700 "vị Tết" theo chân 700 người trẻ TP. HCM mang yêu thương về nhà

Tết Bính Ngọ 2026: Sinh viên TP.HCM mang "yêu thương về nhà"

Mỗi năm, cứ đến khoảng thời gian này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh lại phối hợp cùng các đơn vị, dành những phần quà Tết thiết thực cho những bạn sinh viên xa nhà có hoàn cảnh khó khăn để các bạn có được một cái Tết ấm áp hơn, trọn vẹn hơn bên gia đình.

Những phần quà từ Perfetti Van Melle sẽ theo chân sinh viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM về miền Trung, Tây Nguyên và những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ năm 2025 đón Tết cùng gia đình.

Với mong muốn ai cũng được mang "yêu thương về nhà", Tết Bính Ngọ 2026, Perfetti Van Melle (PVM) tiếp tục đồng hành cùng Thành Đoàn TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM, trao tặng 700 phần quà Tết cho sinh viên từ 62 trường Đại học, Học viện và Cao Đẳng đang học tập tại TP. HCM và người lao động khó khăn, góp phần giúp san sẻ gánh nặng tài chính và mang lại một mùa Tết ấm áp, tiếp thêm niềm vui, động lực cho hành trình trở về sum họp thêm trọn vẹn, ấm áp, hứng khởi.

Không chỉ trao đi những phần quà Tết, Perfetti Van Melle còn gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho năm mới hứng khởi, rạng rỡ hơn.

Perfetti Van Melle đã nhiều năm đồng hành cùng Thành đoàn TP.HCM tặng quà cho sinh viên xa nhà về quê ăn Tết.

Tại Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026", không khí trao quà vô cùng nhộn nhịp, hứng khởi. Những phần quà Tết kết hợp giữa PVM và Thành Đoàn được chuẩn bị chỉn chu với nhiều sản phẩm quen thuộc nhưng đầy mới mẻ như Hộp kẹo hạnh phúc Alpenliebe, Alpenliebe Caramel & Milk (phiên bản kẹo mềm lần đầu ra mắt), bộ sưu tập kẹo dẻo Alpenliebe với nhiều hương vị được cả gia đình nhiều thế hệ yêu thích, hộp quà gieo quẻ Chupa Chups đậm nét văn hoá Việt với những lời chúc năm mới tốt lành, cùng cà phê Phố tạo nên một "hành trang Tết" trọn vẹn cả về hương vị lẫn cảm xúc.

Những phần quà mang theo yêu thương, sẻ chia và những ước mong về một năm mới Bính Ngọ Mã Đáo Thành Công được Perfetti Van Melle trao tận tay sinh viên TP.HCM.

Nhiều bạn sinh viên có mặt tại điểm nhận quà chia sẻ vì ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên luôn tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí, phụ giúp bố mẹ, ông bà ở quê nhà. Trong số đó, cũng có không ít bạn sinh viên đã phải đắn đo nhiều khi lựa chọn có về quê ăn Tết hay không. Những phần quà Tết từ PVM và Thành Đoàn không chỉ là không khí Tết mà còn là sự sẻ chia đầy ấm áp khi kẹo Alpenliebe, kẹo dẻo Alpenliebe và kẹo Chupa Chups là những loại kẹo cả nhà ai cũng thích ăn.

Xuân về, Perfetti Van Melle gieo "hạt mầm" yêu thương

Nói đến PVM là nói đến tinh thần Mãi Vui cùng những món kẹo huyền thoại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt. Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, cùng với sự trưởng thành của nhiều thế hệ trẻ em Việt, biết bao hương vị kẹo mới được nghiên cứu, phát triển và ra mắt, nhưng tinh thần Mãi Vui, thông điệp yêu thương, hạnh phúc vẫn luôn nhất quán.

Đại diện PVM Việt Nam, bà Lương Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng Marketing chia sẻ:"PVM Việt Nam không chỉ sáng tạo ra những vị kẹo gắn kết yêu thương, xoá nhoà khoảng cách giữa những người xa lạ, mà hơn thế, chúng tôi luôn mong muốn những chiếc kẹo này thay cho một lời chào, lời chúc, lời hỏi thăm, sự sẻ chia và là nhân vật kết nối, giúp chúng ta xích lại bên nhau, cùng tạo nên những ký ức ngọt ngào. Với việc liên tiếp đồng hành cùng Thành Đoàn TP. HCM trao quà Tết cho các bạn sinh viên TP.HCM về quê ăn Tết, PVM Việt Nam chúc các gia đình một năm mới 2026 ‘Mã đáo thành công’, cuộc sống luôn ngập tràn những điều hạnh phúc, an lành."

700 bộ quà Tết mà PVM trao trong dịp xuân Bính Ngọ 2026 này không chỉ là những ngọt ngào được trao tặng, mà chính là những hạt mầm yêu thương, những hạt giống của sự quan tâm, sẻ chia được PVM "gieo trồng" trong tim mỗi người trẻ Việt.

Cùng những vị kẹo tuổi thơ kết nối nhiều thế hệ, Tết 2026 này thêm ấm áp, mãi vui!

Perfetti Van Melle, bằng việc làm thiết thực đầy ấm áp của mình đã chứng minh Tết không chỉ là thời gian để gắn kết, mà còn là về những điều giản dị ta trao nhau. Mỗi sản phẩm là một lời chúc, mỗi phần quà là một cái nắm tay. Và trong hành trình gieo yêu thương ấy, Perfetti Van Melle mãi là người bạn đồng hành, âm thầm 'Trao Ngọt Ngào' để mãi vui, mãi gắn kết.