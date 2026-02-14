Hôn nhân của NSND Công Lý

Ngọc Hà nói cô rất ít khi ra ngoài, chủ yếu ở nhà nấu ăn, chăm cây, dọn dẹp nhà cửa và tâm sự với chồng. "Trước đây vào dịp Tết, vợ chồng tôi cả tháng không gặp mặt nhau vì anh Lý phải đi quay Táo quân. Kể từ khi bị bệnh, anh Lý thường xuyên ở nhà. Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi quây quần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rất ấm cúng", cô chia sẻ.