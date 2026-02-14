Giới chuyên môn review nóng Thỏ Ơi!!: Xuất sắc tới mức không có đối thủ, sốc nhất là diễn xuất của Trấn Thành

Sau suất công chiếu đầu tiên tại sự kiện ra mắt tối 12/2, Thỏ Ơi!! - dự án điện ảnh mới nhất do Trấn Thành cầm trịch đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Ngay khi những khán giả đầu tiên, giới truyền thông và các nhà phê bình rời khỏi rạp, mạng xã hội đã ngập tràn những phản hồi tích cực. Không ít ý kiến thừa nhận họ thực sự bất ngờ trước màn trở lại này của Trấn Thành: một bộ phim gắn nhãn 18+ đúng nghĩa, táo bạo từ cách xây dựng kịch bản cho tới loạt phân cảnh nặng đô, thẳng thắn chạm vào những góc khuất nhạy cảm. Sự liều lĩnh trong lựa chọn đề tài và cách kể chuyện khiến Thỏ Ơi!! ngay lập tức được nhìn nhận như bước đi khác biệt, thậm chí mạo hiểm, trong hành trình làm phim của nam đạo diễn.

Đạo diễn Charlie Nguyễn viện dẫn câu nói nổi tiếng của Alfred Hitchcock để khẳng định Thỏ Ơi!! là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của một kịch bản tốt. Anh đánh giá đây là tác phẩm có cấu trúc chặt chẽ, lớp lang rõ ràng và tinh tế trong cách xử lý tình huống - cho thấy khả năng kiểm soát câu chuyện ngày càng vững vàng của Trấn Thành.

Theo anh, phim không chỉ hấp dẫn ở các cú twist mà còn ở cách xây dựng nhân vật nhất quán, bị đẩy vào nghịch cảnh để bộc lộ “nhân tâm” và buộc phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nếu kịch bản là linh hồn của một bộ phim, thì Thỏ Ơi!! sở hữu một “linh hồn” sống động và giàu chiều sâu. Với Charlie Nguyễn, tác phẩm này vượt xa mức “đáng xem”, mang lại một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn và thực thụ.

Theo nhà sản xuất Thu Hiền Trần, Thỏ Ơi! cho thấy Trấn Thành thực sự “out trình” với một góc nhìn mới mẻ, nhịp kể lôi cuốn và cách triển khai hấp dẫn. Cô đặc biệt đánh giá cao khâu casting khi dàn diễn viên chính như Lyly, Văn Mai Hương, Quốc Anh,... đều tạo dấu ấn riêng, bên cạnh dàn khách mời chất lượng góp phần nâng tầm tác phẩm. Tổng thể, đây được xem là một cột mốc thành công tiếp theo trong sự nghiệp của ekip sản xuất.

Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhận định Thỏ Ơi!! là bước tiến rõ rệt của Trấn Thành sau một năm chững lại, đồng thời khẳng định anh đã thực sự chuyển mình từ “entertainer” thành một nhà làm phim đúng nghĩa. Anh đánh giá cao cấu trúc plot-driven chặt chẽ kết hợp actor-driven, khai thác ba mối quan hệ tình cảm độc hại dẫn tới bi kịch, với nhiều cú twist chồng chéo và cái kết dữ dội.

Bên cạnh kịch bản đương đại, nhịp dựng nhanh và màu sắc táo bạo, điểm mạnh nổi bật là khả năng chỉ đạo diễn viên: dù nhiều gương mặt mới, dàn cast vẫn tạo dấu ấn, đặc biệt Văn Mai Hương với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, thoại câu nào “đắt” câu đó. Trấn Thành cũng được ghi nhận khi tiếp tục chọn vai phản diện cực kỳ phức tạp, diễn xuất của anh tạo nên cú sốc cực mạnh cuối phim. Theo Lê Hồng Lâm, dù gắn nhãn T18 nhưng Thỏ Ơi!! là ứng viên sáng giá nhất mùa phim Tết năm nay, hoàn toàn không có đối thủ.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ sự thích thú trước Thỏ Ơi!!, cho rằng bộ phim tạo bất ngờ liên tiếp và đủ sức khiến anh thấy quá xịn. Đồng thời anh dự đoán phim sẽ tiếp tục đại thắng trong mùa Tết năm nay.

Thỏ Ơi!! xoay quanh Hải Linh - nữ MC xinh đẹp và sắc sảo của talkshow nổi tiếng Chị Bờ Vai, nơi cô thường xuyên lắng nghe những câu chuyện tình yêu rối ren của các vị khách mời giấu mặt và đưa ra lời khuyên thấu tình đạt lý. Thế nhưng, trớ trêu thay, chính cuộc sống của Hải Linh lại dần bị cuốn vào một mớ hỗn độn khi Thỏ (Pháo) xuất hiện trong chương trình.

Trong buổi ghi hình định mệnh, Thỏ tiết lộ mối quan hệ đầy tổn thương với một người đàn ông tên Kim (Trấn Thành đóng). Câu chuyện càng trở nên gay cấn khi mọi chi tiết dần hé lộ sự liên quan đến Phong (Vĩnh Đam) - chồng của Hải Linh. Từ một người luôn bình tĩnh phân tích và khuyên người khác cách giữ gìn hạnh phúc, Hải Linh bất ngờ phải đối diện với chính “bài toán tình yêu” của đời mình.

Trấn Thành vào vai phản diện có tâm lý lệch lạc và được đánh giá rất cao trong tác phẩm lần này

Thỏ Ơi!! chính thức ra rạp từ mùng 1 Tết 2026.