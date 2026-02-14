Xem tuổi xông đất Bính Ngọ 2026 cho gia chủ tuổi Tý đón toàn may mắn, dù gặp Thái Tuế vẫn tăng mạnh tài sản

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Tý được dự báo đối diện với cục diện Xung Thái Tuế, báo hiệu một năm nhiều biến động, dễ phát sinh trở ngại trong công việc lẫn đời sống. Trong bối cảnh đó, việc chọn người xông nhà đầu năm được xem là một giải pháp phong tục nhằm gia tăng cát khí, hóa giải phần nào vận hạn và mở ra khởi đầu hanh thông hơn cho gia chủ.

Dưới đây là gợi ý tuổi xông nhà phù hợp với từng nhóm tuổi Tý trong năm 2026, dựa trên sự cân nhắc về can chi, ngũ hành và mức độ tương hợp.

Gia chủ Giáp Tý 1984

Với người sinh năm 1984, các tuổi được đánh giá khá phù hợp để xông nhà gồm: Giáp Dần (1974), Giáp Thân (2004), Nhâm Thìn (1952), Ất Mùi (1955), Đinh Mùi (1967), Nhâm Dần (1962), Tân Hợi (1971), Nhâm Tuất (1982), Nhâm Thân (1992) và Tân Tỵ (2001).

Ngược lại, nên hạn chế mời những tuổi như: Quý Sửu (1973), Giáp Thìn (1964), Bính Thân (1956), Tân Mão (1951), Kỷ Mùi (1979), Bính Dần (1986), Quý Dậu (1993), Giáp Tuất (1994), Kỷ Mão (1999) và Kỷ Sửu (1949) do có yếu tố xung khắc.

Gia chủ Nhâm Tý 1972

Đối với Nhâm Tý 1972, các tuổi được khuyến nghị gồm: Đinh Mùi (1967), Giáp Dần (1974), Giáp Thân (2004), Canh Dần (1950), Nhâm Thìn (1952), Mậu Tuất (1958), Canh Thân (1980), Nhâm Tuất (1982), Mậu Thìn (1988) và Đinh Sửu (1997).

Trong khi đó, những tuổi nên tránh là: Bính Ngọ (1966), Giáp Tý (1984), Đinh Mão (1987), Tân Mùi (1991), Nhâm Ngọ (2002), Mậu Thân (1968), Bính Thìn (1976), Giáp Ngọ (1954), Mậu Tý (1948) và Đinh Hợi (1947).

Gia chủ Bính Tý 1996

Với gia chủ sinh năm 1996, các tuổi được đánh giá tốt gồm: Tân Hợi (1971), Mậu Tuất (1958), Mậu Thìn (1988), Tân Tỵ (2001). Ngoài ra, các tuổi Ất Mùi (1955), Canh Tuất (1970), Nhâm Dần (1962), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950) và Canh Thân (1980) cũng ở mức khá phù hợp.

Các tuổi cần cân nhắc tránh gồm: Bính Thân (1956), Quý Tỵ (1953), Giáp Thìn (1964), Tân Sửu (1961), Bính Tuất (1946), Mậu Thân (1968), Bính Thìn (1976), Quý Hợi (1983), Bính Dần (1986) và Giáp Tuất (1994).

Gia chủ Canh Tý 1960

Người tuổi Canh Tý có thể ưu tiên mời các tuổi: Ất Mùi (1955), Nhâm Dần (1962), Canh Tuất (1970), Tân Hợi (1971), Ất Sửu (1985), Nhâm Thân (1992), Canh Thìn (2000), Tân Tỵ (2001) và Giáp Tuất (1994). Tuổi Mậu Tuất (1958) được đánh giá ở mức trung bình.

Các tuổi không thuận lợi gồm: Tân Mão (1951), Mậu Tý (1948), Đinh Hợi (1947), Đinh Dậu (1957), Quý Sửu (1973), Đinh Tỵ (1977), Đinh Sửu (1997), Nhâm Tý (1972), Mậu Ngọ (1978) và Đinh Mão (1987).

Gia chủ Mậu Tý 1948

Với gia chủ Mậu Tý, những tuổi phù hợp gồm: Mậu Tuất (1958), Mậu Thìn (1988), Canh Dần (1950), Canh Thân (1980), Kỷ Hợi (1959), Kỷ Tỵ (1989), Tân Dậu (1981) và Quý Mùi (2003). Hai tuổi Mậu Thân (1968) và Tân Mão (1951) ở mức trung bình.

Các tuổi nên tránh gồm: Kỷ Dậu (1969), Ất Tỵ (1965), Nhâm Thìn (1952), Kỷ Sửu (1949), Nhâm Tuất (1982), Ất Hợi (1995), Đinh Sửu (1997), Canh Tý (1960), Giáp Tý (1984) và Kỷ Mão (1999).

Lựa chọn tuổi xông đất theo mong cầu trong năm mới

Bên cạnh cách xem tuổi xông đất dựa trên sự tương hợp can chi, một số chuyên gia còn gợi ý phương pháp tham khảo sau đây, căn cứ vào mong muốn cụ thể của gia chủ trong năm mới để chọn người xông đất phù hợp.

Nếu mong cầu tài lộc, kinh doanh thuận lợi, có thể cân nhắc các tuổi: Kỷ Sửu (1949), Giáp Thìn (1964), Đinh Mùi (1967), Ất Mùi (2015).

Nếu kỳ vọng việc môi giới, buôn bán bất động sản hanh thông: Nhâm Dần (1962), Kỷ Dậu (1969), Tân Mùi (1991), Kỷ Hợi (2019).

Với mong muốn công danh thăng tiến, học hành và thi cử đạt kết quả tốt: Canh Tý (1960), Quý Dậu (1993).

Nếu cầu quý nhân trợ giúp, gặp nhiều may mắn: Mậu Tý (1948), Mậu Tuất (1958), Giáp Dần (1974), Đinh Tỵ (1977), Tân Dậu (1981), Ất Sửu (1985), Kỷ Tỵ (1989), Bính Tý (1996), Quý Mùi (2003).

Mong phát triển trồng trọt, chăn nuôi, tăng lộc đất đai: Quý Tỵ (1959), Canh Ngọ (1990), Nhâm Thìn (2012), Bính Thân (2016), Quý Mão (2023).

Nếu hướng tới chuyện hôn nhân, sinh nở thuận lợi: Quý Sửu (1973), Quý Tỵ (2013).

Có thể thấy, việc chọn người xông nhà năm 2026 cho gia chủ tuổi Tý không chỉ dựa trên yếu tố hợp - khắc mà còn gắn với mục tiêu cụ thể trong năm mới. Gia chủ nên linh hoạt kết hợp nhiều phương pháp tham khảo, đồng thời ưu tiên người có tính cách vui vẻ, gia đạo yên ấm, công việc ổn định để khởi đầu năm Bính Ngọ với tâm thế tích cực và nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

(*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)