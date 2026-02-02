Cứ gần Tết lại đau đầu chuyện cũ: “Tịch thu” hay để con tự giữ tiền lì xì? Quyết định của cha mẹ có thể theo con cả đời

Mỗi dịp Tết đến, câu chuyện tiền lì xì của trẻ lại trở thành chủ đề quen thuộc trong nhiều gia đình. Có nhà coi đó là “tiền của con”, có nhà lại xem là khoản cần cha mẹ giữ giúp. Không ít đứa trẻ vừa nhận lì xì xong đã được dặn dò: “Đưa đây mẹ giữ hộ, lớn rồi mẹ trả lại”.

Nhưng cũng từ đây, một câu hỏi ngày càng được nhiều phụ huynh trẻ đặt ra rằng liệu việc “tịch thu” tiền lì xì có thực sự tốt cho con, hay đang vô tình làm mất đi một bài học quan trọng về tiền bạc?

Tiền lì xì là một trong những lần hiếm hoi trẻ được sở hữu một khoản tiền rõ ràng. Ảnh minh họa

Tiền lì xì là một trong những lần hiếm hoi trẻ được sở hữu một khoản tiền rõ ràng, hợp pháp và gắn với cảm xúc tích cực. Đây không đơn thuần là tiền mừng tuổi, mà còn là cơ hội để trẻ lần đầu hiểu về khái niệm “của mình”.

Khi cha mẹ giữ toàn bộ tiền lì xì mà không có cuộc trò chuyện nào, trẻ dễ hình thành suy nghĩ tiền là thứ người lớn quyết định thay, còn bản thân không có quyền lựa chọn. Ngược lại, nếu được trao quyền quản lý (có hướng dẫn), trẻ sẽ bắt đầu học cách cân nhắc, suy nghĩ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Không ít phụ huynh thừa nhận họ lo con sẽ tiêu xài hoang phí, đòi hỏi nhiều hơn hoặc so bì với bạn bè nếu được giữ tiền lì xì. Tuy nhiên, trẻ chỉ thực sự hiểu giá trị đồng tiền khi được trực tiếp quản lý và trải nghiệm việc tiêu tiền của chính mình.

Nhiều gia đình áp dụng cách chia tiền lì xì thành các phần đơn giản: tiết kiệm - chi tiêu - chia sẻ. Ảnh minh họa

Thực tế, nhiều gia đình áp dụng cách chia tiền lì xì thành các phần đơn giản: tiết kiệm - chi tiêu - chia sẻ. Con được quyền mua một món đồ yêu thích, nhưng cũng được khuyến khích để dành tiền hoặc dùng một phần cho những mục đích ý nghĩa khác. Trong quá trình đó, cha mẹ không làm thay, mà đóng vai trò đồng hành, phân tích và gợi mở.

Điều đáng chú ý là khi tiêu tiền của chính mình, nhiều đứa trẻ lại cẩn thận và tính toán hơn người lớn nghĩ. Có em sau khi cân nhắc đã quyết định không mua món đồ quá đắt, hoặc chấp nhận chờ thêm để tiết kiệm đủ tiền.

Việc giữ tiền lì xì cho con có thể giúp cha mẹ yên tâm trước mắt, nhưng cũng đồng thời khiến trẻ mất đi cơ hội học cách quản lý tài chính từ sớm. Ngược lại, khi được trao quyền trong giới hạn phù hợp, trẻ sẽ dần hình thành tư duy tài chính lành mạnh và chủ động hơn khi trưởng thành.

Sau cùng, vấn đề không nằm ở việc giữ hay không giữ tiền lì xì, mà ở cách cha mẹ trò chuyện với con về tiền bạc. Bởi đôi khi, thứ cần “giữ hộ” không phải là tiền, mà là khả năng tự lựa chọn và chịu trách nhiệm - bài học có thể theo con suốt cả đời.