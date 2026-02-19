Xuân Bính Ngọ rộn ràng, Vietjet lan tỏa tài lộc khắp các sân bay

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Đức Thịnh cùng Tổng giám đốc VJGS Phạm Lê Việt đã trực tiếp gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng và trao những phong bao lì xì may mắn tới hành khách xuất hành cùng Vietjet trong ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ.

Những lời chúc đầu xuân ấm áp, những nụ cười rạng rỡ đã góp phần mang đến khởi đầu suôn sẻ, hanh thông cho mỗi chuyến bay, mang tới niềm vui cho hành khách bay cùng Vietjet.

Cùng thời điểm, tại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đón những vị khách đầu tiên "xông đất" năm Bính Ngọ trên các chuyến bay Vietjet, mở đầu cho một năm mới tốt lành.

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc Vietjet Michael Hickey và Giám đốc Khai thác bay Tập đoàn Vietjet Nguyễn Thái Trung đã chào đón những hành khách đầu tiên của năm Bính Ngọ.

Trong suốt dịp Tết Bính Ngọ, Vietjet không chỉ phục vụ hành khách trên những hành trình di chuyển mà còn mang tới những trải nghiệm văn hoá, ẩm thực đặc sắc. Từ nay đến hết mùng 4 Tết, Vietjet mang đến cho hành khách Business trải nghiệm ẩm thực đặc biệt ngay giữa không trung mét với thực đơn Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, trọn vị. Thực đơn Tết cổ truyền với các món ăn phong phú sẽ được phục vụ trên các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Dịp này, hành khách bay cùng Vietjet có thể đặt trước suất ăn Tết khi mua vé hoặc làm thủ tục check-in online để tận hưởng trọn vẹn hương vị Xuân ngay từ khoảnh khắc cất cánh.

Trong không khí hân hoan của mùa xuân mới, lãnh đạo Vietjet cũng thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc xuyên Tết tại sân bay. Sự quan tâm, sẻ chia đầu năm là nguồn động viên tinh thần để các lực lượng tiếp tục giữ vững nhịp khai thác an toàn, thông suốt, phục vụ hành khách trên các hành trình du xuân, đoàn tụ và công tác đầu năm.

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, hàng ngàn cán bộ, nhân viên, phi công và tiếp viên Vietjet vẫn miệt mài trên từng chuyến bay, từng vị trí công tác, đưa hành khách xuất hành ngày đầu năm mới an toàn, thuận lợi. Mỗi chuyến bay không chỉ kết nối điểm đến, là cầu nối giữa các quốc gia, các nền văn hoá mà còn mang theo lời chúc bình an, may mắn và một khởi đầu tràn đầy hy vọng cho năm mới.