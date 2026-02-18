Ăn Tết xong nhận ngay 4 tỉ: Lộ diện danh tính người may mắn đầu năm

Theo chia sẻ của anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) trên Thanh Niên, anh vừa đổi thưởng 32 vé trúng giải khuyến khích và 16 vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá 992 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Cà Mau ngày 16/ 2 nhờ dãy số độc đắc 828323. Anh đã đổi thưởng cho 2 khách, một khách trúng 16 tờ vé giải khuyến khích, 32 tờ còn lại thuộc sở hữu của một khách khác. Đặc biệt, một người đàn ông trúng độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 15/2 với dãy số may mắn 388356 cũng hẹn anh Duy qua tết tới đổi thưởng. Theo anh Duy chia sẻ, người này trúng 3 tờ, đã đổi 1 tờ trước đó còn 4 tỉ thì ăn Tết xong mới đến nhận.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trước đó, một trường hợp trúng vé số cuối năm cũng nhận được sự chú ý của số đông. Theo đó, đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Lâm, TP.HCM đã đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 914792 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15/ 2 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn này là của một cặp vợ chồng ở TP. HCM. Họ mua ủng hộ người bán dạo trước Tết Nguyên đán, không ngờ trúng độc đắc. Sau đó, phía đại lý đã đến tận nhà đổi thưởng, họ nhận 500 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.