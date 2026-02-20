Nữ NSƯT ở Mỹ vượt bão tuyết về Việt Nam

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Ngay hôm tôi bay về vào ngày 25 Tết là có bão tuyết ở Mỹ. Tôi đã vượt qua bão tuyết để về nước", nghệ sĩ Phương Hồng Thủy nói.

Mới đây, NSƯT Phương Hồng Thủy đã gửi lời chúc Tết đến khán giả và chia sẻ về lần trở về Việt Nam ăn Tết sau nhiều năm xa quê.

Cô nói: "Chào các bạn thân thương của tôi. Hôm nay, có duyên lành nên tôi nhận lời mời diễn của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Cảm ơn các bạn đã thương yêu tôi và sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Năm nay, mong các bạn đến sân khấu Hoàng Thái Thanh dịp Tết này để chúc mừng sinh nhật sân khấu tròn 16 tuổi.

Dạo này tôi hay quên lắm nên mới được nhận lời mời diễn trong vở kịch "29 anh về", vào vai một cô giáo làm mẹ đơn thân, cũng bị đãng trí, nhớ nhớ quên quên giống tôi.

Ngay khi anh Thành Hội làm vở kịch này đã gọi tôi liền, và giao vai này cho tôi để tôi được ca diễn chút xíu. Nghe anh Thành Hội gọi xong, tự nhiên lửa nghề trong tôi tràn về và tôi nhận lời ngay dù tôi đang sinh sống ở Mỹ.

Tôi còn năn nỉ chồng cho tôi về Việt Nam ăn Tết năm nay và diễn kịch nữa. Chồng tôi đồng ý luôn và con gái book vé cho tôi về Việt Nam.

Hôm tôi bay về là ngày 25 Tết, lúc đó có bão tuyết ở Mỹ. Tôi đã vượt qua bão tuyết để về nước. Vừa về Việt Nam là tôi lao vào tập kịch cùng các anh chị em đồng nghiệp. Cuối cùng tôi cũng tập xong hoàn chỉnh vở kịch để diễn và phục vụ khán giả. Tôi đang rất hào hứng".

NSƯT Phương Hồng Thủy hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương. Rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng, cô chọn cho mình một lối sống giản dị, kín tiếng bên gia đình tại tiểu bang Georgia. Thay vì tham gia vào những ồn ào của giới giải trí, cô tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc tổ ấm, làm vườn và chiêm nghiệm đạo Phật.

Sự chừng mực và khiêm nhường luôn là nét tính cách đặc trưng của Phương Hồng Thủy, ngay cả khi đã lui về hậu phương. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chỉ thi thoảng góp mặt trong các buổi họp mặt nghệ sĩ thân hữu hoặc các chương trình thiện nguyện tại chùa.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

