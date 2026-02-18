Thương Hiểu Minh chống nạng đón Tết, Đình Bắc và đồng đội U23 Việt Nam động viên đầy xúc động

Chiều mùng 1 Tết, trên trang cá nhân, trung vệ thuộc biên chế CLB PVF-CAND - Nguyễn Hiểu Minh đã đăng tải khoảnh khắc đón xuân ấm áp tại Hà Nội. Trong khung hình gia đình sum vầy, người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy chốt chặn tin cậy của U.23 Việt Nam phải sử dụng nạng để di chuyển. Đây là hệ quả của chấn thương nghiêm trọng mà anh gặp phải tại VCK U.23 châu Á 2026 vừa qua.

Hiểu Minh đón Tết bên gia đình (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, bài đăng của Hiểu Minh đã trở thành tâm điểm chú ý của làng bóng đá nội. Những người đồng đội thân thiết tại U23 Việt Nam như Đình Bắc, Minh Phúc và Nhật Minh đã nhanh chóng để lại những lời động viên chân thành. Sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp trung vệ sinh năm 2003 duy trì tâm lý ổn định trong quá trình tập vật lý trị liệu dài ngày.

Các đồng đội chúc mừng năm mới và động viên Hiểu Minh (Ảnh: CMH)

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, Hiểu Minh đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 90 phút. Theo chẩn đoán của bác sĩ Phạm Quốc Hùng, trung vệ này bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm – một trong những chấn thương ám ảnh nhất đối với sự nghiệp cầu thủ. Dù ca mổ thành công tốt đẹp, nhưng lộ trình để Hiểu Minh có thể xỏ giày trở lại sân cỏ dự kiến sẽ kéo dài khoảng 10 tháng.

Trong giai đoạn khó khăn này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thực hiện đúng cam kết khi chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và trị liệu nội trú, đảm bảo điều kiện phục hồi tốt nhất cho tuyển thủ quốc gia.

Trước khi gặp chấn thương, Nguyễn Hiểu Minh được xem là "lá chắn thép" không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của U.23 Việt Nam. Từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến kỳ SEA Games 33 rực lửa, anh luôn để lại dấu ấn với lối chơi điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống thông minh và sự lăn xả trong từng pha bóng.