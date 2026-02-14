4 thời điểm không nên uống cà phê kẻo gây hại cho sức khoẻ

Trước khi đi ngủ

Thiếu ngủ liên quan đến một số vấn đề sức khỏe mạn tính bao gồm bệnh tim, bệnh thận, huyết áp cao, tiểu đường, đột quỵ, béo phì và trầm cảm.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, khoảng 1/3 người trưởng thành ở Anh bị khó ngủ ít nhất một lần trong đời.

Báo VietNamNet dẫn nguồn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine cho biết, uống một tách cà phê espresso 2-3 giờ trước khi đi ngủ có thể khiến đồng hồ cơ thể của bạn chậm lại một giờ, khiến bạn khó ngủ hơn.

Phụ nữ mang thai

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eat this, Not that cho biết, thai phụ khỏe mạnh cũng có thể uống cà phê nhưng với lượng khuyến nghị phù hợp. Lượng khuyến nghị caffeine cho phụ nữ mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con khoảng 200 mg hoặc ít hơn. Tùy thuộc vào loại cà phê và phương pháp pha chế, lượng này tương đương 1-2 cốc. Tuy nhiên, tốt nhất thai phụ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi uống cà phê.

Thời điểm tốt để uống cà phê là sau khi dùng bữa sáng, đầu giờ chiều. Một số món ăn có thể kết hợp và bớt tác dụng phụ của cà phê bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, bơ hạt, trái cây.

Uống cà phê ngay sau khi thức dậy

Uống cà phê sai thời điểm có thể gây hại cho sức khoẻ

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi vừa mở mắt. Tuy nhiên, vào sáng sớm, mức hormone cortisol (giúp cơ thể tỉnh táo tự nhiên) đang ở mức cao nhất. Việc nạp caffeine lúc này làm cơ thể ngừng sản xuất cortisol, dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào cà phê và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn vào cuối ngày. Hãy đợi khoảng 1-2 tiếng sau khi thức dậy để thưởng thức tách cà phê đầu tiên.

Uống cà phê khi bụng đói

Caffeine kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn. Nếu dạ dày trống rỗng, lượng axit này sẽ làm tổn thương niêm mạc, gây ra các triệu chứng ợ nóng, trào ngược thực quản hoặc đau dạ dày âm ỉ. Lâu dần, thói quen này có thể dẫn đến viêm loét dạ dày mãn tính. Bạn nên ăn nhẹ một chút bánh mì hoặc ngũ cốc trước khi uống cà phê.