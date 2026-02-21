Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đầu tư vàng thắng lớn, chủ chuỗi siêu thị chi 50 tỷ đồng chia thưởng cho nhân viên: "Tăng thu nhập cho họ là niềm vui của tôi"

21-02-2026 - 08:29 AM | Sống

Đầu tư vàng thắng lớn, chủ chuỗi siêu thị chi 50 tỷ đồng chia thưởng cho nhân viên: "Tăng thu nhập cho họ là niềm vui của tôi"

Khoản thưởng bất thường là niềm vui dành cho toàn thể nhân viên làm việc tại chuỗi siêu thị ở Trung Quốc, không phân biệt vị trí công tác.

Sự kiện chia tiền thưởng khủng gây chú ý

Ngày 11/2/2026 vừa qua, ông Lưu Minh Quân – chủ của một chuỗi siêu thị tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) – đã gây chú ý khi dùng toàn bộ 13,16 triệu NDT (khoảng 50 tỷ đồng) lợi nhuận từ việc đầu tư vàng của mình để thưởng cho 2.533 nhân viên đang làm việc tại tất cả chi nhánh nằm ở hai thành phố thuộc chuỗi siêu thị của ông.

Điều khiến sự việc này có sức hút hơn nữa là, khoản thưởng được chia hoàn toàn dựa theo thâm niên làm việc, chứ không hề phân biệt vị trí làm việc, và đây đã là lần thứ hai trong một năm ông sử dụng tiền đầu tư riêng để chăm lo phúc lợi người lao động.

Theo chia sẻ của ông Quân, nguồn tiền dùng để chia thưởng lần này hoàn toàn đến từ lợi nhuận ông đầu tư vàng cá nhân, mà không phải từ hoạt động kinh doanh của chuỗi siêu thị.

Phương án chia thưởng được xây dựng rất rõ ràng và công bằng:

  • Nhân viên làm việc từ 2 năm trở lên được nhận 10.000 NDT/người (khoảng 37,5 triệu đồng).
  • Nhân viên làm việc đủ 1 năm nhưng chưa đến 2 năm nhận 2.000 NDT/người (khoảng 7,5 triệu đồng).
  • Thậm chí nhân viên mới vào làm cũng sẽ được nhận lì xì 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng).

“Đợt chia tiền lần này chỉ xét thâm niên làm việc của nhân viên, chứ không hề phân biệt bạn đang làm ở vị trí nào; từ nhân viên vệ sinh, nấu bếp đều có phần. Chỉ cần đồng hành cùng công ty, mọi đóng góp của các bạn đều xứng đáng được ghi nhận”, ông Quân nhấn mạnh. Đồng thời ông cũng cho biết, ông luôn giữ vững nguyên tắc đối xử công bằng với tất cả người lao động khi xây dựng phương án phân bổ tiền thưởng.

Khi nói về dự tính ban đầu khi ông bắt đầu chia thưởng, ông Quân bày tỏ bằng giọng điệu hết sức mộc mạc: “Mỗi ngày nhìn thấy nhân viên đến làm từ rất sớm, vất vả bận rộn suốt cả ngày, tôi thực sự rất xúc động. Là người chủ, tôi rất vui khi có thể trực tiếp tăng thu nhập cho họ, để cuộc sống của mọi người vui vẻ hơn và khi Tết đến cũng có thêm phần yên tâm, vững lòng.”

Đãi ngộ tốt, mô hình khác biệt và sự ghi nhận từ cộng đồng

Ngoài việc chi hàng chục tỷ đồng phát thưởng cho nhân viên, chuỗi siêu thị của ông Quân cũng luôn duy trì chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên cao hơn mặt bằng chung trong ngành.

Ông Quân cho biết, hiện mức lương bình quân của nhân viên siêu thị dao động từ 5.000 đến 6.000 NDT/tháng (khoảng 18,8 – 22,5 triệu đồng), cao hơn khoảng 20% so với mức trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

Không chỉ vậy, hệ thống siêu thị của ông còn gây chú ý trong giới kinh doanh nhờ mô hình vận hành vô cùng độc đáo: bên trong cửa hàng được thiết kế theo phong cách công viên thu nhỏ, kết hợp các yếu tố núi non, cây cối, hoa cảnh,... giúp người tiêu dùng vừa mua sắm vừa tận hưởng cảm giác thư thái như đang dạo chơi trong công viên.

Ảnh minh hoạ

Được biết, từ khi mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2021 và mở rộng sang các thành phố khác, hệ thống này nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng nhờ quan niệm kinh doanh khác biệt và đề cao chữ tín.

Điều đáng chú ý, vào tháng 4/2025, ông Lưu Minh Quân cũng đã từng phân chia toàn bộ khoản lợi nhuận gần 10 triệu NDT (xấp xỉ 37,5 tỷ đồng) thu được từ việc đầu tư vàng cá nhân cho nhân viên.

Chỉ trong một năm, hai lần chi thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng bằng tiền thật, vàng thật đã giúp ông chủ siêu thị này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nội bộ nhân viên, đồng thời được cộng đồng mạng khen ngợi, gọi là “ông chủ có tâm”. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bán lẻ phải thắt chặt chi phí, cách làm của ông được xem là lựa chọn hiếm hoi: dùng chính thành quả cá nhân để giữ chân người lao động, yếu tố này đôi khi còn quý giá hơn mọi chiến lược kinh doanh.

Minh Ánh

