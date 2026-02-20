Lý do nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối
Những ngày Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM, nắng sớm gay gắt khiến du khách “đổi lịch” du xuân. Từ xế chiều, hàng nghìn người đổ về đường hoa để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bên linh vật ngựa của năm 2026.
Chiều 19/2 (mùng 3 Tết), người dân, khách du lịch nườm nượp đến đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) để du xuân, thưởng lãm linh vật ngựa được trang trí tại đây.
Từ khu vực cổng chào, các đại cảnh, tiểu cảnh - những nơi có hình ảnh linh vật ngựa đều thu hút rất đông du khách chụp ảnh, quay video, check-in. Nhiều du khách cho biết, ban ngày TPHCM nắng gắt từ sớm nên họ "đổi lịch" du xuân đường hoa Nguyễn Huệ vào buổi chiều.
Chọn check-in vào buổi chiều nên từ 16 giờ trở đi, khách đến đường hoa càng lúc càng đông. "Buổi chiều mát hơn, đi dạo đường hoa ít nhễ nhại mồ hôi, chụp ảnh cũng đẹp hơn" - chị Thi Hà (ngụ phường Gò Vấp) đi cùng gia đình chia sẻ.
Các bạn trẻ đặc biệt yêu thích trang phục áo dài để chụp ảnh Tết. Một gia đình đang selfie tấm ảnh bên chú cá ngựa xanh ngộ nghĩnh.
Do lượng khách đến đường hoa rất đông nên để chụp được tấm ảnh "không dính người", mọi người phải chờ đợi khá lâu, đồng thời tự nhường nhau để có những tấm ảnh ưng ý nhất.
Du khách nước ngoài cũng hào hứng đến đường hoa Nguyễn Huệ ngắm linh vật ngựa, chụp ảnh năm mới để lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi đến TPHCM đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt.
Du khách nhộn nhịp chụp ảnh cùng những chú ngựa phi nước đại thuộc đại cảnh “Giang sơn cẩm tú”. Đại cảnh này quy tụ 9 ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó 3 ngựa chính biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi.
Một chú ngựa hồng đáng yêu, bắt mắt thu hút khách tham quan
Tại đường hoa Nguyễn Huệ, du khách có thể xin chữ hoặc mua tò he, món đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam được nặn từ bột và có thể ăn được
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân đến hết mùng 6 Tết.
