Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể

20-02-2026 - 09:32 AM | Lifestyle

Nữ diễn viên này đóng phim Trấn Thành nhiều hơn bất cứ ai, còn sở hữu gia tài phim trăm tỷ đồ sộ.

Dù đang có "chuỗi" tuyển chọn các diễn viên mới cho phim Tết của mình, Trấn Thành vẫn luôn dành sự ưu ái nhất dịnh cho những gương mặt đồng nghiệp thân thiết, dù đó chỉ là vai cameo vài phút. Trong số các ngôi sao đình đám của Vbiz, có một nữ diễn viên tham gia phim của Trấn Thành nhiều hơn bất cứ ai, lần nào cũng ghi dấu ấn rõ nét với khán giả.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 1.

Kể từ khi Trấn Thành bắt tay làm phim, Lê Giang luôn là nữ nghệ sĩ đồng hành xuyên suốt. Trong số 5 bộ phim điện ảnh mà Trấn Thành giữ vai trò đạo diễn, Lê Giang đã tham gia 4 dự án bao gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Bộ Tứ Báo ThủThỏ Ơi!!. Trong đó, cô đóng chính Nhà Bà Nữ, đóng vai thứ chính Bố GiàBộ Tứ Báo Thủ, và vừa qua xuất hiện với vai cameo trong Thỏ Ơi!!. Đến dự án Mai, Lê Giang lại không tham gia, thay vào đó diễn xuất trong Gặp Lại Chị Bầu - phim chiếu cùng thời điểm Tết năm 2024. Thực chất Lê Giang vốn có tên trong đội hình ban đầu của Mai, nhưng vì dự án bị dời lại và cô có lịch riêng nên kế hoạch không thành.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 2.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 3.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 4.

Lê Giang đóng một loạt phim điện ảnh của Trấn Thành

Ngoài "địa phận" điện ảnh, Lê Giang còn sát cánh với Trấn Thành trong 2 dự án web drama khủng nhất của anh từ trước đến nay, đó là Bố GiàHẻm Cụt. Trong cả hai phim, nữ nghệ sĩ đều giữ vai trò quan trọng, mang đến tiếng cười lẫn cảm xúc cho khán giả.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 5.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 6.

Cô cũng tham gia nhiều dự án web drama của Trấn Thành

Đã từ lâu, Lê Giang được xem như cái tên không thể thiếu trong hành trình làm phim của Trấn Thành. Trong một phỏng vấn, nữ nghệ sĩ cho biết làm việc với Trấn Thành giúp cô có sự thăng tiến trong diễn xuất, biết chăm chút và giúp diễn viên phát triển hơn nữa. Cô cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ đàn em trước "bão" dư luận, cho thấy sự thân thiết lâu năm của cả hai.

Sinh năm 1972, Lê Giang nổi tiếng thời điểm đầu với vai trò diễn viên sân khấu, có thể đảm nhận các vai trò đa dạng từ hài, bi đến cải lương. Ngay từ năm 1990, Lê Giang đã giành huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp, dần trở thành gương mặt thân quen trên các chương trình truyền hình, đơn cử như Gala Cười. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng diễn xuất phim ảnh từ truyền hình đến điện ảnh, tham gia nhiều phim trăm tỷ hơn bất cứ ai trong showbiz Việt dù ở bất cứ vai trò nào.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 7.

Chỉ trong vài năm, Lê Giang góp mặt trong loạt phim doanh thu khổng lồ: Cua Lại Vợ Bầu đạt 137 tỷ, Bố Già bật lên tới 395 tỷ, Nhà Bà Nữ tiếp tục lập kỷ lục 459 tỷ, Chị Chị Em Em 2 cán mốc 121 tỷ, Gặp Lại Chị Bầu chạm mốc 100 tỷ, Làm Giàu Với Ma thu về 128 tỷ và Bộ Tứ Báo Thủ khiến phòng vé dậy sóng với 332 tỷ. Và mới đây Thỏ Ơi!! cũng cán mốc 100 tỷ. Có lẽ cũng vì vậy mà bất cứ đoàn phim nào hợp tác với Lê Giang đều vô thức gọi nữ diễn viên này bằng hai chữ “thần tài”.

Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang còn được nhớ đến với danh xưng "Nữ hoàng dao kéo", thú nhận từng trải qua trên dưới 20 lần chỉnh sửa nhan sắc. Cô cho biết "Cứ mỗi lần nhìn vào gương và thấy trên mặt có gì không hài lòng, hoặc gặp điều xui xẻo, tôi lại muốn chỉnh sửa gương mặt của mình". Tuy có cuộc sống đời tư trải qua nhiều thăng trầm nhưng sau nhiều năm nỗ lực, Lê Giang vẫn sở hữu cho mình khối tài sản "kếch sù". Hiện tại, cô sở hữu nhiều căn biệt thự, như biệt thự ở Vũng Tàu được xây từ 3 miếng đất, dành riêng cho mỗi người con một căn, cũng như nhiều biệt thự khác ở trong lẫn ngoài nước.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 8.

Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: “Thần tài” đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể- Ảnh 9.

Nữ diễn viên từng đạt huy chương vàng thể thao bất ngờ tái xuất sau 4 năm, cùng lúc trong 2 phim điện ảnh

