Đi du lịch mồng 5-6 có rẻ hơn mồng 1-2? Con số thực tế khiến nhiều người bất ngờ

Qua ba ngày đầu năm, không ít gia đình bắt đầu tính chuyện “xách vali đi chơi” vào mồng 5–6 với hy vọng giá vé và phòng đã hạ nhiệt. Quan niệm phổ biến cho rằng qua cao điểm mồng 1–2, chi phí sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, số liệu thị trường cho thấy bức tranh không hẳn “rẻ sâu” như nhiều người nghĩ.

Vé máy bay: Vẫn thuộc tuần cao điểm

Tết Nguyên đán là một trong những giai đoạn cao điểm nhất của vận tải hàng không. Theo tổng hợp giá vé dịp Tết trên nền tảng BestPrice, giá vé nội địa trong cao điểm Tết thường dao động khoảng 1,1–3,5 triệu đồng/chiều, tùy chặng và thời điểm đặt vé, cao hơn rõ rệt so với ngày thường trong năm.

So sánh giữa mồng 1–2 và mồng 5–6, mức giá có xu hướng “dịu” hơn ở những ngày sau mồng 3, khi một phần nhu cầu xuất hành đầu năm đã hoàn tất. Tuy nhiên, mức chênh lệch thường chỉ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi vé, không phải giảm một nửa như kỳ vọng. Thậm chí, theo VietnamPlus, có thời điểm vé khứ hồi dịp mồng 6 trên một số chặng vẫn ở mức cao do lượng vé còn lại hạn chế và nhu cầu dồn cục.

Các chuyên gia du lịch cũng khuyến cáo, giá vé phụ thuộc lớn vào thời điểm đặt. VnExpress từng lưu ý, trong cao điểm Tết, hành khách nên đặt vé sớm và linh hoạt giờ bay để tránh tình trạng giá tăng sát ngày hoặc “cháy chỗ”. Như vậy, đi mồng 5–6 có thể rẻ hơn mồng 1–2 ở một số chặng, nhưng vẫn nằm trong “tuần lễ vàng” của du lịch Tết – tức là mặt bằng giá vẫn cao hơn đáng kể so với các tháng bình thường.

Khách sạn, dịch vụ lưu trú: Hạ nhiệt nhẹ

Không chỉ vé máy bay, giá phòng khách sạn và resort cũng tăng mạnh dịp Tết. Theo phân tích về chi phí du lịch Tết tại Việt Nam trên Tubudd, giá phòng ở các điểm hút khách như Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt… có thể tăng 30–50% so với ngày thường do nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế.

Trong những ngày mồng 1–2, công suất phòng tại nhiều điểm du lịch đạt mức cao, khiến giá niêm yết ở phân khúc 3–4 sao dao động từ khoảng 1,8–3 triệu đồng/đêm, còn resort cao cấp có thể cao hơn đáng kể. Sang mồng 5–6, một số nơi bắt đầu giảm nhẹ khi khách du lịch rải bớt, nhưng mức giảm không quá sâu nếu điểm đến vẫn đang “hot”.

Theo Vietnam Travel, Tết vẫn là mùa du lịch cao điểm kéo dài nhiều ngày, nên giá dịch vụ thường giữ ở mức cao cho tới hết tuần đầu năm. Điều này lý giải vì sao nhiều gia đình đi mồng 5–6 vẫn cảm thấy chi phí “chưa rẻ như tưởng tượng”.

Tóm lại, du lịch mồng 5–6 có thể rẻ hơn mồng 1–2 ở một số chặng bay và khách sạn, nhưng mức chênh lệch thường không quá lớn. Cả hai đều nằm trong tuần cao điểm Tết, nên giá vẫn cao hơn nhiều so với giai đoạn ngoài lễ.

Nếu mục tiêu là tiết kiệm rõ rệt, du khách nên đặt vé và phòng từ sớm, linh hoạt giờ bay, hoặc cân nhắc đi trước Tết vài ngày hay sau Rằm tháng Giêng – thời điểm thị trường thực sự hạ nhiệt. Trong du lịch Tết, yếu tố quyết định không chỉ là “đi ngày nào”, mà là chuẩn bị sớm và chủ động với kế hoạch chi tiêu của mình.



