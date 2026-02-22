Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT: Hướng cao tốc có thể sẽ tạm cấm trong hôm nay, người dân cập nhật ngay để chủ động di chuyển

22-02-2026 - 10:56 AM | Sống

(Ảnh minh họa: Internet)

Để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố, Cục CSGT đã lên phương án tổ chức phân làn theo hướng tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về Hà Nội và TPHCM tăng cao.

Tối 21/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị dự kiến đóng chiều đường ra khỏi Hà Nội, TPHCM để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thống kê cho thấy lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và TPHCM trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 (~44,42%) lượt phương tiện đi vào; còn khoảng 708.828 (~55,57%) dự kiến tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2.

Cục CSGT đã lên phương án tổ chức giao thông phân làn đường theo hướng tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về Hà Nội và TPHCM tăng cao, nguy cơ ùn tắc kéo dài. Khi đó sẽ tiến hành tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện vào thành phố, thuộc các tuyến cao tốc như sau:

Tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hoá;

Tuyến TPHCM - Long Thành – Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ TPHCM đi Long Thành;

Tuyến TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TPHCM đi Trung Lương.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Tin vui cho hàng chục nghìn người dân Việt Nam mua vé tàu năm nay

Thùy Linh

Phụ nữ mới

