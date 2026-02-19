Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất "sợ" loại nước giá rẻ hơn cả cốc trà đá, nhiều người Việt dùng suốt mà không hề biết

Nước là yếu tố thiết yếu giúp cơ thể vận hành bình thường, và con người khó có thể sống quá ba ngày nếu thiếu nước. Não bộ cũng phụ thuộc đáng kể vào tình trạng hydrat hóa của cơ thể. Ngay cả khi mất nước ở mức nhẹ, tâm trạng, trí nhớ và khả năng tập trung đã có thể bị ảnh hưởng.

Tin vui là việc duy trì thói quen uống đủ nước còn được cho là góp phần giảm nguy cơ đột quỵ. Hai chuyên gia sức khỏe đã phân tích rõ hơn về cơ chế này.

Theo huấn luyện viên sức khỏe Carrie Myers, người chuyên về phòng ngừa bệnh, sức khỏe đường ruột và tim mạch - cùng chuyên gia dinh dưỡng Emily Lachtrupp (Mỹ), việc cung cấp đủ nước có mối liên hệ trực tiếp với lưu lượng máu trong cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước, máu có xu hướng trở nên cô đặc hơn và lưu thông kém hiệu quả trong hệ mạch. Tình trạng này đồng thời làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, yếu tố có thể dẫn tới đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Không chỉ vậy, nhiều bằng chứng khoa học còn chỉ ra rằng duy trì lượng nước đầy đủ mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì. Việc uống đủ nước cũng góp phần hạn chế phản ứng viêm trong cơ thể, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Uống bao nhiêu nước lọc để giảm nguy cơ đột quỵ?

Các nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi liệu việc uống đủ nước lọc mỗi ngày có thể góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ hay không, đồng thời tìm ngưỡng lượng nước mang lại hiệu quả rõ rệt.

Để làm rõ, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 29.000 người trưởng thành (độ tuổi trung bình 49) từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES) giai đoạn 1999–2020. Kết quả được công bố trên tạp chí Đột quỵ và Bệnh mạch máu não.

Trong nghiên cứu, những người tham gia tự báo cáo lượng nước uống mỗi ngày. Sau khi loại trừ các yếu tố gây nhiễu, nhóm khoa học nhận thấy những người uống nhiều nước nhất có nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể so với nhóm uống ít.

Cụ thể, những người duy trì mức tối thiểu 6 ly nước/ngày (mỗi ly 240 ml), tương đương khoảng 1,4 lít, giảm tới 25% nguy cơ đột quỵ, theo trang sức khỏe Eating Well.

Các chuyên gia cũng lưu ý, với những người có xu hướng tăng đường huyết, thói quen uống nước càng cần được chú trọng. Khi cơ thể thiếu nước, máu trở nên cô đặc và độ nhớt tăng, khiến nồng độ đường trong máu cũng cao hơn. Việc bổ sung đủ nước giúp làm loãng máu, qua đó có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Lưu ý khi uống nước

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo không nên uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, bởi tình trạng hạ natri máu có thể xảy ra và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Một cách đơn giản để tự theo dõi mức độ đủ nước là quan sát màu nước tiểu. Màu vàng nhạt như nước chanh pha loãng thường cho thấy cơ thể đã được bù nước phù hợp. Nếu nước tiểu vàng đậm hoặc màu hổ phách, đó là dấu hiệu cần tăng lượng nước uống.

Bên cạnh việc duy trì đủ nước, nhiều yếu tố lối sống khác cũng góp phần giảm nguy cơ đột quỵ. Chế độ ăn tốt cho tim mạch — chẳng hạn kiểu ăn Địa Trung Hải với nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh — mang lại lợi ích rõ rệt. Ngoài ra, vận động đều đặn, kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ.

(Tổng hợp)