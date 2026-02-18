Một hãng xe chịu chơi, thưởng kỷ lục 14.900 Euro cho mỗi nhân viên

Làm việc cho Ferrari vốn đã nhận được nhiều đãi ngộ, nhưng nhà sản xuất xe hơi nước Ý vừa mới công bố một thông tin còn tuyệt vời hơn khi mỗi nhân viên sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 14.900 Euro, tương đương hơn 450 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, cho những nỗ lực của họ trong năm qua. Đây là kết quả của một năm kinh doanh đại thành công đối với thương hiệu này, ngay cả khi họ bằng cách nào đó đã bán được ít xe hơn trong quá trình vận hành.

Thưởng Tết của Ferrari khá lớn dù công ty có lợi nhuận đi xuống. Ảnh: Ferrari

Cụ thể, trong năm vừa qua, Ferrari đã thành công trong việc tăng doanh thu thuần thêm 7% lên mức 7,1 tỷ Euro và báo cáo lợi nhuận ròng tăng từ 1,52 tỷ Euro lên 1,6 tỷ Euro. Những mức tăng trưởng này đạt được bất chấp tổng doanh số bán hàng giảm 112 chiếc xuống còn 13.640 chiếc, và Ferrari đang thưởng cho công nhân của mình một khoản chi trả hậu hĩnh đáng kể. Nếu như vào năm 2024, mức thưởng là 14.400 Euro thì năm nay con số đó đã tăng lên 14.900 Euro.

Theo truyền thông địa phương, số tiền này không phải là con số ngẫu nhiên mà được tính toán dựa trên tổng lượng xe xuất xưởng, chỉ số EBITA điều chỉnh, chất lượng sản phẩm và tỷ lệ chuyên cần. Khi lợi nhuận công ty tăng lên thì tiền thưởng của nhân viên cũng tăng theo.

Môi trường làm việc tại Ferrari cũng được đánh giá cao. Ảnh: Ferrari

Để có cái nhìn rõ nét hơn, vào năm 2020, Ferrari đã công bố lợi nhuận ròng là 609 triệu Euro và trao cho nhân viên mức thưởng 7.500 Euro. Đến năm tiếp theo, lợi nhuận tăng lên 833 triệu Euro và tiền thưởng cũng tăng lên 12.000 Euro. Vào năm 2022, Ferrari kiếm được 939 triệu Euro và tiếp tục nâng mức thưởng lên 13.500 Euro. Trong năm nay, công ty đang đặt mục tiêu tăng 5% doanh số bán hàng và cải thiện 7% biên lợi nhuận.

Nếu các mục tiêu đó đạt được, mức thưởng có khả năng sẽ lại tăng thêm một lần nữa. Tuy nhiên, có một điểm hạn chế là khoản thưởng này chỉ áp dụng cho khoảng 5.000 công nhân của Ferrari tại Ý chứ không áp dụng cho nhân viên ở các thị trường khác.

Những chiếc siêu xe có doanh số không nhiều nhưng biên lợi nhuận lớn. Ảnh: Ferrari

Về những dự định sắp tới, mẫu xe mới quan trọng nhất mà Ferrari ra mắt trong năm nay chắc chắn là chiếc xe thuần điện Luce. Dự kiến ra mắt vào ngày 25/5, đây sẽ là mẫu xe điện đầu tiên của công ty và sẽ xuất hiện với không gian nội thất không giống với bất kỳ chiếc Ferrari hiện đại nào khác. Nội thất này được thiết kế bởi Jony Ive, nhà thiết kế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra chiếc iPhone nguyên bản. Nếu khách hàng phản hồi tích cực với mẫu Luce và khoang cabin đặc biệt của nó, việc kỳ vọng các mẫu xe có ý tưởng tương tự sẽ tiếp nối trong tương lai là hoàn toàn hợp lý.