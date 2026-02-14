Nữ NSƯT sắm Tết cho nhà 2 triệu đô ở Mỹ, nói thẳng về tiền

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ cảnh chuẩn bị đón Tết của cô tại biệt thự trị giá 2 triệu đô ở Mỹ. Được biết, Ngọc Huyền cũng mới trở về Mỹ sau 2 tháng ở Việt Nam lo liệu công việc phim ảnh, âm nhạc, chấm thi. Cô muốn về kịp để đón Tết cùng gia đình bên cha mẹ, chồng con.

Ngọc Huyền

Ngọc Huyền tự tay trang trí cây đào pha lê do mẹ cô mới mua, có giá lên đến gần chục triệu đồng. Cô nói: "Tôi rất vui vì năm nay tôi mua gì cũng được khen. Tôi đang lau chùi cây đào tiên này. Người ta nói đem đào về nhà là đem theo cả tiền tài, sức khỏe, may mắn.

Mẹ tôi đi qua thấy cây đào này phải quay lại mua luôn, đi không đành. Có người bạn tôi bảo, từ lúc mua đào tiên này về nhà thì thấy mọi thứ đều suôn sẻ, ăn nên làm ra. Riêng tôi thì chỉ mong sức khỏe, không mong gì cả. Tiền bạc nay ở nhà này mai ở nhà kia, không biết đâu mà lần. Vì thế, tôi chỉ mong sức khỏe thôi, có sức khỏe là sẽ làm được ra tiền.

Cây đào tiên pha lê này đẹp lắm, giá là 350 đô nhưng sale còn 250 đô (gần 10 triệu đồng). Tôi còn phải đi ra ngoài chợ mua một cặp lục bình về cắm nữa".

Sau khi trang trí đào pha lê xong, Ngọc Huyền tiếp tục đi mua hoa mai về cắm trưng Tết. Nữ nghệ sĩ tự tay ngồi chặt cành và cắm từng cành hoa mai vào lọ. Cô vui sướng nói: "Bây giờ tôi đang chuẩn bị chiết mai cho mẹ tôi. Năm nay mai rất hiếm nên khá đắt, mua mãi mới được chừng này.

Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi là tôi sẽ lên máy bay để bay đi show ở tiểu bang khác, nhưng vẫn ngồi đây để làm mai cho mẹ, rất căng thẳng. Mẹ tôi rất yêu mai nên tôi muốn cắm một lọ mai thật đẹp cho đẹp.

Bao nhiêu năm nay nhà tôi đều cắm mai trưng Tết. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Mùng 3 Tết tôi đã bay đi show rồi nên giờ phải cắm mai cho đẹp".

Có thể thấy, dù ở Mỹ hơn 20 năm qua nhưng Ngọc Huyền vẫn giữ được các nét văn hóa, sinh hoạt truyền thống của người Việt, nhất là dịp đón Tết.