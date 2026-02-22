Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT phát thông báo quan trọng liên quan đến việc dừng phương tiện để kiểm soát trên cao tốc

22-02-2026 - 15:03 PM | Sống

Cục CSGT đã lên tiếng khẳng định về thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm về quy trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Theo Cục CSGT, hiện nay, một số trang mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều thông tin không chính xác liên quan đến chính sách pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, vào ngày 21/2, trang “Cuộc sống hằng ngày” đăng tải bài viết với tiêu đề “Cảnh sát bám sát đuôi xe trên cao tốc: Áp lực tâm lý và trách nhiệm pháp lý?”. Nội dung bài viết phản ánh việc lực lượng CSGT trên đường cao tốc dừng xe bằng cách bám sát phương tiện đang di chuyển và yêu cầu dừng xe, đồng thời đưa ra các lời khuyên xử lý tình huống. Cục CSGT khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm về quy trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Theo quy định về tuần tra, kiểm soát trên đường bộ cao tốc, lực lượng CSGT chỉ được dừng phương tiện để kiểm soát tại các vị trí gồm: khu vực trạm thu phí; khu vực bắt đầu đường cao tốc; khu vực kết thúc đường cao tốc; trên đường dẫn ra, vào đường cao tốc. Đối với hình thức tuần tra, kiểm soát cơ động, việc dừng phương tiện chỉ được thực hiện tại làn dừng khẩn cấp trong các trường hợp phát hiện vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông, nguy cơ gây mất an toàn giao thông tức thời; phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hoặc xử lý các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, thiên tai, bão lũ… Khi dừng phương tiện, lực lượng chức năng phải đặt cảnh báo và bố trí lực lượng điều tiết theo đúng quy định.

Cục CSGT cảnh báo “Fake news” về dừng phương tiện để kiểm soát trên cao tốc.

Thông qua vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, hiểu đúng quy định pháp luật, không chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông

