"Nữ thần thon gọn" Dương Mịch chưa bao giờ chạm mốc 50kg nhờ thực đơn thần kỳ

Bí quyết giữ dáng của mỹ nhân Cbiz khiến hội chị em tò mò

Mỗi dịp lễ Tết, khi bàn tiệc ngập tràn thịt cá, bánh kẹo và đồ ngọt, chuyện tăng cân gần như là "nỗi ám ảnh chung" của nhiều người. Nhưng nhìn vào vóc dáng thanh mảnh suốt nhiều năm của Dương Mịch, không ít người bất ngờ khi biết rằng cân nặng của cô gần như chưa từng vượt quá 48kg. Dù lịch trình dày đặc, thường xuyên quay phim và di chuyển, nữ diễn viên vẫn duy trì thân hình thon gọn, đôi chân dài nổi bật và làn da căng tràn sức sống.

Điều đặc biệt là Dương Mịch không theo đuổi những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô ưu tiên phương pháp nhẹ nhàng, có thể duy trì lâu dài. Chính vì vậy, cách giảm cân của cô được nhiều người xem là "thực tế" và phù hợp với nhịp sống hiện đại, đặc biệt với những người bận rộn hoặc không có thời gian tập luyện quá nhiều.

Ảnh Weibo

5:2 - phương pháp nhịn ăn gián đoạn nhưng không cực đoan

Bí quyết chính giúp Dương Mịch giữ cân ổn định là chế độ nhịn ăn gián đoạn 5:2. Nghe có vẻ nghiêm ngặt, nhưng thực chất đây là cách ăn uống khá linh hoạt. Trong một tuần, cô ăn uống bình thường 5 ngày, còn 2 ngày còn lại chỉ kiểm soát lượng calo ở mức thấp, khoảng 500–600 kcal. Điều này giúp cơ thể có thời gian "nghỉ ngơi", tăng khả năng đốt mỡ mà không gây cảm giác bị ép buộc hay quá đói.

Phương pháp này cũng hạn chế tình trạng ăn bù một trong những nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân sau khi ăn kiêng. Trong những ngày giảm calo, Dương Mịch vẫn đảm bảo nạp đủ protein, hạn chế dầu mỡ và đường, uống nhiều nước và duy trì lịch sinh hoạt đều đặn. Nhờ vậy, quá trình trao đổi chất được giữ ổn định, cơ thể ít tích nước và hạn chế phù nề.

Ảnh Sina

Thực đơn đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ

Trong các ngày kiểm soát năng lượng, nữ diễn viên ưu tiên những món thanh nhẹ, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đủ chất. Những thực phẩm thường xuất hiện trong thực đơn gồm trứng luộc, sữa đậu nành không đường, rau xanh, cá hấp hoặc ức gà. Cô cũng bổ sung lượng tinh bột vừa phải từ thực phẩm nguyên cám như khoai lang hoặc gạo lứt, tránh hoàn toàn bánh ngọt, đồ chiên và thức ăn chế biến sẵn.

Điểm quan trọng là không để cơ thể rơi vào trạng thái quá đói. Thay vì ăn ít nhưng nhịn lâu, Dương Mịch chia nhỏ bữa để giữ đường huyết ổn định. Trong những ngày ăn bình thường, cô không "xả" quá mức mà vẫn duy trì nguyên tắc cân bằng: nhiều rau, đủ protein, ít dầu và đường. Đây được xem là chìa khóa giúp vóc dáng duy trì lâu dài mà không bị tăng cân trở lại.

Món súp trứng củ cải "vũ khí bí mật" giúp giữ dáng

Một trong những món ăn quen thuộc của Dương Mịch là súp trứng củ cải. Món này không chỉ ít calo mà còn giúp làm ấm cơ thể, rất phù hợp vào buổi tối hoặc trong ngày ăn kiêng. Cách chế biến đơn giản: củ cải trắng được cắt sợi hoặc miếng nhỏ, trứng được chiên sơ với lượng dầu rất ít. Sau đó, nấu củ cải với nước sôi, cho trứng vào đun thêm khoảng 10 phút, cuối cùng thêm kỷ tử và một chút muối để tạo vị.

Củ cải trắng dễ tiêu hóa, hỗ trợ thải độc và giảm tích nước, trong khi trứng cung cấp protein giúp no lâu. Nhờ vậy, món ăn này vừa nhẹ bụng vừa hỗ trợ trao đổi chất, đặc biệt phù hợp cho những ngày kiểm soát calo.

Ảnh IGNV

Giảm cân thông minh thay vì ép cân

Câu chuyện giữ dáng của Dương Mịch cho thấy một điều quan trọng: giảm cân không nhất thiết phải cực đoan. Việc điều chỉnh nhịp ăn uống, chọn thực phẩm thông minh và duy trì thói quen lành mạnh mới là yếu tố giúp vóc dáng bền vững. Không chỉ giữ cân ổn định, phương pháp này còn giúp cơ thể khỏe mạnh và hạn chế nguy cơ tăng cân trở lại.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị rằng mỗi người có thể trạng khác nhau. Những ai mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai hoặc đang điều trị y tế nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ chế độ nhịn ăn nào. Bởi cuối cùng, mục tiêu của việc giảm cân không chỉ là con số trên cân, mà còn là sức khỏe lâu dài và sự tự tin trong cuộc sống.

Nguồn TVBS