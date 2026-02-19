Bài đăng nhận hơn 16 nghìn lượt like ngày Tết: Từ bao giờ người lớn phải ngại ngùng, run run giải thích như này?

Mới đây, trên mạng xã hội, một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện đầy suy ngẫm về trải nghiệm của gia đình mình trong ngày đầu năm. Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận đồng cảm từ cộng đồng.

Khi tờ tiền lì xì bị "lạm phát" giá trị thực

Theo chia sẻ, khi đưa con đi chúc Tết, chủ bài đăng đã gặp một người bác mừng tuổi cho con mình tờ 20.000 đồng. Đáng chú ý là thái độ của người tặng: bác có vẻ ngại ngùng, thậm chí phải "run run" giải thích rằng: "Ông cho một tí lấy may nhé" .

Câu chuyện đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Từ bao giờ việc mừng tuổi 10.000 - 20.000 đồng lại khiến người ta phải cảm thấy thấp kém hay phải xin lỗi? Thực tế, văn hóa lì xì vốn dĩ là nghi thức trao nhận sự may mắn. Màu đỏ của chiếc bao tượng trưng cho lời chúc bình an, xua đuổi điều không may. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, giá trị vật chất đôi khi đã lấn át ý nghĩa tinh thần. Nhiều người tự tạo áp lực cho mình bằng cách so sánh mệnh giá, khiến việc đi chúc Tết vốn vui vẻ bỗng trở thành "cuộc đua" tài chính đầy mệt mỏi.

Bài đăng gây bão mạng xã hội

Lỗi của trẻ nhỏ hay bài học từ người lớn?

Hình ảnh những đứa trẻ vừa nhận phong bao đã vội vã rút tiền ra kiểm tra, rồi "ném toẹt" xuống đất khi thấy mệnh giá thấp không còn là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, thay vì trách móc trẻ con, chúng ta cần nhìn lại cách giáo dục của gia đình.

Người chia sẻ bài viết nhấn mạnh: "Tự bố mẹ cũng đừng nói chuyện lỗ - lãi tiền mừng tuổi trước mặt con" . Khi người lớn coi lì xì là một khoản đầu tư hoặc thu nợ, trẻ em sẽ học cách đánh giá tình cảm qua con số. Việc trẻ không trân trọng phong bao lì xì ít tiền thực chất là tấm gương phản chiếu thái độ của cha mẹ đối với đồng tiền và các mối quan hệ xã hội.

Sau khi đọc câu chuyện của cư dân mạng này, có lẽ chúng ta càng phải nhìn nhận rõ hơn về việc: Đừng để con chăm chăm xem được bao nhiêu tiền lì xì.

Các gia đình hãy dạy trẻ về ý nghĩa của phong tục này, rằng tiền lì xì là lời chúc của người lớn, bất kể nhiều hay ít đều quý giá như nhau. Hãy dạy con nhận bằng hai tay, nói lời cảm ơn và tuyệt đối không mở bao ngay trước mặt người tặng.

Quan trọng nhất, người lớn hãy tự làm gương, tự ngưng bình phẩm về số tiền trong phong bao của người khác. Hãy để việc mừng tuổi thuận theo điều kiện tài chính và tấm lòng của mỗi người.

Lì xì là "tấm lòng", không phải "nợ nần". Đừng để những tờ tiền mệnh giá cao vô tình làm rạn nứt những mối thâm tình và làm vấy bẩn sự ngây thơ của trẻ nhỏ trong mỗi dịp Tết đến xuân về.