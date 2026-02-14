Tết ăn thịt thế nào cho khéo? Chuyên gia gợi ý: Thịt bò là “top 1” dinh dưỡng, 4 cách nấu ngon, nhẹ bụng

Năm nay, thay vì xoay quanh các món nhiều dầu và đường, bạn có thể để thịt bò làm “nhân vật chính”, ưu tiên cách nấu hầm chậm, xào nhanh, om mềm để giữ được vị ngọt tự nhiên và hạn chế chất béo dư thừa.

Dưới đây là 4 món bò hợp không khí ngày Tết, kèm theo phân tích điểm mạnh về dinh dưỡng để bạn vừa thưởng thức trọn vị Tết, vừa yên tâm cho sức khỏe.

Món đầu tiên là bò ngâm tương hay còn gọi là bò sốt xì dầu kiểu nguội. Thịt thường chọn phần bắp bò vì có thớ chắc, khi thái lát đẹp mắt. Cách làm khá đơn giản: chần sơ thịt với gừng, hành và rượu nấu ăn để khử mùi, sau đó nấu trong nước tương cùng gia vị như quế, hoa hồi, trần bì, thảo quả, tiêu… Hầm nhỏ lửa từ 1 đến 2 giờ, rồi ngâm qua đêm cho thấm. Khi ăn chỉ cần thái mỏng, bày ra đĩa.

Về dinh dưỡng, bắp bò thuộc nhóm thịt đỏ giàu protein chất lượng cao nhưng tương đối ít mỡ so với nhiều phần thịt khác. Cách nấu ngâm và hầm giúp thịt đậm vị mà không cần quá nhiều dầu, lại bảo quản được lâu, rất phù hợp làm món nguội đãi khách ngày Tết.

Món thứ hai là gân bò hầm củ cải. Gân bò được chần qua nước sôi, sau đó hầm cùng các loại gia vị thơm rồi nấu mềm trong nồi áp suất. Khi gần chín, cho thêm củ cải vào hầm nhỏ lửa đến khi cả hai mềm nhừ.

Gân bò nổi bật vì chứa nhiều collagen và ít chất béo. Củ cải lại giàu vitamin C, kẽm và chất xơ. Chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn trong những ngày ăn nhiều đạm. Sự kết hợp giữa thực phẩm nguồn động vật và rau củ tạo nên bữa ăn cân bằng hơn, giảm cảm giác ngấy.

Món thứ ba là đuôi bò hầm rượu vang. Đuôi bò được chần sơ rồi xào săn với hành, tỏi, sau đó nấu cùng rượu vang đỏ và gia vị thơm, hầm nhỏ lửa đến khi mềm. Thêm cà chua, cà rốt và hành tây để tăng vị ngọt tự nhiên.

Đuôi bò cung cấp vitamin nhóm B như vitamin B1, niacin và folate, cùng khoáng chất như kẽm và canxi. Rượu vang đỏ chứa polyphenol và tannin có đặc tính chống oxy hóa nhất định, đồng thời giúp làm mềm bề mặt thịt và tăng hương thơm. Tuy nhiên, khi nấu cần đun đủ thời gian để cồn bay hơi, tránh lạm dụng.

Món cuối cùng là bò thăn xào ớt chuông. Thịt thăn bò thái sợi, ướp nhẹ với tiêu đen, nước tương và một ít tinh bột rồi xào nhanh trên lửa lớn. Sau đó cho ớt chuông nhiều màu và hành tây vào đảo đều, nêm vừa miệng.

Thăn bò là phần thịt giàu protein nhưng ít chất béo, trung bình 100 gram chỉ khoảng 3,4 gram chất béo. Ớt chuông cung cấp vitamin C, khoáng chất và chất xơ. Vitamin C giúp chống oxy hóa, hỗ trợ miễn dịch và hạn chế chảy máu chân răng, trong khi chất xơ góp phần phòng táo bón, vấn đề dễ gặp khi ăn uống thất thường dịp lễ.

Dù lựa chọn món nào, nguyên tắc chung vẫn là ăn vừa phải. Lượng thịt gia súc và gia cầm khuyến nghị mỗi tuần là từ 280 đến 525 gram, tương đương 40 đến 75 gram mỗi ngày. Đồng thời nên hạn chế thịt mỡ, các sản phẩm hun khói và thịt muối.

Tết là dịp sum vầy và thưởng thức món ngon, nhưng sự cân bằng mới là chìa khóa để cơ thể không “quá tải” sau kỳ nghỉ. Chọn phần thịt phù hợp, ưu tiên cách nấu ít dầu mỡ và kết hợp rau củ sẽ giúp bạn vừa vui Tết trọn vẹn, vừa giữ được sức khỏe ổn định cho những ngày đầu năm.

Nguồn và ảnh: Sohu