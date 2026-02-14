Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 loại cây đặt trong nhà ngày Tết sạch không khí, đón tài lộc, tăng tuổi thọ

14-02-2026 - 16:31 PM | Sống

Cây trong nhà không chỉ giúp trang trí, tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần thanh lọc không khí, cải thiện chất lượng hô hấp và mang ý nghĩa phong thủy tích cực, được tin là hỗ trợ tài lộc và sức khỏe lâu dài.

Dừa cảnh : " Máy lọc" tự nhiên cho không gian sống

Dừa cảnh được ví như một bộ máy lọc bụi và chất độc trong nhà. Cây có khả năng hấp thụ CO₂ và nhả ra oxy, giúp bầu không khí trở nên tươi mới, dễ thở hơn. Với những gia đình sống ở khu vực nhiều khói bụi, việc đặt một chậu dừa cảnh trong phòng khách hay gần cửa sổ sẽ góp phần giảm bớt tạp chất trong không khí.

Để cây phát huy hiệu quả, nên lau lá thường xuyên nhằm loại bỏ bụi bám và đưa cây ra tắm nắng khoảng 3–4 tháng một lần. Trong phong thủy, dừa cảnh tượng trưng cho sự vươn lên, dẻo dai và bền bỉ, mang ý nghĩa thu hút sinh khí và may mắn cho gia chủ.

5 loại cây đặt trong nhà ngày Tết sạch không khí, đón tài lộc tăng tuổi thọ - Ảnh 1.

Dừa cảnh.

Cây họ cam quýt : Hương thơm gọi tài lộc

Các loại cây như cam, chanh, quýt không chỉ mang vẻ đẹp rực rỡ, trĩu quả ngày Tết mà còn tỏa hương thơm tự nhiên, giúp thanh lọc không khí và khử mùi hiệu quả. Tinh dầu từ lá và vỏ quả có tác dụng hạn chế nấm mốc, tạo cảm giác sảng khoái cho không gian sống.

Ngoài ra, những cây họ cam quýt còn giúp hút ẩm, đặc biệt hữu ích trong những ngày nồm ẩm đầu năm. Về phong thủy, quả tròn, màu sắc tươi sáng được xem là biểu tượng của sự đủ đầy, thịnh vượng và tài lộc dồi dào.

Vạn niên thanh : Lá xanh giữ vượng khí

Vạn niên thanh là loại cây thường xanh, dễ sống, thích hợp với những không gian ít ánh sáng và độ ẩm cao. Cây nổi bật với khả năng hấp thụ formaldehyde – một loại khí độc thường phát sinh từ đồ nội thất, sơn tường hay vật liệu xây dựng. Nhờ đó, vạn niên thanh giúp bầu không khí trong phòng trở nên sạch và dễ chịu hơn.

Trong phong thủy, đúng như tên gọi, vạn niên thanh tượng trưng cho sự bền vững, trường tồn và thịnh vượng lâu dài. Đặt một chậu cây ở phòng khách hay lối vào được tin là giúp giữ vượng khí cho cả ngôi nhà.

Thu hải đường trường sinh : Sắc hoa cho không gian trong lành

5 loại cây đặt trong nhà ngày Tết sạch không khí, đón tài lộc tăng tuổi thọ - Ảnh 2.

Thu hải đường.

Thu hải đường trường sinh không chỉ nổi bật với những bông hoa trắng, hồng, đỏ rực rỡ mà còn có khả năng lọc các khí độc như benzene và toluene – những chất thường xuất hiện trong sơn, mực in hay chất kết dính. Đặt cây trong nhà giúp không khí trở nên trong lành hơn, đặc biệt ở những khu vực mới sửa sang.

Cây ưa ánh sáng tự nhiên, nên đặt gần cửa sổ hoặc ban công. Trong quan niệm phong thủy, thu hải đường tượng trưng cho sự sung túc, hòa thuận và hạnh phúc gia đình.

Cúc đồng tiền : Sắc màu mang may mắn

Cúc đồng tiền không chỉ gây ấn tượng với màu hoa tươi sáng mà còn có khả năng loại bỏ trichloroethylene và benzene – những chất có thể xuất hiện trong sản phẩm làm sạch khô. Cây phù hợp đặt gần khu vực máy giặt, phòng ngủ hoặc cửa sổ.

Là loài cây ưa sáng, cúc đồng tiền cần nhiều ánh nắng để hoa nở đẹp. Về phong thủy, tên gọi "đồng tiền" đã gợi liên tưởng đến tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng trong năm mới.

Một không gian sống xanh với những loại cây phù hợp sẽ mang đến bầu không khí trong lành, hỗ trợ sức khỏe hô hấp và tạo cảm giác thư thái cho cả gia đình. Kết hợp cùng ý nghĩa phong thủy tích cực, những chậu cây ngày Tết không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn được nhiều người tin rằng sẽ góp phần đón tài lộc, giữ vượng khí và nâng cao chất lượng cuộc sống suốt năm.

Không phải ngẫu nhiên 10 nhà khá giả thì 9 nhà đặt cây ở phòng khách: 5 loại cây mang tới vượng khí, tốt cho sức khỏe

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

5 loại cây

