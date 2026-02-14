Cảnh tượng khác lạ tại cửa hàng rộng 1.800 m2 của Zara trong Hanoi Centre

Mới đây, Zara đã chính thức khai trương concept store mới tại Hanoi Centre, trung tâm mua sắm vừa ra mắt trong khuôn viên Tiến Bộ Plaza, đồng thời tái định vị hệ thống bán lẻ của thương hiệu tại Hà Nội. Không gian này giới thiệu mô hình cửa hàng mới nhất (concept store) của Zara, được chia thành hai khu mua sắm riêng biệt dành cho nữ và nam, cho thấy sự tinh tế của thương hiệu khi cấu trúc trải nghiệm theo từng dòng sản phẩm và nhóm khách hàng.

Với diện tích hơn 1.800 mét vuông, cửa hàng tích hợp các giải pháp công nghệ mới trong trải nghiệm mua sắm, song song với việc trưng bày đầy đủ các bộ sưu tập dành cho nữ và nam.

Bên cạnh đó, cửa hàng còn dành khu vực riêng của giày dép và túi xách cũng như bộ sưu tập Zara Origins, cho phép khách hàng tiếp cận sản phẩm theo từng nhóm chức năng, trong một không gian được thiết kế để dẫn dắt hành trình mua sắm liền mạch.

Không gian cửa hàng mới của Zara cho thấy mối liên kết giữa thời trang, kiến trúc và công nghệ được đặt trong cùng một hệ quy chiếu nhằm xây dựng trải nghiệm mua sắm có chiều sâu. Kiến trúc nội thất hình thành từ chuỗi không gian theo cấu trúc boutique, xoay quanh trục thang cuốn. Hệ cổng và dầm đóng vai trò khung dẫn, tạo nên trật tự thị giác, đặt trong thế đối thoại với hình khối cong của mặt tiền bằng kính, cho phép ánh sáng tự nhiên lan tỏa vào bên trong.

Khu vực thời trang nữ được bố trí tại tầng trệt với trần cao và vật liệu như gỗ sồi, bề mặt xử lý sẫm và kim loại sơn mài đen. Không gian tầng hầm dành cho dòng sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, sử dụng thép không gỉ, trần tối màu và kết cấu gợi nhắc ngôn ngữ công nghiệp để phân tách các khu trưng bày.

Khu vực thời trang nam tiếp nối cùng nguyên lý kiến trúc, với bảng vật liệu xoay quanh các tông xám đậm và bề mặt đá cẩm thạch. Ở cả hai nơi, các khu vực bán hàng mở được đặt cạnh những phòng trưng bày, kết nối bằng hệ khung gỗ tối màu, đóng vai trò chuyển tiếp giữa các không gian.