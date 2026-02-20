“Chi tiêu cổ điển” trở lại: Không phải lỗi thời, là chiến lược tài chính giúp nhiều người tự tin khi kinh tế biến động

Hai năm gần đây, một điều khá thú vị đang diễn ra: Nhiều người trẻ và cả người trung niên bắt đầu sống "giống bố mẹ mình" hơn bao giờ hết.

Tự nấu ăn. Mang theo bình nước cá nhân. Đi ngủ sớm. Đi siêu thị thay vì đặt app. Sửa lại đồ thay vì vội mua mới.

Nghe có vẻ… lùi về quá khứ. Nhưng đằng sau lối sống tưởng như cũ kỹ ấy lại là một thông điệp tài chính rất rõ ràng: Muốn bình tĩnh trước tiền bạc, phải chủ động trước từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

Tôi cũng từng thấy mình mệt mỏi, không phải vì thiếu tiền, mà vì cảm giác tiền đi đâu cũng nhanh hơn mình kịp hiểu.

Cho đến khi thử sống "chậm lại" theo cách rất cổ điển. Và bất ngờ thay, sự ổn định tài chính lại đến từ đó.

1. Tự nấu ăn: Cắt được khoản chi "vô hình" lớn nhất mỗi tháng

Có thời điểm tôi đặt đồ ăn gần như mỗi ngày. Một bữa trưa 70.000 – 90.000 đồng, cộng thêm ship, thêm trà sữa. Một ngày trôi qua nhẹ nhàng 150.000 đồng.

Tính ra:

150.000 đồng/ngày x 22 ngày làm việc = 3,3 triệu đồng/tháng chỉ riêng tiền ăn ngoài giờ trưa và đồ uống

Chưa kể cuối tuần.

Khi bắt đầu tự nấu, chi phí thực phẩm của tôi khoảng 2 – 2,5 triệu/tháng, ăn đủ bữa, có rau, có thịt, có canh.

Không chỉ tiết kiệm gần 1 triệu mỗi tháng, điều quan trọng hơn là cảm giác kiểm soát được chất lượng và số tiền mình bỏ ra.

Một bát mì tự nấu có thể đơn giản, nhưng nó cho tôi biết chính xác mình đang ăn gì, tiêu bao nhiêu và có đang lãng phí hay không.

Đó không chỉ là chuyện ăn uống. Đó là chuyện tài chính.

2. Đừng xem nhẹ những khoản "ba – năm chục nghìn"

Thứ khiến tiền biến mất nhanh nhất không phải là một món đồ lớn, mà là hàng chục khoản nhỏ.

- Cà phê 45.000 đồng

- Trà sữa 55.000 đồng

- Phí giao hàng 20.000 đồng

- Túi nilon 5.000 đồng

- Một món phụ "tiện tay" 39.000 đồng

Mỗi khoản chẳng đáng là bao. Nhưng nếu cộng lại:

- 50.000 đồng/ngày x 30 ngày = 1,5 triệu đồng/tháng. Một năm là 18 triệu đồng.

Chỉ từ những thứ "nhỏ như con thỏ".

Từ khi mang theo bình nước, mang túi mua sắm riêng, chuẩn bị đồ ăn nhẹ trước khi ra ngoài, tôi nhận ra một điều: Chủ động chuẩn bị chính là cách chặn tiền thất thoát.

Lối sống cổ điển này không làm tôi nghèo đi trải nghiệm. Nó khiến tôi giàu lên ở cảm giác tự chủ.

3. Tiết kiệm không phải keo kiệt – đó là kỹ năng sinh tồn

Ngày trước tôi từng nghĩ thế hệ bố mẹ mình tiết kiệm quá mức. Quần áo hỏng thì sửa. Ghế lung lay thì siết ốc. Nồi dùng mười năm vẫn chưa thay.

Giờ nhìn lại, tôi hiểu: Đó là một hệ thống tư duy tài chính.

- Khi bạn sửa được một chiếc quần thay vì mua mới 400.000 đồng, bạn giữ lại được 400.000 đồng.

