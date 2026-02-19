Phát hiện “khối bạc lộ thiên” hơn 1,75 tấn, trị giá hơn 45 tỷ đồng nhưng không ai được phép tháo dỡ

Giữa lòng khu danh thắng tại huyện Vĩnh Hưng, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một tòa “ngân lâu” được chế tác từ 1,75 tấn bạc nguyên chất gần đây đã được đưa ra đấu giá, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tòa nhà này do Công ty Cổ phần Công nghiệp Bạc Tín Đạt Hồ Nam đầu tư xây dựng từ năm 2007 với mục đích trở thành Bảo tàng Văn hóa Bạc Trung Quốc, phục vụ phát triển du lịch văn hóa tại địa phương. Theo hồ sơ đấu giá được công bố trên nền tảng đấu giá tư pháp của Alibaba, công trình có hàm lượng bạc chiếm khoảng 70%, với tổng lượng bạc sử dụng lên tới 1,75 tấn.

Đơn vị thẩm định xác định giá trị của toàn bộ tài sản ở mức hơn 12 triệu NDT (hơn 45 tỷ đồng), tương đương khoảng 6,88 NDT/gram bạc nguyên chất. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá bạc trên thị trường đầu tư gần đây đã vượt ngưỡng 29 NDT/gram, mức định giá này đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nếu tính theo giá thị trường hiện tại, riêng phần bạc cấu thành nên công trình có thể đạt giá trị hơn 50 triệu NDT (hơn 188 tỷ đồng).

Sự chênh lệch đáng kể giữa giá trị thẩm định và giá thị trường khiến không ít ý kiến cho rằng việc đưa công trình ra đấu giá với mức giá khởi điểm như trên chẳng khác nào “bán rẻ”. Một số cư dân mạng thậm chí đặt giả thiết rằng việc tháo dỡ công trình để bán bạc nguyên liệu có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với giá đấu hiện tại.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc phá dỡ sẽ khiến công trình mất đi giá trị văn hóa và giá trị gia tăng vốn có, chưa kể khối lượng bạc lớn như vậy không dễ dàng đưa vào lưu thông trên thị trường.

Phiên đấu giá chính thức được tổ chức vào ngày 16/1/2026, thu hút hai nhà đầu tư đăng ký tham gia. Dù vậy, do không có bất kỳ mức giá nào được đưa ra trong quá trình đấu giá, tài sản này cuối cùng đã rơi vào tình trạng đấu giá không thành công.

Thông báo đấu giá nêu rõ, sau khi trúng đấu giá, bên mua có trách nhiệm tiếp tục duy trì định vị cốt lõi của công trình là “Bảo tàng Văn hóa Bạc Trung Quốc (Thiên Hạ Ngân Lâu)” trong khu du lịch văn hóa của địa phương. Đồng thời, chủ sở hữu mới phải tuân thủ nghiêm ngặt chức năng quy hoạch và định hướng vận hành đã được phê duyệt, không được tự ý thay đổi mục đích sử dụng.

Đại diện đơn vị quản lý tài sản cho biết, theo yêu cầu của cơ quan chức năng địa phương, dự án phải tiếp tục giữ vai trò là hạt nhân trong phát triển du lịch văn hóa. Điều này đồng nghĩa với việc bên mua sẽ không được phép tháo dỡ công trình sau khi trúng đấu giá.

Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức đấu giá lại trong thời gian tới, tòa ngân lâu vẫn sẽ được niêm yết với mức giá thẩm định 12 triệu NDT ban đầu và không được điều chỉnh theo biến động tăng của giá bạc trên thị trường.

(Theo HK01)