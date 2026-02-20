Lý do nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối

Từ khu vực cổng chào, các đại cảnh, tiểu cảnh - những nơi có hình ảnh linh vật ngựa đều thu hút rất đông du khách chụp ảnh, quay video, check-in. Nhiều du khách cho biết, ban ngày TPHCM nắng gắt từ sớm nên họ "đổi lịch" du xuân đường hoa Nguyễn Huệ vào buổi chiều.