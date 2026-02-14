Lý do hôn nhân của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My luôn dậy sóng

Cùng yêu và kết hôn với những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mỗi cột mốc từ công khai hẹn hò, tổ chức đám cưới cho đến chuyện nhà cửa, cuộc sống hôn nhân của cả 2 cặp đôi này đều trở thành chủ đề được bàn luận.

Song, điều đáng chú ý không nằm ở những gì dễ nhìn thấy, mà ở cách Chu Thanh Huyền hay Doãn Hải My tận hưởng cuộc sống của mình. Một người thể hiện sự gắn bó theo cách thẳng thắn, rõ ràng; một người chọn sự điềm tĩnh, kín đáo hơn.

Hai nhịp sống khác nhau, hai cách xuất hiện khác nhau trước công chúng nhưng điểm chung là cả hai đều đang ở trong những cuộc hôn nhân ổn định, được chồng trân trọng và dành nhiều sự cưng chiều.

Chu Thanh Huyền: Ồn ào mấy thì chồng cũng âm thầm đứng sau bảo vệ

Chu Thanh Huyền và Quang Hải hẹn hò từ khoảng năm 2021, khi liên tục lộ hint trùng hợp về địa điểm check-in hay những lần xuất hiện qua camera của "team qua đường". Thời điểm đó, cả hai chọn cách không công khai nhưng cũng không giấu diếm. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, Chu Thanh Huyền từng là cái tên gây ra nhiều tranh luận.

Vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền

Từ phong cách livestream bán hàng, cách nói chuyện thẳng thắn cho đến những ồn ào xoay quanh chuyện riêng tư, mọi thứ khiến hình ảnh của Chu Thanh Huyền trong mắt công chúng không thực sự hoàn hảo. Tuy nhiên, cô vẫn luôn nỗ lực duy trì, hoàn thiện bản thân và có những thay đổi tích cực hơn từ sau khi kết hôn.

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra vào tháng 4/2024 tại Hà Nội, sau đó không lâu cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Dù vẫn vướng không ít những thị phi nhưng nhiều người cho rằng, cách Chu Thanh Huyền được yêu lại cực kỳ khác biệt.

Quang Hải luôn là điểm tựa vững chắc, thể hiện tình cảm qua những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa, khẳng định sự đồng hành và bảo vệ vợ. Những khoảnh khắc ngọt ngào mà Quang Hải dành cho vợ vẫn liên tục được cập nhật trên mạng xã hội.

Trong kỷ niệm một năm ngày cưới, hình ảnh lãng mạn cùng dòng nhắn "Anh yêu em" nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của người hâm mộ. Những món quà giá trị, sự hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường, từ bữa tối gia đình đến cuối tuần bên con, cho thấy tình cảm mà Quang Hải dành cho Huyền không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm, là sự đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, viên mãn

Chu Thanh Huyền cũng từng chia sẻ nhiều về chuyện vun vén gia đình, chuyện học cách làm vợ, làm mẹ. Cô chuyển dịch hình ảnh từ một cô gái kinh doanh sang vai trò người phụ nữ của gia đình. Và chính sự thay đổi đó khiến công chúng ngày càng có thiện cảm hơn.

Hiện tại, Quang Hải và Chu Thanh Huyền xây dựng một tổ ấm ngọt ngào, viên mãn. Họ sống tại Hà Nội trong một căn hộ cao cấp, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Về sự nghiệp, Quang Hải vẫn toàn tâm cho sự nghiệp bóng đá, thi đấu cho CLB Công An Hà Nội và tham gia các sự kiện, trong khi Chu Thanh Huyền tiếp tục phát triển thương hiệu cá nhân và livestream bán hàng, duy trì lượng fan đông đảo. Dù bận rộn, cả hai vẫn sắp xếp thời gian dành cho nhau và cho con, thể hiện sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

Dù bận rộn, cả Chu Thanh Huyền và Quang Hải vẫn ưu tiên dành trọn vẹn thời gian cho quý tử

Doãn Hải My: Tiểu thư cành vàng lá ngọc, lấy chồng sống sướng như tiên

Doãn Hải My được biết đến là người đẹp nằm trong top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Trong khi đó, Văn Hậu là hậu vệ tài năng của bóng đá Việt Nam, nổi lên từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc). Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, giữa năm 2022, cặp đôi công khai mối quan hệ và tổ chức hôn lễ tại quê nhà của chú rể ở Thái Bình (nay là Hưng Yên) vào tháng 11/2023.

Khác với hình ảnh sắc sảo của Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My lại bước vào tình yêu với Đoàn Văn Hậu bằng một nền tảng gần như "điểm 10": Học vấn tốt, gia đình có điều kiện, tính cách dịu dàng, nhỏ nhẹ,... Ngay từ đầu, câu chuyện tình yêu của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã được nhận xét là một mối tình đẹp, ít thị phi, ồn ào.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Sau đám cưới, vào tháng 3/2024, Hải My chia sẻ tin vui khi cô mang bầu con đầu lòng. Vào tháng 6 cùng năm, người đẹp sinh bé trai, đặt biệt danh là Lúa. Sau khi sinh con, cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình, trở thành KOL (người có sức ảnh hưởng) trên MXH.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng nhau đi du lịch, nấu ăn tại gia hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Dù bận rộn với công việc, cả Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đều là những người hướng về gia đình, luôn ưu tiên "nửa kia" và đặc biệt là dành toàn thời gian cho con.

Nhìn vào cuộc sống hôn nhân của cả hai, nhiều người nhận xét cách Doãn Hải My được yêu có phần nhẹ nhàng, kín đáo nhưng cực ngọt ngào. Bởi cầu thủ Đoàn Văn Hậu vốn nổi tiếng là người chiều vợ khi luôn sẵn sàng hộ tống vợ đến những concert, gặp thần tượng mà cô yêu thích. Chưa kể, mọi công việc của vợ, Văn Hậu đều ủng hộ và đồng hành.

Doãn Hải My được chồng cưng chiều hết mực

Ngược lại, Doãn Hải My cũng là hậu phương vững chắc, là người luôn ở cạnh trong giai đoạn chồng chấn thương, chưa thể thi đấu trở lại. Đến khi Đoàn Văn Hậu ra sân mới đây, Doãn Hải My cũng xuất hiện trên khu vực khán đài, đưa cả con trai đi cùng để cổ vũ tinh thần, động viên chồng.

Văn Hậu hiện là một trong những cầu thủ có thu nhập cao của V-League, từng thi đấu tại châu Âu với mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, cùng nguồn thu lớn từ quảng cáo, tài trợ và tiền thưởng. Trong khi đó, Hải My sinh ra trong gia đình kinh doanh khá giả ở Hà Nội, hiện vừa quản lý công việc riêng, vừa tham gia nhiều hoạt động trên mạng xã hội. Vì vậy, cặp đôi có cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Được biết, sau khi bán căn chung cư cao cấp, Văn Hậu và Hải My đã xây dựng một căn biệt thự tại Hà Nội có giá hàng chục tỷ đồng, với thiết kế sang trọng. Căn biệt thự có 4 tầng với phòng khách, phòng bếp tối giản, sang trọng. Doãn Hải My cũng thể hiện khả năng vợ đảm khi liên tục cập nhật hình ảnh trang trí nhà cửa, chu toàn mâm cúng trong những ngày giáp Tết.

Cặp đôi hiện mới chuyển về sống trong căn biệt thự sang trọng, đắt tiền tại Hà Nội



Tổng hợp/ Ảnh: FBNV