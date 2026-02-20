Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 ngày đầu nghỉ Tết, du lịch Ninh Bình đón gần 1,4 triệu lượt khách

20-02-2026 - 18:16 PM | Lifestyle

6 ngày đầu nghỉ Tết, du lịch Ninh Bình đón gần 1,4 triệu lượt khách

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2026, ngành du lịch Ninh Bình đã "bội thu" khách du lịch khi đón được gần 1,4 triệu lượt, doanh thu trên 2.000 tỉ đồng

Chiều 19-2, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong những ngày đầu năm mới Tết Bính Ngọ 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón được gần 1,4 triệu lượt khách.

6 ngày đầu nghỉ Tết, du lịch Ninh Bình đón gần 1,4 triệu lượt khách- Ảnh 1.

Khách du lịch đổ về Thung Ui - điểm du lịch mới ở Ninh Bình du Xuân ngày 1 Tết. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình

Tính từ ngày 14-2 đến ngày 19-2 (tức từ 27 tháng Chạp đến ngày 3 Tết), toàn tỉnh Ninh Bình đón 1.362.408 lượt khách, trong đó, khách nội địa trên 1,1 triệu lượt khách, khách quốc tế 229.260 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 2.000 tỉ đồng.

Theo ghi nhận, một số điểm du lịch tại Ninh Bình như: Tràng An, Bái Đính, Tam Chúc… và đặc biệt là điểm du lịch mới Thung Ui - nơi có Đàn Kính Thiên vua Đinh Tiên Hoàng tế trời đất 1.000 năm trước vừa được đưa vào khai thác - đang hút khách du lịch đổ về tham quan, khám phá những ngày qua.

6 ngày đầu nghỉ Tết, du lịch Ninh Bình đón gần 1,4 triệu lượt khách- Ảnh 2.

Khách du lịch tham quan danh thắng Tràng An. Ảnh: Minh Đường

Dự báo, trong những ngày tới, lượng khách đổ về Ninh Bình du Xuân những ngày đầu năm mới tăng cao khi các điểm đến nổi tiếng sắp diễn ra lễ hội như: Lễ Khai hội chùa Bái Đính; lễ khai hội chùa Tam Chúc, lễ hội chợ Viềng; lễ phát lương Đền Trân Thương; lễ Khai Ấn Đền Trần…

Được biết, năm 2025 là một năm bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Ninh Bình khi đón 19,42 triệu lượt khách với tổng doanh thu hơn 21.200 tỉ đồng. Trong năm 2026, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó kỳ vọng đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình hình hiện tại của Á hậu Phương Nhi

Tình hình hiện tại của Á hậu Phương Nhi Nổi bật

Tết Việt của du học sinh xa nhà: "Cơ thể mình ở nước ngoài nhưng tâm trí lại ở Việt Nam"

Tết Việt của du học sinh xa nhà: "Cơ thể mình ở nước ngoài nhưng tâm trí lại ở Việt Nam" Nổi bật

Nam NSƯT miền Nam ra tận biệt phủ một bầu show quyền lực miền Bắc chúc Tết

Nam NSƯT miền Nam ra tận biệt phủ một bầu show quyền lực miền Bắc chúc Tết

15:54 , 20/02/2026
Mùng 4 Tết, khẩn cấp ngồi xuống làm lại kế hoạch tiền bạc cho tháng Giêng

Mùng 4 Tết, khẩn cấp ngồi xuống làm lại kế hoạch tiền bạc cho tháng Giêng

15:29 , 20/02/2026
7 xu hướng du lịch cực 'hot' sẽ bùng nổ trong năm 2026

7 xu hướng du lịch cực 'hot' sẽ bùng nổ trong năm 2026

14:59 , 20/02/2026
"Nữ thần thon gọn" Dương Mịch chưa bao giờ chạm mốc 50kg nhờ thực đơn thần kỳ

"Nữ thần thon gọn" Dương Mịch chưa bao giờ chạm mốc 50kg nhờ thực đơn thần kỳ

14:28 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên