Phát hiện 350 triệu đồng chuyển vào tài khoản VietinBank tên “NGUYEN THI HIEN”, công an mời người phụ nữ SN 1977 lên trụ sở làm việc

14-02-2026 - 13:38 PM | Sống

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Thư Vũ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Vào ngày 13/2 vừa qua, Công an xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền trên 350 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 2/2, chị Nguyễn Phương Hảo (SN 1987, trú tại tổ 22, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) có mặt tại Công an xã Thư Vũ để trình báo. Chị cho biết ngày 31/1, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng điện tử đã chuyển nhầm số tiền 356.247.000 đồng vào tài khoản của ngân hàng VietinBank mang tên “NGUYEN THI HIEN”. Vì thế, chị Hảo đề nghị Công an xã Thư Vũ hỗ trợ lấy lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Thư Vũ đã nhanh chóng rà soát, xác minh thông tin. Công an xác định được người nhận tiền chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1977 ở thôn Hưng Nhượng, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).

Ngay sau đó, Công an xã Thư Vũ đã mời chị Hiền đến trụ sở để hướng dẫn làm thủ tục trả lại số tiền 356.247.000 triệu đồng cho chị Hảo theo đúng quy định của pháp luật.

Phát hiện 350 triệu đồng chuyển vào tài khoản VietinBank tên “NGUYEN THI HIEN”, công an mời người phụ nữ SN 1977 lên trụ sở làm việc - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phương Hảo nhận lại 356.247.000 đồng chuyển nhầm từ chị Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm, chị Hảo bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Nguyễn Thị Hiền cùng lực lượng Công an xã Thư Vũ đã tận tình hỗ trợ nhận lại số tiền trên.

Qua sự việc trên, Công an xã Thư Vũ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử. Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên

