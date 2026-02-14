Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

David và Victoria "vỡ vụn trái tim" vì con trai cả, bạn thân của Beckham nói thẳng mặt Brooklyn là mù quáng

14-02-2026 - 15:29 PM | Sống

David và Victoria "vỡ vụn trái tim" vì con trai cả, bạn thân của Beckham nói thẳng mặt Brooklyn là mù quáng

Giữa bão tin đồn về sự rạn nứt sâu sắc trong gia đình Beckham, siêu đầu bếp Gordon Ramsay đã chính thức lên tiếng chỉ trích Brooklyn Beckham.

Mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ David và Victoria Beckham từ lâu đã là tâm điểm của truyền thông thế giới. Tuy nhiên, mọi chuyện vừa đẩy lên cao trào khi Gordon Ramsay, người bạn thân thiết nhất của gia đình, quyết định lên tiếng về sự thay đổi chóng mặt của cậu cháu thân thiết.

Trong những chia sẻ mới nhất, Gordon Ramsay không ngần ngại dùng từ "sự mù quáng" để mô tả tình trạng hiện tại của Brooklyn đối với người vợ Nicola Peltz. Theo vị giám khảo MasterChef, chính sự lún sâu vào lối sống xa hoa của gia tộc Peltz đã khiến Brooklyn dần đánh mất bản sắc và sự kết nối với gia đình mình.

"Cậu ấy cần phải tỉnh táo để nhớ lại mình thực sự đến từ đâu", Ramsay nhấn mạnh. Lời nhắn nhủ này được xem như một "gáo nước lạnh" dội vào sự thờ ơ của Brooklyn, nhắc nhở anh rằng chính cái họ Beckham và sự hỗ trợ vô điều kiện của David và Victoria mới là bệ phóng đưa anh có được vị thế như hiện nay.

David và Victoria "vỡ vụn trái tim" vì con trai cả, bạn thân của Beckham nói thẳng mặt Brooklyn là mù quáng - Ảnh 1.

Bạn thân của Beckham khuyên bảo Brooklyn (Ảnh: Dave Benett)

David và Victoria "vỡ vụn trái tim" vì con trai cả, bạn thân của Beckham nói thẳng mặt Brooklyn là mù quáng - Ảnh 2.

Gordon Ramsay có mối quan hệ thân thiết với nhà Beckham (Ảnh: Dave)

Sự thật sau điệu nhảy "chiếm sóng" tại đám cưới thị phi

The Daily Mail, cũng lật lại những góc khuất trong đám cưới triệu đô của cặp đôi năm 2022. Theo nguồn tin, sự rạn nứt không chỉ đến từ mâu thuẫn váy cưới giữa mẹ chồng và nàng dâu, mà còn nằm ở sự thiếu tinh tế trong nghi thức. Việc Brooklyn và Nicola tự ý thay đổi kịch bản điệu nhảy đầu tiên, vốn được dành riêng để vinh danh tình cảm giữa con trai và cha mẹ đã trở thành "nhát dao" chí mạng khiến Victoria Beckham tổn thương sâu sắc.

Dù luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trước ống kính, nhưng đằng sau hậu trường, David và Victoria được cho là đã "hoàn toàn sụp đổ". Việc con trai cả cắt đứt liên lạc, thậm chí chặn các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội là một cú sốc quá lớn đối với một gia đình vốn luôn đề cao giá trị gắn kết như nhà Beckham.

David và Victoria "vỡ vụn trái tim" vì con trai cả, bạn thân của Beckham nói thẳng mặt Brooklyn là mù quáng - Ảnh 3.

Brooklyn vẫn hạnh phúc bên vợ (Ảnh: IGNV)

Sự lên tiếng của Gordon Ramsay lúc này không chỉ đơn thuần là lời khuyên của một người chú, mà còn là nỗ lực cuối cùng của những người trong cuộc nhằm kéo Brooklyn trở lại với thực tại trước khi mối quan hệ này trở nên không thể cứu vãn. Hiện tại, phía Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vẫn giữ thái độ im lặng trước những lời nhận định gai góc từ phía "người quen cũ" của gia đình.

Tiểu thư Harper Beckham học hệ giáo dục tinh hoa 1 tỷ/năm, được lót sẵn đường trở thành người thừa kế đế chế 13.000 tỷ

Theo Tiên Tiên

