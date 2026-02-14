Shipper run cầm cập ngồi ăn ngoài đường vẫn không dám rời điện thoại vì sợ nhỡ đơn: Hình ảnh nhói lòng ngày cuối năm

Từ những hình ảnh được đoạn video ghi lại, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, một nam shipper được nhìn thấy ngồi co ro bên lề đường, tranh thủ ăn vội hộp cơm giữa ca làm. Gió lạnh thổi qua khiến đôi tay anh run lên vì rét. Thế nhưng, ngay cả trong vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi ấy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Clip: X

Ăn được vài miếng, anh lại cúi xuống kiểm tra đơn hàng, liên tục làm mới ứng dụng vì sợ bỏ lỡ một đơn hàng mới. Với anh, mỗi thông báo đơn hàng không chỉ là một chuyến đi, mà còn là thu nhập, là tiền thuê nhà, là chi phí sinh hoạt đang chờ phía trước.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng thừa nhận họ “xem mà thấy nghẹn lòng”. Có người gọi đây là ranh giới sinh tồn.