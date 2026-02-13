Vay ngân hàng mua nhà 1,3 tỷ, mẹ bỉm Hà Nội chi tiêu Tết 2026 bớt hẳn 3 khoản "sĩ diện" này để tiết kiệm thêm một "mớ tiền"

Ở Hà Nội, chuyện vay tiền mua nhà không còn xa lạ đối với các gia đình trẻ. Với khoản vay lên tới 1,3 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng của hai vợ chồng (sở hữu kênh tiktok @m.bm.2.con049), mỗi tháng gánh trên vai hơn 10 triệu tiền trả ngân hàng thì mọi kế hoạch chi tiêu đều phải tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt là trong dịp Tết.

Chia sẻ về cách chi tiêu Tết của gia đình mình, chị vợ (hiện đang bầu bé thứ 2) cho biết, từ khi gánh trên vai khoản nợ lớn, chị mới thực sự nhận ra chỉ cần bớt sĩ diện lại là gia đình đã tiết kiệm thêm một "mớ tiền".

Tiền lì xì Tết: Đủ là được, không cần hơn thua

Theo quan điểm của chị vợ, tiền lì xì vốn mang ý nghĩa may mắn, lấy lộc đầu năm, nhưng theo thời gian, nhiều người vô tình biến nó thành cuộc "so kè ngầm". Trước đây, chị cũng không ngoại lệ.

"Những năm trước, ví dụ người ta lì xì cho con tôi 20k thì tôi phải lì xì lại 30k đồng, tức là phải hơn người ta. Nghĩ đơn giản là cho hơn để 'đẹp mặt', nhưng thực chất là tự đẩy mình vào áp lực chi tiêu" - chị vợ chia sẻ.

Sau khi mua nhà và bắt đầu trả nợ ngân hàng, vợ chồng chị mới ngồi lại, rà soát toàn bộ các khoản chi tiêu, đặc biệt là dịp Tết. Lúc đó, chị mới giật mình khi nhận ra riêng tiền lì xì cũng có thể lên tới cả chục triệu đồng nếu không kiểm soát.

"Vợ chồng tôi rút ra một điều: Sĩ diện hão chỉ khiến tiền đội lên chứ chẳng để ra được đồng nào. Thế là năm nay tôi quyết định dự trù tổng tiền lì xì khoảng 3 triệu.

Ai lì xì cho con tôi bao nhiêu thì tôi mừng lại đúng như vậy, không hơn, không kém. Vừa thoải mái, vừa không áp lực" - hai vợ chồng chia sẻ.

Mua sắm q uần áo Tết: Ưu tiên thiết thực, không chạy theo trend

Khoản thứ hai mà vợ chồng chị lựa chọn cắt giảm là mua sắm quần áo Tết. Theo chị, tâm lý "Tết phải có đồ mới" khiến nhiều gia đình chi một khoản không nhỏ cho việc mua sắm, trong khi phần lớn quần áo chỉ mặc được vài lần.

"Trước kia, gần Tết là tôi cũng sắm sửa cho cả nhà, từ quần áo, giày dép đến phụ kiện. Nhưng giờ nghĩ lại, Tết chủ yếu chỉ sang chúc Tết hai bên nội - ngoại, cũng không đi chơi xa, nên mua quá nhiều là không cần thiết. "

Thay vì dồn tiền mua sắm dịp Tết, trong năm chị mua bổ sung quần áo khi thật sự cần. Riêng Tết, chị chỉ mua đồ mới cho các con, với tổng chi khoảng 800k, vừa đủ gọn gàng, sạch sẽ, lại không tốn kém.

"Người lớn mặc đồ cũ vẫn gọn gàng, tươm tất là được. Quan trọng là không khí sum vầy, chứ không phải bộ đồ mình mặc đắt bao nhiêu" - chị vợ khẳng định.

Đi chơi Tết: Bớt sĩ diện để... bớt "cháy túi"

Một khoản chi dễ phát sinh mạnh trong dịp Tết khác là tiền đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tụ họp đầu năm. Theo chị vợ, đây cũng là nơi dễ "vung tay quá trán" nếu còn nặng tâm lý sĩ diện.

"Trước kia, mỗi lần đi chơi cùng bạn bè hay các gia đình khác, vợ chồng tôi thường tranh nhau trả tiền, nhiều khi một bữa cũng hết cả triệu bạc ".

Từ khi phải gánh khoản vay lớn, vợ chồng chị thay đổi quan điểm: đi chơi là để vui, không phải để chứng minh ai hào phóng hơn ai. Gia đình chị thống nhất nguyên tắc chia đều chi phí, không bao trọn, không cố tỏ ra rộng rãi.

"Tôi để hạn mức chơi Tết khoảng 1,5 triệu đồng. Có kế hoạch từ trước nên tiêu cũng thoải mái hơn, không bị cảm giác lo lắng sau mỗi cuộc hẹn".

Khoản không thể cắt giảm: Biếu Tết nội - ngoại

Dù siết chặt chi tiêu, gia đình chị vẫn duy trì việc biếu Tết hai bên nội - ngoại, mỗi bên 3 triệu, tổng cộng 6 triệu. Theo chị, đây là khoản thể hiện sự hiếu thảo, biết ơn, nên không nên tính toán quá nhiều.

"Có thể mình bớt chi cho bản thân, nhưng với bố mẹ hai bên thì không nên bớt. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm đối với hai gia đình".

Cũng có người chê 3 triệu là ít vì trung bình các gia đình đều chuẩn bị khoảng Tết nội - ngoại là 5 triệu mỗi bên. Tuy nhiên gia đình chị khẳng định, với mức thu nhập 25 triệu/tháng, ra Tết chị còn chuẩn bị sinh con thứ 2 nên rất nhiều khoản phải lo, trong khi tiền nợ ngân hàng vẫn phải trả hơn 10 triệu/tháng.

Vậy nên tất cả mọi khoản đều cần cân đối và suy nghĩ trước sau, chứ không thể vì họ biếu thế mà mình cũng phải theo bằng được.

Hiện tại, chị vợ đang mang thai bé thứ hai, nên sau Tết, gia đình sẽ phải chuẩn bị thêm rất nhiều khoản chi cho việc sinh nở, chăm sóc mẹ và bé, từ viện phí, sữa, bỉm đến các chi phí phát sinh khác. Trong khi đó, tiền trả ngân hàng mỗi tháng vẫn đều đặn hơn 10 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt tại Hà Nội vốn đã không hề thấp.

"Vì thế, tôi nghĩ Tết bớt sĩ diện một chút thì gánh nặng chi tiêu cũng nhẹ đi rất nhiều. Tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để còn lo cho con cái và tương lai lâu dài".

(Nguồn: @m.bm.2.con049)

