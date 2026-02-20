Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia

20-02-2026 - 08:30 AM | Lifestyle

Ở tuổi U40, nữ nghệ sĩ này không chỉ thành đạt, mà còn có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia.

Nữ diễn viên tài năng của màn ảnh Việt

Vân Trang sinh năm 1990 ( tuổi Canh Ngọ) tại Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Cô là một trong những gương mặt nổi bật, gắn bó với khán giả truyền hình và điện ảnh Việt Nam hơn một thập kỷ qua. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm. Năm 2007, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn trong phim truyền hình Đam mê, mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 1.

Diễn viên Vân Trang

Sau đó, Vân Trang liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Gia đình phép thuật, Ván bài tình yêu và Lối sống sai lầm. Đây đều là những tác phẩm từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ và lớn.

Tên tuổi của Vân Trang còn được ghi dấu bằng những giải thưởng quan trọng trong làng giải trí Việt. Năm 2010, cô đoạt giải Mai Vàng cho "Nữ diễn viên được yêu thích", đồng thời giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 với vai Ý Linh trong Scandal .

Cô cũng được mời làm MC nhiều chương trình truyền hình và trở thành một trong những giám khảo trẻ nhất lịch sử Liên hoan phim Việt Nam năm 2015.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 2.

Không chỉ thu hút khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp và lối diễn tự nhiên, Vân Trang còn gây ấn tượng bởi sự biến hóa linh hoạt trong từng vai diễn. Cô đảm nhận cả những nhân vật mạnh mẽ, nội tâm phức tạp lẫn những vai diễn truyền thống, gia đình với chiều sâu cảm xúc.

Trong suốt hành trình nghệ thuật, Vân Trang luôn được đánh giá là một diễn viên chăm chỉ, nghiêm túc với nghề. Dù sau này cô giảm bớt tần suất tham gia phim vì muốn tập trung cho gia đình và kinh doanh, niềm đam mê diễn xuất vẫn luôn thôi thúc cô trở lại màn ảnh trong những dự án phù hợp.

Cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên chồng đại gia

Năm 2016, Vân Trang kết hôn với doanh nhân Việt kiều Hữu Quân. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi hòa hợp, bình yên vì cả hai đều biết cách vun đắp cho gia đình.

Sau hơn 10 năm gắn bó, họ có 4 người con, gồm 3 gái, 1 trai. Gia đình nhỏ của Vân Trang thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch, kỳ nghỉ dưỡng hay các buổi tụ họp bạn bè với hình ảnh dễ thương và ấm áp.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 4.

Vân Trang và ông xã đại gia vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Dù bận rộn với gia đình và con nhỏ, Vân Trang không rời xa hoàn toàn nghệ thuật. Cô chọn lọc kỹ lưỡng các dự án tham gia, cân bằng giữa đam mê diễn xuất và vai trò người mẹ, người vợ. Chồng cô - doanh nhân Hữu Quân luôn hỗ trợ vợ tận tình, từ việc chăm sóc con cái đến khuyến khích cô theo đuổi những kịch bản phù hợp, giúp cô duy trì sự nghiệp bên cạnh trách nhiệm gia đình.

Song song với vai trò một nghệ sĩ, Vân Trang còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực kinh doanh với hình ảnh CEO trẻ, đầy năng lực. Cô và chồng sở hữu một khối tài sản đáng mơ ước, trong đó nổi bật nhất là khu nghỉ dưỡng sinh thái rộng khoảng 50.000m2 tại quê nhà (gần sông Tiền, Tiền Giang cũ).

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 5.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 7.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái của gia đình Vân Trang

Nơi đây được xây dựng với mô hình farmstay, kết hợp nhiều không gian xanh, bungalow, quán cà phê và khu sinh hoạt ngoài trời, rất lý tưởng cho những vị khách muốn “trốn” khỏi nhịp sống ồn ào, náo nhiệt của đô thị để tìm về chốn bình yên.

Ngoài khu nghỉ dưỡng, Vân Trang còn quản lý hai spa làm đẹp tại TP.HCM, nơi cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ hiện đại, chăm sóc da, massage cao cấp… được đánh giá có tiếng trên thị trường. Sự nhạy bén và tinh tế trong kinh doanh giúp thương hiệu của cô giữ vững vị trí cạnh tranh.

Nhờ thành công trong nghệ thuật, kinh doanh, Vân Trang được đánh giá là một trong những "đại gia ngầm" của showbiz. Cô và gia đình hiện đang sống trong một căn biệt thự rộng 1000m2 ở TP.HCM. Cơ ngơi của nữ diễn viên được thiết kế theo phong cách mở, nhiều cây xanh, ánh sáng tự nhiên và không gian thư giãn như khu nghỉ dưỡng.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 8.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 9.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 10.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 11.

Biệt thự 1000m2 của Vân Trang ở TP.HCM sang trọng, hiện đại như khách sạn 5 sao

Dù sở hữu nhiều bất động sản và nguồn thu ổn định từ kinh doanh, Vân Trang luôn giữ thái độ khiêm tốn. Cô từng chia sẻ rằng "tiền là do công sức lao động tạo ra" và cô không dùng tiền vào việc khoe khoang hay mua sắm hàng hiệu, mà đầu tư vào các dự án vừa đúng đam mê vừa tạo công ăn việc làm.

Ở tuổi 40 và đã trải qua 4 lần sinh nở, Vân Trang vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, phong thái tự tin và sự quyến rũ mà ít ai nghĩ một người mẹ bận rộn có thể duy trì. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, những lời tâm sự về việc nuôi dạy con cái, cách cân bằng giữa gia đình, nghệ thuật và kinh doanh, từ đó truyền nguồn cảm hứng cho nhiều người phụ nữ hiện đại.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 12.

Nữ nghệ sĩ tuổi ngựa là bà chủ khu nghỉ dưỡng 50.000m2, hai spa ở TP.HCM, sinh 4 con cho đại gia- Ảnh 13.

Vân Trang nhuận sắc ở tuổi U40


Theo PV

Thanh niên Việt

