Cận cảnh màn lì xì "đầy mùi tiền" của con gái "hotgirl trứng rán": 4 cây vàng trong ngày mùng 1 Tết, sương sương gần tỷ bạc chứ mấy đâu!

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, cộng đồng mạng lại được dịp "xôn xao" trước màn khai xuân không thể ấn tượng hơn từ gia đình "Hot girl trứng rán" Thanh Tâm. Tâm điểm của sự chú ý lần này không ai khác chính là bé Bún - cô công chúa nhỏ đầu lòng của nàng hot girl.

Hotgirl Thanh Tâm "kiểm kê" lì xì mùng 1 Tết của con gái nhỏ khiến MXH dậy sóng

Ngay từ sáng mùng 1 Tết, bé Bún đã nghiễm nhiên trở thành "thủ khoa ngành đầu thai" khi đoạn clip ghi lại cảnh em nhận lì xì được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Không phải là những phong bao đỏ chứa tiền mặt thông thường, món quà mà bé Bún nhận được từ ông bà ngoại và bố mẹ lại là 4 cây vàng nguyên.

Hình ảnh em bé bụ bẫm, đáng yêu ngồi giữa "núi" vàng lấp lánh đã nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn nhỏ, khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chi của gia đình này.

Sự kiện lì xì khủng của bé Bún thực tế chỉ là một phần trong chuỗi những món quà đắt đỏ mà gia đình Thanh Tâm thường xuyên chia sẻ. Theo dõi hành trình từ khi kết hôn đến lúc làm mẹ của nàng hot girl, công chúng dễ dàng nhận thấy cô đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn và được ông xã cưng chiều hết mực.

Không chỉ riêng con gái nhận quà to, bản thân Thanh Tâm cũng liên tục khiến hội chị em phải "xin vía" khi thường xuyên được chồng tặng vàng và sổ đỏ vào những dịp đặc biệt. Điển hình như trong lễ đầy tháng của bé Bún, ông xã cô đã không ngần ngại tặng vợ giá trị như một lời cảm ơn chân thành cho sự hy sinh và vất vả của người phụ nữ trong gia đình.

Không chỉ 3 cây vàng, món quà trước đó mà Mai Thiên Ân - chồng CEO của Thanh Tâm đã tặng vợ khiến dân tình "phát sốt". Chồng CEO mang cả sổ đỏ, hồ sơ giấy tờ vào viện để Thanh Tâm lăn tay và ký tên ngay tại bệnh viện, ít giờ sau khi cô vượt cạn thành công.

Nhiều người hâm mộ bình luận rằng, Thanh Tâm không chỉ thành công trong sự nghiệp xây dựng hình ảnh cá nhân mà còn cực kỳ mát tay trong việc chọn bến đỗ bình yên.

Nhìn vào màn lì xì 4 cây vàng của bé Bún trong ngày mùng 1 Tết năm nay, có thể thấy đây không chỉ là một giá trị vật chất đơn thuần mà còn là sự chuẩn bị, tích lũy tài chính mà gia đình muốn dành tặng cho tương lai của con trẻ.

Bé Bún dù còn nhỏ nhưng đã sớm gia nhập hàng ngũ những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" đình đám nhất showbiz Việt, hứa hẹn sẽ còn nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ công chúng trong hành trình khôn lớn sắp tới. Với sự hậu thuẫn vững chắc từ bố mẹ và ông bà, cuộc sống của mẹ con Thanh Tâm thực sự là niềm mơ ước của rất nhiều người.