Hôn nhân của NSND Công Lý
Những ngày giáp Tết, vợ chồng NSND Công Lý tất bật trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Căn hộ chung cư ấm cúng ở Hà Nội của vợ chồng NSND Công Lý được bày biện ấm cúng, không cầu kỳ.
