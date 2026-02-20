Thuê nhà Hà Nội, lương bấp bênh: Vợ chồng trẻ vẫn tiết kiệm 10 triệu/tháng nhờ cách chi tiêu không ai ngờ đến

Thuê nhà ở Hà Nội, vợ chồng Tùng (sở hữu kênh TikTok @huy.tng.y0) vẫn duy trì được thói quen tiết kiệm đều đặn mỗi tháng 10 triệu, dù tổng thu nhập khoảng 25 triệu/tháng và không phải lúc nào cũng ổn định.

Hai vợ chồng hiện đang thuê nhà ở Hà Nội, người vợ của Tùng đang mang thai, chi phí sinh hoạt không hề ít, nhưng bằng cách "tiết kiệm trước, chi tiêu sau", hai vợ chồng vẫn chủ động được tài chính và chuẩn bị chu đáo cho mọi khoản chi tiêu Tết này.

Vợ chồng trẻ thuê nhà ở Hà Nội, tiết kiệm 10 triệu/tháng dù thu nhập không cố định

Tùng chia sẻ, ngay từ khi mới cưới, hai vợ chồng đã thống nhất với nhau một nguyên tắc: cứ nhận lương là để riêng tiền tiết kiệm trước, số còn lại mới dùng cho sinh hoạt hàng tháng. "Có tháng thu nhập nhiều hơn, có tháng ít hơn vì lương mình phụ thuộc KPI, nhưng tháng nào bọn mình cũng cố gắng để dành 10 triệu trước đã, coi như khoản cố định".

Toàn bộ các khoản chi tiêu của gia đình nhỏ đều được lên kế hoạch ngay từ đầu tháng để tránh tình trạng chi quá tay.

Theo Tùng chia sẻ, khoản tiền nhà 3,5 triệu là chi phí cố định nên tháng nào cũng được để riêng ra ngay từ đầu tháng và đóng đúng hạn, 10 triệu tiền tiết kiệm mỗi tháng được để riêng ngay từ khi lĩnh lương, và không động đến.

Hạn mức tiền ăn 500k/tuần với cách chi tiêu "không ai ngờ tới"

Khoản tiền ăn 3 triệu/tháng hay 500k/tuần là khoản khiến nhiều người bất ngờ nhất. Tuy nhiên, Tùng khẳng định vợ chồng anh không hề ăn uống kham khổ, nhất là khi vợ đang mang thai và cần đầy đủ dinh dưỡng.

Hai vợ chồng duy trì hạn mức chi tiêu ăn uống 500k/tuần. Chủ yếu là nấu ăn ở nhà, hạn chế ăn ngoài.

"Cuối tuần, vợ chồng mình thường tranh thủ về quê, mua thực phẩm với giá rẻ hơn rồi mang lên Hà Nội, chia sẵn thành từng bữa, từng ngày để nấu dần.

Gạo thì bà ngoại cho, trứng và hoa quả thì bà nội cho, nên vợ chồng mình cũng tiết kiệm thêm được một khoản.

Thực ra quản lý tiền ăn theo tuần không phải để ăn khổ, mà để biết hôm nay ăn gì, ăn bao nhiêu cho hợp lý" - Tùng chia sẻ.

Nhờ kỷ luật tài chính rõ ràng, giới hạn chi tiêu cho từng khoản và luôn đặt tiết kiệm lên trước, chỉ riêng tháng gần đây, vợ chồng Tùng đã tiết kiệm được tới 12 triệu đồng, nhiều hơn so với các tháng trước đó.

Với vợ chồng Tùng, tiết kiệm không phải để sống kham khổ, mà là cách để chủ động hơn cho tương lai, cho những cột mốc lớn như sinh con, chăm sóc sức khỏe và xây dựng một gia đình ổn định lâu dài giữa thành phố đắt đỏ.

Dự trù chi tiêu Tết 22 triệu, lên kế hoạch tiết kiệm trước vài tháng

Tùng cho biết, những tháng cận Tết, hai vợ chồng đã chủ động dùng chính khoản tiền tiết kiệm này để chuẩn bị chi tiêu."Nếu không tiết kiệm từ sớm thì đến Tết sẽ rất áp lực. Tiền lì xì, tiền biếu hai bên nội ngoại, tiền quà bánh… cộng lại cũng thành một khoản lớn".

Tết năm nay là Tết đầu tiên của hai vợ chồng Tùng kể từ khi lập gia đình, nên việc chuẩn bị được tính toán khá kỹ. Tổng chi tiêu Tết dự trù của gia đình Tùng là khoảng 22 triệu đồng.

Trong đó, khoản lớn nhất là 10 triệu tiền biếu hai bên nội ngoại. "Vì là Tết đầu tiên có gia đình riêng nên bọn mình cũng muốn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho bố mẹ hai bên. Vì mỗi tháng đã tiết kiệm từ trước nên khoản này bọn mình trích thẳng từ tiền tiết kiệm ra" - Tùng chia sẻ.

Ngoài ra, do sau Tết vẫn còn khoảng 10 ngày nữa mới hết tháng, hai vợ chồng cũng để riêng một khoản chi tiêu để không bị hụt tiền sau Tết.

"Lương mình theo KPI nên có tháng cao, có tháng thấp. Nếu không lên kế hoạch và tiết kiệm từ mấy tháng trước thì sát Tết sẽ rất khó xoay. Tết đầu tiên của gia đình nhỏ nên bọn mình đã chuẩn bị từ sớm cho đỡ áp lực". Chính thói quen chi tiêu có kế hoạch ấy giúp gia đình nhỏ luôn trong trạng thái chủ động, không bị cuống cuồng khi cần tiền cho những việc lớn như sinh con, Tết nhất hay những khoản chi bất ngờ.

Nguồn: @huy.tng.y0