Người Việt sẵn sàng chi mạnh tay cho 1 hoạt động đầu năm: 3 ngày Tết đã vượt mức 180 tỷ đồng

Ba ngày đầu Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến sức nóng tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé lần lượt đạt 51,3 tỷ đồng (mùng 1), 63,1 tỷ đồng (mùng 2) và 70,1 tỷ đồng (mùng 3), nâng tổng mức chi tiêu của khán giả Việt khi ra rạp xem phim lên khoảng hơn 184,5 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày.

Doanh thu phòng vé 3 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 (Nguồn: Box Office Vietnam)

Con số này cho thấy điện ảnh tiếp tục là lựa chọn giải trí hàng đầu trong dịp Tết, đồng thời phản ánh sức mua mạnh mẽ của thị trường ngay từ những ngày đầu năm mới.

Thỏ ơi!! của Trấn Thành đang dẫn đầu phòng vé trong cả 3 ngày Tết, với tổng doanh thu tính đến cuối ngày 19/2 đang ở mức 128 tỷ đồng (bao gồm lượng vé bán trước). Lượng suất cũng tăng dần từ hơn 3.800 suất (mùng 1) lên hơn 4.500 suất (mùng 3), cho thấy độ phủ rạp và nhu cầu khán giả đều tăng mạnh.

Giữ vị trí thứ hai ổn định là Nhà Ba Tôi Một Phòng do Trường Giang làm đạo diễn với doanh thu hơn 41 tỷ đồng. Phim duy trì đà tăng trưởng đều, thu hút nhóm khán giả gia đình trong dịp Tết.

Xếp sau là Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn và Mùi Phở của Minh Beta cũng có doanh thu tăng dần qua từng ngày.

Cuộc đua của 4 bộ phim Việt ngày Tết nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả

Ở nhóm phim quốc tế, sự góp mặt của hai bộ phim hoạt hình Tuyển Thủ Dê: Mùi Vị Chiến Thắng và Thỏ Gà Du Xuân: Đại Náo Địa Đạo cho thấy nhu cầu giải trí dành cho trẻ em và gia đình vẫn chiếm một phần đáng kể trong cơ cấu doanh thu Tết

Thị trường phòng vé Tết 2026 được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục bùng nổ trong những ngày tiếp theo, đặc biệt khi hiệu ứng truyền miệng và lịch nghỉ dài ngày tiếp tục kích thích nhu cầu ra rạp của khán giả.