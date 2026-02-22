Không phải ai cũng cần chen chân sắm vàng mùng 10 tháng Giêng, nhưng nhóm người này mua một chút ắt rước lộc vào nhà

Dạo quanh các con phố vàng bạc những ngày đầu xuân năm mới, không khó để chúng ta bắt gặp cảnh tượng dòng người kiên nhẫn xếp hàng từ tờ mờ sáng ngày mùng 10 tháng Giêng. Dân gian truyền tai nhau rằng, đây là ngày Thần Tài bay về trời, thế nên sắm sửa chút vàng mang về cất góc tủ hay để vào ví sẽ giống như rước lộc, rước may, giúp cho mười hai tháng tới tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, công việc hanh thông thuận lợi.

Thế nhưng, giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại tất bật và kinh tế đôi khi còn nhiều khoản phải lo toan, việc chen lấn hay bỏ ra một số tiền để mua vàng đầu năm khiến không ít chị em - những người giữ tay hòm chìa khóa trong nhà phải lăn tăn suy nghĩ. Liệu chỉ những người kinh doanh buôn bán lớn mới cần mua vàng để cầu tài cầu lộc, hay những người làm công ăn lương, những bà nội trợ bình thường cũng nên sắm sửa chút ít để lấy vía cho năm mới thêm phần khởi sắc?

Người kinh doanh buôn bán: Kích hoạt cung tài lộc, giữ vững tâm thế làm ăn

Đối với những người làm nghề kinh doanh, từ chủ doanh nghiệp lớn cho đến chị em bán hàng online nhỏ lẻ, ngày vía Thần Tài luôn mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng đặc biệt. Ông bà ta vẫn dặn "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc mua một chỉ vàng, một nén vàng hay thậm chí là một linh vật phong thủy mạ vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng không đơn thuần chỉ là thói quen mua sắm, mà đó thực sự là một nghi thức để củng cố niềm tin.

Khi người làm ăn bước chân vào tiệm vàng, chọn cho mình một món đồ ưng ý mang về đặt lên bàn thờ Thần Tài Thổ Địa, đó là lúc họ đang gửi gắm những mong cầu chân thành nhất về một năm buôn may bán đắt, khách khứa tấp nập, dòng tiền luân chuyển không ngừng. Vàng vốn dĩ là biểu tượng vĩnh cửu của sự giàu sang và sung túc, nên việc rước vàng về nhà vào đúng ngày linh thiêng nhất của vị Thần cai quản tài lộc chính là cách để họ tự tạo ra một "mỏ neo" tâm lý vững chắc.

Khi tâm trí có niềm tin rực rỡ vào sự may mắn, phong thái làm việc tự nhiên sẽ trở nên tự tin, cởi mở và năng lượng tích cực ấy ắt hẳn sẽ thu hút được nhiều đối tác tốt, nhiều khách hàng sộp đến với công việc kinh doanh của mình trong suốt cả năm dài.

Dân văn phòng và người làm công ăn lương: Gieo mầm kỷ luật tài chính, tích tiểu thành đại

Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng ngày vía Thần Tài chỉ dành riêng cho giới thương nhân, nhưng thực ra, giới văn phòng hay những người làm công ăn lương mới là nhóm rất nên duyên với phong tục này theo một cách vô cùng thực tế. Sau một cái Tết chi tiêu khá nhiều khoản, việc trích ra một phần tiền lì xì hay chút đỉnh từ tháng lương đầu năm để mua nửa chỉ, một chỉ vàng nhẫn trơn hay một phân vàng cất đi chính là một cách tuyệt vời để bắt đầu bài toán tiết kiệm tích lũy.

Thần Tài không ở đâu xa, Thần Tài đôi khi ẩn chứa trong chính thói quen chi tiêu có kế hoạch và sự vun vén khéo léo của mỗi người. Khi bạn cầm chiếc nhẫn vàng nhỏ xinh trên tay, đó không chỉ là sự cầu mong bình an, công việc thuận lợi, sếp thương đồng nghiệp quý, mà đó còn là viên gạch đầu tiên xây dựng nên quỹ dự phòng cá nhân cho năm mới.

Thay vì tiêu lẹm vào những món đồ thời trang hay những chầu cà phê tán gẫu vô thưởng vô phạt, việc quy đổi tiền mặt thành một tài sản có giá trị tích lũy dài hạn như vàng sẽ giúp tâm lý chúng ta cảm thấy an tâm, vững chãi hơn rất nhiều. Chút vàng ấy cất gọn trong két sắt, để rồi cuối năm nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã "tích tiểu thành đại" được một khoản kha khá để lo toan cho những dự định lớn lao hơn của gia đình.

Vạn sự tùy tâm: Mua vàng để lòng an chứ đừng tự tạo gánh nặng

Suy cho cùng, mấu chốt của việc mua vàng ngày vía Thần Tài nằm trọn vẹn ở chữ "Tâm" chứ không hề bị trói buộc bởi chữ "Lượng". Bạn không cần phải cố gắng vay mượn hay vung tay quá trán sắm bằng được những vật phẩm đắt đỏ chỉ vì thấy người ta đổ xô đi mua, bởi Thần Tài chẳng bao giờ chê trách những tấm lòng thành kính dẫu mâm cúng có đơn sơ.

Nếu điều kiện kinh tế năm nay còn eo hẹp, bạn hoàn toàn có thể mua một vật phẩm nhỏ xinh mạ vàng, một nén bạc 10 ngàn đồng, hay thậm chí đơn giản chỉ là dọn dẹp lại ban thờ Thần Tài cho sạch sẽ tươm tất, thắp một nén nhang thơm với lòng hướng thiện và quyết tâm chăm chỉ làm lụng. Đừng biến một nét đẹp văn hóa truyền thống thành áp lực tài chính đè nặng lên vai, bởi vì tài lộc thực sự chỉ có thể nảy nở trên mảnh đất của sự bình an trong tâm hồn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong đôi bàn tay.

Dù bạn là ai, làm công việc gì, chỉ cần bạn bước vào năm mới với một trái tim chan hòa, một cái đầu tỉnh táo biết vun vén trước sau, thì ngày nào trong năm cũng đều là ngày Thần Tài gõ cửa mang theo vượng khí ngập tràn tổ ấm.