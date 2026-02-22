Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất “sợ” loại hạt này, các gia đình Việt đang có sẵn rất nhiều mà không hay biết

Mỹ chỉ ra: Loại hạt cực tốt cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ đột quỵ đáng kể

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Mroz-Planells nhận định hạt điều không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Theo trang tin y khoa WebMD, loại hạt này đem tới nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

Hỗ trợ giảm cholesterol

Dù chứa chất béo, hạt điều chủ yếu là chất béo lành mạnh. Một nghiên cứu cho thấy việc ăn một lượng nhỏ hạt điều mỗi ngày trong 28 ngày có thể giúp giảm gần 4 điểm cholesterol toàn phần và hạ khoảng 5 điểm cholesterol LDL (“xấu”).

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Các nghiên cứu quan sát ghi nhận việc tiêu thụ các loại hạt cây, trong đó có hạt điều, liên quan tới việc giảm tới 27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Theo chuyên gia Mroz-Planells, khi thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa từ hạt điều, sức khỏe tim mạch có thể được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy loại hạt này góp phần hỗ trợ hạ huyết áp. Hàm lượng magie dồi dào trong hạt điều cũng giúp giảm nguy cơ thiếu máu cơ tim — tình trạng tim không được cung cấp đủ máu.

Góp phần giảm nguy cơ đột quỵ

Magie trong hạt điều được cho là có vai trò bảo vệ mạch máu, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết do vỡ mạch máu não.

Hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường

Một chế độ ăn có bổ sung hạt điều có thể giúp cải thiện đường huyết. Một nghiên cứu nhỏ ghi nhận người mắc tiểu đường khi thay thế 10% lượng calo hằng ngày bằng hạt điều trong 8 tuần đã cải thiện đáng kể mức insulin. Theo chuyên gia Mroz-Planells, lợi ích này một phần đến từ hàm lượng magie cao — khoáng chất có vai trò trong kiểm soát đường máu. Bên cạnh đó, hạt điều có lượng carbohydrate thấp nên phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt điều cung cấp nhiều đồng và kẽm — hai vi chất quan trọng giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình phục hồi mô.

Nghiên cứu về mối liên hệ với sức khỏe não

Hai công trình nghiên cứu từ Hà Lan và Tây Ban Nha đều ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen tiêu thụ hạt và sự cải thiện về khả năng nhận thức cũng như chức năng mạch máu não.

Trong đó, nghiên cứu thứ nhất do tiến sĩ Kevin Nijssen (Trung tâm Y tế Đại học Maastricht, Hà Lan) dẫn dắt cho thấy việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi, đồng thời cải thiện hoạt động của hệ mạch máu não.

Công trình được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition đã tiến hành thử nghiệm chéo ngẫu nhiên với 28 người khỏe mạnh ở độ tuổi 65. Những người tham gia được bổ sung mỗi ngày 60 g hỗn hợp các loại hạt gồm hạt điều, óc chó, hồ trăn và hạt phỉ trong vòng 16 tuần, sau đó có giai đoạn nghỉ 8 tuần.

Kết thúc từng giai đoạn, các nhà khoa học tiến hành đo và so sánh nhiều chỉ số như lưu lượng máu não, chức năng nội mô, độ cứng động mạch và hoạt động vi mạch võng mạc. Kết quả cho thấy trong thời gian duy trì thói quen ăn hạt, chức năng mạch máu não được cải thiện rõ rệt.

Các chuyên gia nhấn mạnh sức khỏe mạch máu não có liên quan mật thiết đến nhiều vấn đề quan trọng như nguy cơ đột quỵ, thị lực và khả năng mắc các bệnh sa sút trí tuệ. Trong nghiên cứu này, tác động làm chậm suy giảm nhận thức được xem là điểm đáng chú ý nhất, bởi các bệnh mất trí hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để và đang ngày càng gia tăng.

Đánh giá chức năng não bộ cho thấy nhiều vùng não liên quan đến nhận thức hoạt động hiệu quả hơn ở giai đoạn người tham gia duy trì việc ăn hạt thường xuyên.

Lưu ý khi ăn hạt điều

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, để tận dụng tối đa lợi ích của hạt điều mà vẫn bảo vệ chức năng thận, người dùng nên ghi nhớ ba nguyên tắc quan trọng sau:

Trước hết là kiểm soát khẩu phần. Với người khỏe mạnh, lượng phù hợp vào khoảng 20–30g mỗi ngày, tương đương một nắm nhỏ. Riêng người đang có bệnh lý về thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh mức tiêu thụ cho phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Thứ hai, ưu tiên hạt điều nguyên vị. Các sản phẩm rang muối hoặc tẩm gia vị thường chứa nhiều natri, có thể làm tăng huyết áp - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến suy giảm chức năng thận. Vì vậy, hạt điều sấy khô hoặc không thêm muối được xem là lựa chọn an toàn hơn.

Cuối cùng, cần đặt hạt điều trong một chế độ ăn uống cân đối. Loại hạt này chỉ phát huy hiệu quả tốt khi đi kèm khẩu phần giàu rau xanh, trái cây ít kali, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein nạc. Đây là cách giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hài hòa và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

(Tổng hợp)