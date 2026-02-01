Cảnh tượng ngay lúc này tại khu đất giữa trung tâm TP.HCM: Nhiều người không tin vào mắt mình

Giữa không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán 2026, khi dòng người đổ về trung tâm quận 1 để du xuân, một khoảng không gian rực rỡ hoa và tiểu cảnh bất ngờ thu hút đông đảo du khách dừng chân chụp ảnh. Những cụm hoa xuân được sắp đặt nổi bật, lối đi mở rộng, người dân diện áo dài tạo dáng giữa sắc vàng – đỏ tươi tắn.

Đang được nhắc tới là khu đất bốn mặt tiền Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực. Những ngày này, khu vực này nhộn nhịp khác thường. Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã tranh thủ đến đây chụp ảnh trước khi dòng người đông lên. Buổi tối, khi ánh đèn được thắp sáng, khu vực càng trở nên lung linh.

Ít ai nghĩ rằng nơi đang đông vui, sáng bừng này từng đóng kín suốt hơn 20 năm, gắn với một ký ức buồn của thành phố.

Một đường hoa hoàn toàn mới ở TP.HCM dịp Tết năm nay (Ảnh Báo Lao Động)

Ảnh Báo Lao Động

Nơi từng bị đóng cửa hơn 20 năm

Khu đất từng thuộc Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC – tòa nhà đã bị dỡ bỏ sau vụ cháy năm 2002. Trong nhiều năm, khu vực này quây tôn, từng được sử dụng làm bãi giữ xe, gần như là một "khoảng trống" giữa lõi đô thị sầm uất.

Trước khi trở thành khu đất trống, ITC từng là một trong những trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất TP.HCM đầu những năm 2000, tập trung nhiều cửa hàng, khu giải trí và văn phòng.

Tòa nhà ITC trước kia tọa lạc tại khu đất (Ảnh Báo Tổ quốc)

Tối 29/10/2002, một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa nhà, khiến 60 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo thông tin được các báo như Tuổi Trẻ và Thanh Niên đăng tải, đây là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại TP.HCM.

Sau biến cố, công trình bị dỡ bỏ hoàn toàn. Khu đất từng được đề xuất xây dựng dự án cao ốc mới nhưng nhiều năm chưa thể triển khai, trở thành khoảng đất quây tôn giữa trung tâm thành phố. Hình ảnh đó tồn tại suốt hơn hai thập kỷ, khiến nhiều người gần như quen với việc nơi này chỉ là một khoảng trống.

Khu vực trước khi được chỉnh trang thành đường hoa (Ảnh Kênh14)

Theo thông tin từ VnExpress, TP.HCM đã chủ trương tận dụng một số khu "đất vàng" đang chờ hoàn tất thủ tục pháp lý để chỉnh trang tạm thời thành công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân dịp lễ, Tết. Việc mở lại khu đất ITC cũ nằm trong định hướng này.

Sự thay đổi nhanh chóng khiến nhiều người đi ngang qua không khỏi ngỡ ngàng. "Trước đây khu này kín mít, ít ai chú ý. Năm nay mở ra thành không gian hoa xuân, cảm giác như thành phố có thêm một khoảng thở," một người dân chia sẻ.

Du xuân trung tâm TP.HCM: Thêm lựa chọn giữa "trục lễ hội" quận 1

Sự xuất hiện của không gian hoa xuân tại khu ITC cũ giúp khu trung tâm quận 1 có thêm một điểm dừng chân, giảm áp lực tập trung quá đông vào một vài địa điểm quen thuộc.

Cách đó không xa, Đường hoa Nguyễn Huệ vẫn là tâm điểm mỗi dịp Tết với các tiểu cảnh quy mô lớn và linh vật năm mới. Khu vực Bến Bạch Đằng ven sông Sài Gòn thu hút người dân nhờ không gian mở, dễ chụp ảnh hoàng hôn.

Trong khi đó, Công viên Tao Đàn tổ chức hội hoa xuân truyền thống với mai vàng, bonsai và nhiều tác phẩm nghệ thuật cây cảnh. Khu vực Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vẫn là background quen thuộc cho những bộ ảnh áo dài đầu năm.

Ảnh PLO

Sự bổ sung của không gian tại khu ITC cũ tạo nên một "trục du xuân" liền mạch trong bán kính vài trăm mét. Từ một nơi từng đóng kín suốt hơn hai thập kỷ, khu đất giữa trung tâm TP.HCM nay rực rỡ sắc hoa và tiếng cười. Sự thay đổi ấy không chỉ làm mới diện mạo đô thị mà còn cho thấy cách thành phố đang dần "đánh thức" những khoảng lặng, để chúng trở thành một phần sinh động của mùa xuân mới.