Lời chúc đầu Xuân 1.000 điểm trên trang Thông tin Chính phủ của GS. Nguyễn Thành Vinh

Mới đây, ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), trang fanpage Thông tin Chính phủ bất ngờ đăng tải thông điệp đầu Xuân của GS. Nguyễn Thành Vinh (Vinh Nguyen, Đại học New South Wales - UNSW Sydney) gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam đam mê khoa học trong và ngoài nước. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ đang theo đuổi con đường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trong thông điệp của mình, GS. Nguyễn Thành Vinh chia sẻ rằng mỗi mùa Xuân đến, người ta thường tự hỏi năm qua điều gì còn đọng lại. Với khoa học, giá trị không nằm ở những tràng pháo tay hay sự ghi nhận tức thời mà ở những tháng ngày lặng lẽ trong phòng thí nghiệm, ở những thử nghiệm thất bại nối tiếp nhau và ở niềm tin bền bỉ rằng tri thức, nếu được vun trồng đủ sâu và đủ lâu, sẽ đến mùa nảy mầm, trổ hoa.

GS Nguyễn Thành Vinh là gương mặt quen thuộc với nhiều người. Ảnh: UNSW

GS Vinh nhấn mạnh, con đường vươn tới chuẩn mực quốc tế chưa bao giờ là "thảm đỏ" mà luôn đầy rẫy thử thách và cả sự cô đơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là người trẻ cần giữ được sự tò mò thuần khiết với tri thức, không để những áp lực về thành tích hay sự nhiêu khê hành chính làm mai một đam mê. Anh khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục khát khao, mạnh dạn dấn thân ra thế giới để học hỏi những điều hay nhất, mới nhất, đồng thời giữ gìn bản sắc trí tuệ Việt Nam, sự kết hợp giữa tư duy logic và trái tim nhân hậu.

Theo GS. Nguyễn Thành Vinh, khát vọng cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể xuất phát từ việc làm tốt nhất công việc chuyên môn của mình và luôn hướng về quê hương với tinh thần sẻ chia, đóng góp. Anh cũng gửi lời chúc các bạn trẻ một mùa Xuân mới tràn đầy năng lượng sáng tạo và bản lĩnh để làm chủ "bầu trời khoa học" của riêng mình.

Nguyên văn thông điệp của GS Nguyễn Thành Vinh:

"Con đường vươn tới chuẩn mực quốc tế chưa bao giờ là thảm đỏ, nó đầy rẫy những thất bại và sự cô đơn. Nhưng hãy luôn giữ cho mình sự 'ngây thơ' và tò mò thuần khiết với tri thức.

ĐỪNG ĐỂ NHỮNG ÁP LỰC VỀ THÀNH TÍCH HAY NHIÊU KHÊ HÀNH CHÍNH LÀM MÒN ĐI ĐAM MÊ CỦA CÁC BẠN.

Hãy cứ khát khao, hãy cứ dấn thân ra thế giới để học hỏi những cái hay nhất, mới nhất.

Nhưng dù ở bất cứ đâu, mong các bạn giữ được bản sắc trí tuệ Việt Nam là sự kết hợp giữa tư duy logic và trái tim nhân hậu.

Khát vọng cống hiến không nhất thiết phải là điều gì đó quá lớn lao, đôi khi nó chỉ bắt đầu từ việc bạn làm tốt nhất công việc chuyên môn của mình và luôn hướng về quê hương với tinh thần sẵn sàng sẻ chia và đóng góp.

Chúc các bạn một mùa Xuân mới tràn đầy năng lượng sáng tạo và bản lĩnh để làm chủ 'bầu trời khoa học' của riêng mình!".

GS Nguyễn Thành Vinh hiện tại đang công tác tại Trường Hóa học thuộc Đại học New South Wales (UNSW). Ảnh: UNSW

Bài đăng đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng mỗi lựa chọn trong cuộc sống đều dẫn đến những kết quả khác nhau và hy vọng những lựa chọn của người trẻ hôm nay sẽ trở nên đáng giá trong tương lai.

Không ít bình luận bày tỏ niềm tin rằng tri thức sẽ mở ra những chân trời mới, đồng thời khẳng định nếu được định hướng, giáo dục đúng cách và tiếp cận khoa học - công nghệ từ sớm, người Việt Nam hoàn toàn có thể đạt nhiều thành tựu và đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội, để mỗi người luôn tự hào là người Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Thành Vinh từng thủ vai Nam trong Phía Trước Là Bầu Trời. Ảnh: VTV

GS. Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1982) từng là Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia mùa đầu tiên và giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế. Từ năm 2001, anh học tập và nghiên cứu tại Australia, hoàn thành tiến sĩ Hóa học hữu cơ tại Đại học Quốc gia Australia, sau đó làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đức với học bổng Alexander von Humboldt.

Anh hiện là Giáo sư tại Đại học New South Wales (Australia) với hướng nghiên cứu tập trung vào tổng hợp hợp chất tự nhiên và phát triển hệ dẫn truyền thuốc. Cuối năm 2025, anh cũng gây ấn tượng khi được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ. Trong sự nghiệp khoa học, anh đã nhận nhiều giải thưởng uy tín quốc tế.

Trước khi chuyên tâm cho nghiên cứu, anh từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua vai diễn "Nam mọt sách" trong phim Phía Trước Là Bầu Trời.