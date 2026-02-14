Hôn nhân 40 năm của tài tử màn ảnh Việt: "Càng ngày tôi càng yêu vợ mình hơn, không bao giờ biết chán"

Trong xã hội hiện đại, những cuộc tình chóng vánh ngày càng nhiều, nên không biết từ bao giờ những cuộc hôn nhân hơn 1 thập kỷ lại trở thành điều gì đó khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhất là với đời sống của người nghệ sĩ.

Ấy vậy mà trong showbiz vẫn có những cuộc hôn nhân màu hồng, vừa ngọt ngào vừa viên mãn kéo dài vài thập kỷ. Hôn nhân 40 năm của nghệ sĩ Huỳnh Kiến An và vợ là một ví dụ.

Tình đầu cũng là tình cuối

Hồi còn công tác tại đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn trong vai trò ca sĩ, Huỳnh Kiến An có cuộc gặp tình cờ với chị Hoa cũng chính là bà xã của anh hiện tại. Vừa nhìn thấy chị Hoa, tim Huỳnh Kiến An như rớt một nhịp.

Anh kể: "Hồi đó, tôi 25, 26 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào. Đi hát, tôi cũng được nhiều cô quý mến, chăm sóc, theo đuổi nhưng mình không có cảm giác gì cho tới khi gặp cô ấy. Vừa gặp cô ấy là tôi giống như bị sét đánh, trong người làm như có tia điện xẹt qua và mình cảm nhận được ngay, đây là người phụ nữ của mình", nghệ sĩ Huỳnh Kiến An kể.

Vợ chồng nghệ sĩ Huỳnh Kiến An thời trẻ.

Họ đều là tình đầu của nhau.

Sau 2 năm tìm hiều, họ làm đám cưới rồi lần lượt 2 người con chào đời. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân 40 năm với bà xã, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An cho hay, mọi thứ rất thuận lợi, giản dị và vô cùng bình yên.

Anh tâm sự: "Một phần vì bà xã lúc nào cũng chiều tôi. Cô ấy luôn buông súng đầu hàng trước. Người ta đã đầu hàng, giương cờ trắng rồi thì mình còn đánh đấm gì nữa. Giận hờn gì cũng vài ba bữa là xong.

Hơn nữa, tôi rất ý thức. Từ xưa đến giờ, vợ chồng cãi nhau là vào phòng riêng chứ không bao giờ cãi nhau trước mặt con. Vợ tôi rất hiền, lại không ghen tuông.

Tôi đi làm, có bao nhiêu tiền đều đưa vợ giữ hết. Hợp đồng làm phim gì, bao nhiêu tiền, tôi đưa về không thiếu một xu. Ngày nào giao tiền, bao nhiêu %, trong hợp đồng đều ghi rõ. Đúng số, đúng ngày là giao tiền.

Ngay cả thẻ ngân hàng, tôi cũng giao vợ giữ. Tôi không có nhu cầu xài tiền, không có nhu cầu ra đường. Mật mã tài khoản, vợ tôi nắm. Facebook, hai người cũng xài chung, thành ra không có bà nào tán tôi được hết. Mọi cái, tôi rất quang minh chính đại, không có gì để vợ nghi ngờ".

Tổ ấm của nam nghệ sĩ.

Huỳnh Kiến An cũng cho biết, mỗi khi anh ra ngoài, vợ luôn chủ động xem ví của chồng còn tiền hay không và để thêm tiền nếu còn ít. 40 năm hôn nhân, chưa một lần anh bị vợ cằn nhằn chuyện tiền nong. “Từ xưa tới giờ, cô ấy tin tưởng tôi tuyệt đối”, nam tài tử màn ảnh Việt nói.

Càng ngày càng yêu vợ hơn

Nhìn lại cuộc hôn nhân 40 năm của mình, tài tử Huỳnh Kiến An cho biết: “Lạ lắm, càng ngày tôi càng thấy yêu vợ mình hơn, không bao giờ biết chán. Tôi yêu cô ấy vì tâm tính bên trong, hiền lành, lo cho chồng con, gia đình chu toàn. Trong họ hàng nhà tôi, có ai nhờ cô ấy việc gì là cô ấy đi liền và rất vui vẻ, hào hứng, chứ không theo kiểu vì chồng mà ép mình làm việc đó.

Tôi nghĩ mình may mắn lấy được cô ấy. Nếu không phải cô ấy, chắc không có cô nào chịu nổi tôi. Riêng chuyện ghen tuông là đã khó chịu rồi. Cô ấy đặc biệt không bao giờ ghen”.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, nam tài từ trả lời ngay, đó chính là sự “tha thứ”. Anh bày tỏ: “Khi vợ hay mình sai lầm cái gì thì phải biết tha thứ cho nhau. Là con người, ai cũng có lúc sai lầm. Nếu cái sai lầm đó là vô tình, vô ý thì chúng ta nên tha thứ. Sự tha thứ làm cho đối phương thay đổi. Đó là điều tôi thấy căn bản nhất trong đời sống hôn nhân”.

Các con anh hiện tại đã trường thành và có gia đình riêng.

Hiếm có ai trải qua 40 năm hôn nhân vẫn thừa nhận, chẳng những yêu vợ như ngày đầu mà càng ngày càng yêu vợ hơn như Huỳnh Kiến An.

Tài tử điện ảnh U70 không ngại thừa nhận mình rất "nghe lời" vợ. Anh bảo: "Vợ tôi nói hợp lý, tốt cho mình nên mình nghe. Càng ngày, tôi càng thấy vợ hy sinh cho mình rất nhiều, càng ngày tôi càng yêu vợ hơn. Vợ tôi không bao giờ đòi hỏi tôi cái gì, tới cái nhẫn cưới cũng không đòi hỏi.

Hồi cưới chúng tôi có nhẫn, chiếc nhẫn chỉ có 3 phân. Có giai đoạn tôi gầy quá, nhẫn lỏng, tháo ra tháo vào rồi lạc mất. Vợ tôi cũng để lạc mất nhẫn mấy chục năm rồi nhưng không sắm cái mới. Cô ấy không có nhu cầu nhưng tôi định kỷ niệm 40 năm ngày cưới, sẽ trao nhẫn lại cho nàng" (cười).

Huỳnh Kiến An bảo, cuộc sống của anh hiện tại rất nhẹ nhàng và yên bình. Vợ chồng, mẹ con có khi cả ngày không nói chuyện ngoài 3 bữa cơm cùng ăn với nhau.

Vậy nhưng, sự bình yên ấy là một thứ tình yêu không thể diễn tả bằng lời và phải trải qua nhiều năm sống cùng nhau mới có thể đạt được. "Đã thấu hiểu nhau thì chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ rồi, không cần phải nói gì", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Dù đã bên nhau 40 năm nhưng vợ chồng nam tài tử vẫn vô cùng hạnh phúc.

Anh cho biết càng ngày càng yêu vợ hơn.

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước qua rất nhiều vai diễn trên truyền hình lẫn điện ảnh như: Hướng nghiệp, Cù lao lúa, Trang trại hoa hồng, Trần Trung kỳ án, Hậu duệ mặt trời, Cô hầu gái, Hương ga, Sắc đẹp ngàn cân, Nữ đại gia, Đêm tối rực rỡ, Gái già lắm chiêu...