- Khi bạn dùng đồ bền thay vì chạy theo mẫu mới mỗi mùa, bạn giảm áp lực chi tiêu.

Tiết kiệm không phải là sống thiếu thốn. Nó là khả năng kéo dài giá trị của từng món đồ mình sở hữu.

Ở thành phố, nơi mọi thứ đều được quảng cáo là "cần phải có", kỹ năng này giúp bạn không bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm vô thức.

4. Ngủ đủ giấc: Quyết định tài chính cũng sáng suốt hơn

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng thực tế rất rõ ràng.

Khi ngủ muộn, đầu óc mệt mỏi, bạn dễ:

- Đặt đồ ăn vì lười nấu

- Mua hàng online để "tự thưởng"

- Quyết định chi tiêu theo cảm xúc

Khi tôi bắt đầu ngủ sớm, dậy sớm, nhịp sống ổn định hơn. Buổi sáng thong thả khiến tôi lên kế hoạch chi tiêu trong ngày rõ ràng hơn.

- Không còn những cú "bấm thanh toán" lúc 1 giờ sáng.

- Không còn mua đồ chỉ vì tâm trạng xuống dốc.

Ngủ đủ giấc hóa ra là một chiến lược quản lý tiền cực kỳ hiệu quả.

5. Trở lại siêu thị - rời xa màn hình

Có một giai đoạn tôi gần như không bước chân ra chợ. Mọi thứ đều đặt qua ứng dụng. Tiện, nhanh, nhiều lựa chọn.

Nhưng cũng vì thế mà:

- Tôi ít quan sát giá

- Ít biết mùa nào rau rẻ

- Ít cảm nhận được giá trị thật của món đồ mình mua

Khi quay lại siêu thị, tôi bắt đầu nhìn thấy rõ hơn:

Rau cải mùa này 15.000 đồng/bó, rẻ và tươi. Trái cây nào đang vào vụ. Món nào khuyến mãi thật, món nào chỉ "treo bảng".

Đi mua thực phẩm trực tiếp giúp tôi hiểu thị trường và đưa ra quyết định chi tiêu tỉnh táo hơn.

6. Tủ quần áo tối giản: Giảm chi tiêu, giảm mệt mỏi

Trước đây tôi mua quần áo theo cảm hứng. Một chiếc áo 299.000 đồng, nghe rẻ. Nhưng nếu một tháng mua 4 món, cũng là hơn 1,2 triệu đồng.

Nhiều món chỉ mặc đúng một lần.

- Sau này tôi giữ lại khoảng 30–40 món cơ bản, dễ phối, chất liệu tốt.

- Chi phí mua sắm quần áo giảm gần 60% mỗi năm.

Quan trọng hơn, tôi không còn mất thời gian đứng trước tủ đồ mỗi sáng.

Tối giản không phải là mặc nhàm chán. Nó là cắt bỏ những thứ không cần thiết để giữ lại những gì thực sự phù hợp.

Tại sao "lối sống cổ điển" lại khiến người ta tự tin hơn?

Vì nó tạo ra ba lớp an toàn tài chính:

- Giảm chi phí cố định hàng tháng

- Hạn chế chi tiêu cảm xúc

- Tăng khả năng kiểm soát cuộc sống

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, thu nhập có thể không tăng nhanh, nhưng chi phí sinh hoạt thì không ngừng leo thang.

Khi bạn sống chậm lại, nấu ăn, ngủ đủ, chuẩn bị trước, sửa chữa thay vì thay mới… bạn đang xây một nền móng tài chính vững vàng mà không cần đến những quyết định đầu tư phức tạp.

"Cổ điển" không phải là lùi bước.

Đó là cách quay về với những nguyên tắc cơ bản nhất: tiêu có ý thức, sống có kế hoạch và không chạy theo đám đông.

Giữa thế giới ồn ào, người bình tĩnh nhất thường là người thắng.

Và đôi khi, sự bình tĩnh đó bắt đầu từ… một bữa cơm tự nấu, một bình nước mang theo, và một giấc ngủ đủ sâu.