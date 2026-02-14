Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ vừa thử, vị khách Tây đã “đứng hình” vài giây rồi vội vàng tìm điểm tựa, khiến cư dân mạng không khỏi tò mò: rốt cuộc cô vừa thử món gì mà phản ứng mạnh đến vậy?

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã trở thành một "thử thách thú vị" với nhiều du khách quốc tế. Không ít vị khách Tây từng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu nếm thử những món ăn tưởng quen mà lạ, từ bún bò, phở, bánh mì cho tới các loại nước chấm đậm đà. Thế nhưng, đôi khi không cần đến một món quá cầu kỳ, chỉ một ly đồ uống quen thuộc cũng đủ tạo nên khoảnh khắc "đứng hình" đúng nghĩa.

Mới đây, một đoạn video ghi lại phản ứng của một cô gái Tây tên là Nina khi thử cà phê Việt Nam lần đầu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, cô ngồi trong xe ô tô, trên tay là ly cà phê sữa. Với vẻ mặt hào hứng, cô nâng ly lên và nhấp một ngụm khá đầy.

Chỉ vài giây sau, biểu cảm của Nina lập tức thay đổi.

Vừa thử 1 món của Việt Nam, khách Tây biểu cảm khác lạ, phải tìm chỗ bám vì không thể ngồi vững- Ảnh 1.

(Nguồn: @nina_moneymentor)

Cô "đứng hình" mất vài giây giây, ánh mắt nhìn vô định như thể vừa trải qua một trải nghiệm quá bất ngờ. Không nhăn mặt, không bật cười, nhưng rõ ràng đó là khoảnh khắc cơ thể và vị giác của cô đang cố gắng "xử lý thông tin". Sự đậm đặc, mạnh mẽ và hậu vị kéo dài của cà phê Việt Nam dường như vượt xa tưởng tượng ban đầu.

Ngay sau đó, cô lập tức đưa tay ra xung quanh để tìm một điểm tựa. Cô bám vào ghế, rồi vịn nhẹ, như thể cần một chỗ dựa vì… không thể ngồi vững. Phản ứng vừa chân thật vừa hài hước này khiến những người xung quanh bật cười, còn cộng đồng mạng thì nhanh chóng "thả haha" rần rần.

Nhiều bình luận cho rằng đây chính là "cú sốc caffeine" điển hình mà rất nhiều du khách từng trải qua khi lần đầu thử cà phê Việt. So với nhiều loại cà phê pha loãng phổ biến ở châu Âu hay Mỹ, cà phê Việt thường đậm hơn, đặc hơn và có hàm lượng caffeine cao hơn, đặc biệt là khi uống nguyên bản không pha sữa hay đá.

Vừa thử 1 món của Việt Nam, khách Tây biểu cảm khác lạ, phải tìm chỗ bám vì không thể ngồi vững- Ảnh 2.

(Nguồn: @nina_moneymentor)

Tuy nhiên, điều thú vị là sau khoảnh khắc "đứng hình", Nina không hề bỏ cuộc. Sau vài giây trấn tĩnh, cô tiếp tục nâng ly lên uống thêm một ngụm nữa. Lần này, thay vì ánh mắt ngỡ ngàng, cô liên tục gật gù. Khuôn mặt giãn ra, đôi mắt sáng lên đầy thích thú. Cô giơ ngón tay cái, ra hiệu rằng món đồ uống này… quá ngon.

Vừa thử 1 món của Việt Nam, khách Tây biểu cảm khác lạ, phải tìm chỗ bám vì không thể ngồi vững- Ảnh 3.

(Nguồn: @nina_moneymentor)

Thực tế, cà phê Việt Nam từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa, không chỉ với người dân trong nước mà còn với bạn bè quốc tế. Từ cà phê phin truyền thống, cà phê sữa đá cho đến cà phê trứng, mỗi biến tấu đều mang hương vị rất riêng. Nhiều du khách chia sẻ rằng họ bị "đánh thức" thực sự sau khi thử một ly cà phê buổi sáng ở Việt Nam - không chỉ vì caffeine, mà còn bởi không khí quán xá và nhịp sống xung quanh.

Khoảnh khắc "đứng hình 3 giây" của cô gái kia vì thế không chỉ đơn thuần là một phản ứng hài hước, mà còn phản ánh sự khác biệt thú vị giữa khẩu vị và văn hóa cà phê ở mỗi quốc gia. Và đôi khi, chính những cú bất ngờ như thế lại khiến trải nghiệm du lịch trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Biết đâu sau chuyến đi này, cô sẽ mang về không chỉ những bức ảnh check-in, mà còn cả một thói quen mới: bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê Việt Nam đậm đà, từng khiến mình phải… tìm chỗ bám vì không thể ngồi vững.

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

