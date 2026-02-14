Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"

14-02-2026 - 19:05 PM | Lifestyle

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"

Sau khoảng 5 ngày kể từ khi bị “khai tử” trên YouTube, MV của nghệ sĩ Việt nhiều view nhất Việt Nam đã chính thức trở lại.

Vào ngày 9/2 vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi hoang mang khi MV Bống Bống Bang Bang bất ngờ “bốc hơi” trên YouTube. Cụ thể hơn, khi tìm kiếm từ khóa “bống bống bang bang” trên nền tảng này hay truy cập những đường link cũ, MV sở hữu hơn 630 triệu lượt xem đã không thể truy cập và người dùng chỉ nhận được thông báo “Video không có sẵn”.

Điều này khiến chính “cha đẻ” của ca khúc - nhạc sĩ OnlyC hay các thành viên của 365daband cũng vô cùng bất ngờ trước việc “biến mất” đột ngột của MV. Thời điểm này nhiều người cũng cho rằng nguyên nhân khiến cho MV Bống Bống Bang Bang bị “khai tử” đến từ việc kênh đăng tải bản MV gốc của nhóm 365daband đã bị đóng và khiến cho toàn bộ video liên quan không thể truy cập.

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"- Ảnh 1.

MV Bống Bống Bang Bang bất ngờ “bốc hơi” vào ngày 9/2 khiến nhiều người vô cùng hoang mang

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"- Ảnh 2.

Nhạc sĩ OnlyC từng lên tiếng khi MV Bống Bống Bang Bang bị “bốc hơi” trên YouTube

Tuy nhiên vào ngày 14/2, MV Bống Bống Bang Bang ra mắt từ năm 2016 đã chính thức được “hồi sinh” nguyên vẹn với số lượt view hơn 634 triệu lượt xem. Sự trở lại này lập tức trở thành tin vui với khán giả. Phần bình luận dưới MV nhanh chóng ngập tràn những dòng chia sẻ xúc động. Người chia sẻ cảm giác như “tìm lại được tuổi thơ”, người hài hước cho rằng mừng đến mức phát khóc khi MV sau nhiều ngày “không cánh mà bay” đã chính thức trở lại.

Không ít fan thừa nhận, họ đã thực sự lo lắng rằng một trong những MV biểu tượng của Vpop sẽ mãi mãi biến mất khỏi nền tảng. Về phía ekip, niềm vui cũng không kém phần đặc biệt. Sau những ngày thấp thỏm, việc đứa con tinh thần quay trở lại nguyên vẹn giống như một cái kết có hậu và tất cả dường như có yên tâm để đón giao thừa.

MV Bống Bống Bang Bang - 365daband

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"- Ảnh 3.

MV Bống Bống Bang Bang chính thức trở lại trên YouTube vào ngày 14/2 với hơn 634 triệu lượt xem (Ảnh: YouTube)

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"- Ảnh 4.

Nhà sản xuất Ngô Thanh Viên mừng rỡ khi MV trở lại ngay trước thềm Tết Nguyên đán

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"- Ảnh 5.

Rất đông người hâm mộ dành lời chúc mừng bên dưới MV, có người còn thừa nhận “mừng phát khóc” (Ảnh: YouTube)

Ra mắt từ năm 2016, Bống Bống Bang Bang từng là hiện tượng hiếm hoi của nhạc phim Việt khi chạm mốc trăm triệu view trong thời gian ngắn - điều không phải sản phẩm nào cũng làm được ở thời điểm đó. Sau Một Con Vịt, Bống Bống Bang Bang cũng chính là ca khúc của nghệ sĩ Việt nhiều view nhất Việt Nam. Giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ, vũ đạo đồng đều của 365daband cùng màu sắc cổ tích pha hiện đại đã giúp ca khúc vượt ra khỏi khuôn khổ một bản OST thông thường.

Quan trọng hơn, đây là một trong số ít những MV Vpop tạo được sức lan tỏa đa thế hệ.Từ trẻ em đến người lớn đều yêu thích ca khúc vì giai điệu bắt tai. Trên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội, đoạn nhạc “Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta…” vẫn thỉnh thoảng được sử dụng lại trong các video giải trí, chứng minh độ nhận diện chưa hề giảm nhiệt.

MV của nghệ sĩ Vbiz nhiều view nhất Việt Nam đã "hồi sinh"- Ảnh 6.

Việc MV trở lại vào đúng ngày 14/2 chắc chắn là món quà Valentine tuyệt vời dành cho 365daband cũng như ekip sản xuất Bống Bống Bang Bang

Nam nghệ sĩ cưới vợ đại gia kém 16 tuổi, bỏ showbiz, làm giám đốc bảo tàng, biệt thự trải khắp TP. Hồ Chí Minh

Theo An Nhi

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa rinh chậu quất này coi như Tết vơi đi một nửa: Nhỏ thôi nhưng "gánh" trọn không khí xuân trong nhà

Chưa rinh chậu quất này coi như Tết vơi đi một nửa: Nhỏ thôi nhưng "gánh" trọn không khí xuân trong nhà Nổi bật

Bỏ phố về quê cải tạo nhà 30 năm tuổi: Mẹ hai con biến căn nhà cũ thành biệt thự nghỉ dưỡng, ai nhìn cũng muốn chuyển đến ở

Bỏ phố về quê cải tạo nhà 30 năm tuổi: Mẹ hai con biến căn nhà cũ thành biệt thự nghỉ dưỡng, ai nhìn cũng muốn chuyển đến ở Nổi bật

Xôn xao của showbiz Hàn hôm nay: Jisoo kết hôn, Park Seo Joon xác nhận đến dự

Xôn xao của showbiz Hàn hôm nay: Jisoo kết hôn, Park Seo Joon xác nhận đến dự

18:52 , 14/02/2026
Lý do hôn nhân của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My luôn dậy sóng

Lý do hôn nhân của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My luôn dậy sóng

18:04 , 14/02/2026
'Ngọc nữ màn ảnh' tuổi Ngọ nổi đình đám, U40 giàu có nhưng vẫn độc thân

'Ngọc nữ màn ảnh' tuổi Ngọ nổi đình đám, U40 giàu có nhưng vẫn độc thân

17:28 , 14/02/2026
Valentine đầu tiên Sơn Tùng M-TP khoe “baby” siêu đáng yêu, dân mạng không tin là thật

Valentine đầu tiên Sơn Tùng M-TP khoe “baby” siêu đáng yêu, dân mạng không tin là thật

17:08 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên