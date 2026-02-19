Phát hiện 15kg vàng “bốc hơi” khỏi két sắt nhưng lại nhận về chiếc Lamborghini, người phụ nữ vẫn báo công an

Tháng 10/2022, tại Vũ Hán (Trung Quốc), một vụ tranh chấp tài sản gia đình gây xôn xao dư luận. Sự việc bắt nguồn từ việc bà Lưu phát hiện 15,5 kg vàng thỏi trong két sắt gia đình đã “không cánh mà bay”. Sau khi kiểm tra camera, bà nhận ra con trai 16 tuổi tên Tiểu Chương đã bí mật lấy số vàng này đem bán mà không cho cha mẹ biết, thu về hơn 5,65 triệu NDT (21 tỷ đồng) tiền mặt.

Có số tiền lớn trong tay, Tiểu Chương nhanh chóng chi tiêu xa xỉ: mua một chiếc siêu xe Lamborghini, sắm nhiều hàng hiệu đắt tiền, đồng thời đưa cho một người đàn ông họ Trần 210.000 NDT (790 triệu đồng) để cảm ơn việc giúp bán vàng.

Ảnh minh hoạ

Chiếc siêu xe sau đó đã được trả lại, giúp gia đình thu hồi một phần thiệt hại. Tuy nhiên, ông Trần chỉ chấp nhận hoàn trả một phần tiền mặt, giữ 160.000 NDT (600 triệu đồng) còn lại. Điều này khiến bà Lưu bất lực, phải báo công an và nộp đơn khởi kiện tranh chấp ra tòa.

Sau khi xem xét, tòa án nhận định khoản tiền mà ông Trần nhận được do Tiểu Chương tự nguyện đưa, nhưng không phải thu nhập hợp pháp, đồng thời gây tổn hại đến quyền lợi của bà Lưu - chủ sở hữu thực sự của số vàng. Vì vậy, tòa tuyên buộc ông Trần phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn thiếu.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, việc người chưa thành niên tự ý mua xe sang và hàng hóa xa xỉ không có hiệu lực pháp lý nếu không được người giám hộ đồng ý. Do đó, khi cha mẹ phản đối, các giao dịch này có thể bị tuyên vô hiệu và tài sản được phép hoàn trả.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội, khiến không ít phụ huynh suy ngẫm về cách nuôi dạy và quản lý con cái. Khi trẻ chưa hiểu giá trị đồng tiền nhưng lại có cơ hội tiếp cận tài sản lớn, những quyết định bốc đồng rất dễ xảy ra và để lại hậu quả khó lường.

Từ tình huống trong gia đình bà Lưu, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng việc dạy con quản lý tài chính, thiết lập ranh giới và ý thức trách nhiệm cần được thực hiện từ sớm. Tình yêu thương nếu thiếu nguyên tắc rất dễ trở thành sự nuông chiều, khiến trẻ khó nhận ra giới hạn đúng - sai.

“Sau tất cả, mất mát vật chất có thể dần được bù đắp, nhưng những bài học về niềm tin, cách dạy con và sự tỉnh táo trong quản lý tài sản mới là điều còn lại lâu dài”, một chuyên gia nhấn mạnh.

Theo Toutiao