Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai?

21-02-2026 - 00:03 AM | Lifestyle

Hình ảnh ngọt ngào của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu trong năm mới khiến fan phấn khích.

Tối mùng 4 Tết, mạng xã hội được phen dậy sóng khi Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ loạt hình ảnh mới cùng Đen Vâu. Cả hai xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình đón năm mới, nhưng thay vì chỉ đăng ảnh riêng lẻ như thường thấy, nữ ca sĩ lại tung trọn bộ khoảnh khắc từ hậu trường đến lúc đứng chung sân khấu bên nam rapper.

Trong loạt ảnh, Hoàng Thuỳ Linh diện áo dài cách tân dịu dàng, Đen Vâu lịch lãm với vest trầm màu. Cả hai thoải mái tạo dáng cạnh nhau, có những khoảnh khắc nhìn đối phương đầy trìu mến. Ở một vài tấm hình sân khấu, họ cùng cầm phong bao lì xì đỏ, nụ cười rạng rỡ và tương tác tự nhiên đến mức không ít người nhận xét: "Không còn là đồng nghiệp đơn thuần nữa".

Điều khiến netizen "đứng ngồi không yên" không chỉ là những khung hình tình tứ mà còn nằm ở dòng trạng thái ngắn gọn: "Vị Nhà" kèm biểu tượng trái tim. Hai chữ đơn giản nhưng đủ sức khiến cộng đồng mạng lập tức đặt dấu hỏi: đây có phải là màn "ngầm công khai" mối quan hệ?

Hoàng Thuỳ Linh "xả kho" loạt ảnh cực ngọt bên Đen Vâu

 

Từ cử chỉ, ánh mắt mà cả hai dành cho nhau khiến dân tình không khỏi thích thú

 

Thay vì đăng ảnh riêng lẻ thì màn tung cả bộ album bên Đen Vâu của Hoàng Thuỳ Linh khiến mạng xã hội bùng nổ

 

Cư dân mạng xôn xao vì cho rằng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu ngầm công khai sau thời gian dài bên nhau kín tiếng

 

Đây không phải lần đầu cả hai đứng chung sân khấu nhưng cách Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ và kèm theo dòng trạng thái "Vị Nhà" đã khiến dân tình bàn tán tưng bừng

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e của showbiz Việt. Những người theo dõi cặp đôi cũng biết rõ chuyện trong thời gian qua cả hai rầm rộ hàng loạt tin vui. Mặc dù người trong cuộc chưa xác nhận nhưng dựa vào loạt hint chất lượng, ai cũng ngầm hiểu Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu là gì của nhau.

Hồi tháng 9 vừa qua, MC Vân Hugo chia sẻ bức ảnh đi hội ngộ ăn uống vui vẻ cùng hội bạn thân. Điều gây chú ý là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai đứng sát rạt nhau. Hoàng Thuỳ Linh còn có hành động như vòng tay ôm Đen Vâu, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Đen Vâu cũng cười tươi rói, tạo dáng như ôm trọn Hoàng Thuỳ Linh vào lòng khiến cư dân mạng hào hứng cho rằng y như khung ảnh của đôi vợ chồng.

Khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh ôm nhau sát rạt

Theo Liên Hoa

