mong chờ khoản thưởng cuối năm để có thể rạng rỡ trở về quê đón Tết.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm cuối năm cận kề, khi mọi người đang tràn đầy kỳ vọng, trong cuộc họp thường kỳ của công ty diễn ra vào tuần trước, ông chủ lại bất ngờ thay đổi thái độ, ông kể khổ trước nhân viên với vẻ mặt đầy lo âu.

Ông cho biết hiệu quả kinh doanh năm nay không như mong đợi, dòng tiền trên sổ sách vô cùng căng thẳng. Khoản thưởng cuối năm 10.000 NDT cho mỗi nhân viên kinh doanh theo kế hoạch ban đầu có thể sẽ phải tạm hoãn, thậm chí bị hủy bỏ. Ông mong mọi người thấu hiểu khó khăn của công ty, và sẽ cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này, chờ sang năm khi tình hình kinh doanh khởi sắc sẽ bù lại tiền thưởng.

Những lời nói ấy của ông chủ lập tức khiến phòng họp dậy sóng. Các nhân viên trong đội ngũ kinh doanh đồng loạt bày tỏ sự bất mãn: họ đã vất vả làm việc suốt cả năm chỉ vì lời hứa về khoản thưởng cuối năm, vậy mà giờ đây chỉ với một câu “hiệu quả kinh doanh không tốt”, ông chủ lại muốn huỷ bỏ cam kết ban đầu, điều này khiến nhiều người khó lòng chấp nhận.

Sau cuộc họp, bầu không khí tại phòng kinh doanh lập tức đóng băng. Vài nhân viên trẻ bốc đồng thậm chí còn xông thẳng vào phòng làm việc của ông chủ để tranh luận, nhưng không những không nhận được câu trả lời thỏa đáng mà còn phải ra về trong thất vọng.

Sự bất mãn nhanh chóng lan rộng trong cả bộ phận kinh doanh. Chưa đầy một tuần, trong tổng số 12 người của đội ngũ bán hàng ban đầu đã có 5 nhân viên chọn cách nộp đơn nghỉ việc. Khi rời đi, họ mang theo tâm trạng kích động, thậm chí còn vào nhóm chat công ty để chỉ trích ông chủ thất hứa, bóc lột người lao động, than rằng bản thân “mù quáng” mới đi theo làm việc dưới trướng một người như vậy.

Khác với 7 nhân viên nói trên, ông Lý cùng một vài nhân viên kỳ cựu khác dù trong lòng cũng đầy uất ức, không ít lời phàn nàn về việc ông chủ hủy thưởng cuối năm, nhưng nghĩ đến tình nghĩa gắn bó nhiều năm và sự hiểu biết về cách làm người, xử sự của ông chủ, cuối cùng họ vẫn chọn âm thầm ở lại. Họ tiếp tục bám trụ tại vị trí của mình, nghiêm túc hoàn thành tốt công việc được giao.

Cái kết bất ngờ: Người ở lại được nhận thưởng cao hơn

Chớp mắt đã đến ngày phát lương cuối tháng, điện thoại của nhân viên công ty lần lượt nhận được tin nhắn thông báo tiền lương đã được chuyển vào tài khoản. Ông Lý hờ hững cầm điện thoại lên kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy nội dung trên bảng lương, ông lập tức sững sờ: không chỉ được trả lương đầy đủ, trong tài khoản còn xuất hiện thêm khoản thưởng 15.000 NDT (khoảng 56 triệu đồng), cao hơn hẳn mức 10.000 NDT mà ông chủ đã hứa từ đầu năm.

Khi những nhân viên ở lại còn đang nhìn nhau đầy bối rối và hoang mang, ông chủ mỉm cười bước vào văn phòng bộ phận kinh doanh, hé lộ sự thật phía sau sự việc.

Ông thẳng thắn cho biết, việc tuyên bố hủy thưởng cuối năm thực chất chỉ là một “đòn gió”. Những nhân viên có thành tích kém, lại hay than phiền, gặp việc thì đùn đẩy trách nhiệm vốn đã là những cái gai trong tập thể, ông cũng đã muốn chấn chỉnh, sàng lọc từ lâu. Lần này, ông nhân cơ hội “hủy thưởng cuối năm” để thử thách mức độ trung thành của nhân viên, qua đó lựa chọn những người thực sự sẵn sàng cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông chủ nói thêm rằng khoản thưởng tăng thêm 5.000 NDT (khoảng 18,8 triệu đồng) này chính là phần tiền thưởng cuối năm vốn thuộc về 5 nhân viên đã nghỉ việc. Ông gom toàn bộ số tiền đó lại và chia hết cho những người lựa chọn tin tưởng công ty, kiên trì bám trụ ở lại, xem đây là phần thưởng dành cho sự trung thành và nỗ lực làm việc của họ.

Khi sự thật được làm rõ, các nhân viên ở lại lập tức vỡ òa vui mừng, trong lòng tràn đầy phấn khởi, đồng thời cũng hiểu ra dụng ý sâu xa của ông chủ trước đó.

Về phần 5 nhân viên đã nghỉ việc, sau khi biết được sự thật vào cuối tháng khi phát lương, ai nấy đều hối hận không kịp. Trong cơn xấu hổ xen lẫn tức giận, họ bắt đầu trút bực dọc bằng cách lớn tiếng chửi bới trong nhiều nhóm công việc và nhóm bạn bè, chỉ trích ông Lý cùng những người ở lại là quá thâm hiểm, cho rằng họ đã sớm biết nội tình nhưng cố tình không tiết lộ, thậm chí còn bắt tay với ông chủ để “đẩy” họ vào cảnh phải nghỉ việc.

Trước những lời chỉ trích vô căn cứ ấy, ông Lý chỉ cảm thấy khá buồn cười. Ông cho rằng môi trường công sở vốn dĩ là nơi sàng lọc khắc nghiệt, kẻ phù hợp mới có thể tồn tại. Năm đồng nghiệp đã nghỉ việc chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, bị sự bất mãn nhất thời làm lu mờ lý trí, mà không nhìn ra triển vọng lâu dài, để rồi đánh mất sự tin tưởng của ông chủ cũng như những cơ hội trong tương lai.

Theo Toutiao