Chiếc iPhone giảm giá "chạm đáy" dịp cận Tết

Động thái giảm giá mạnh tay này nằm trong chiến lược kích cầu doanh số cuối năm của các đại lý ủy quyền. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng mức giá thực tế có thể chênh lệch nhẹ tùy thuộc vào các chương trình ưu đãi, khuyến mãi riêng biệt tại mỗi hệ thống bán lẻ. Hiện tại, iPhone 13 chính là mẫu điện thoại chính hãng có giá thấp nhất mà Apple vẫn còn duy trì kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Người mua sẽ có hai lựa chọn màu sắc cơ bản là đen và trắng, đi kèm với duy nhất một phiên bản bộ nhớ 128GB.

Nhìn lại thị trường thời gian qua, giá iPhone 13 cùng nhiều dòng iPhone đời cũ đã có những biến động tăng nhẹ do ảnh hưởng của tỷ giá USD và nguồn cung hạn chế khiến giá nhập hàng từ nhà phân phối leo thang. Tuy nhiên, sức hút của dòng máy này vẫn không hề thuyên giảm. Các đại lý ghi nhận doanh số bán ra của iPhone 13 vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt nửa năm qua và dự báo sẽ tăng trưởng thêm 20-30% trong giai đoạn cao điểm mua sắm Tết này.

Dù đã ra mắt từ năm 2021 và chính thức bị Apple "khai tử" trên toàn cầu vào tháng 9/2024 sau khi iPhone 16 trình làng, iPhone 13 vẫn có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam. Đây là chiến lược quen thuộc của Apple nhằm mở rộng tệp khách hàng, dùng các sản phẩm đời cũ giá tốt để lấp đầy phân khúc tầm trung, thay thế hoàn toàn vai trò của iPhone 11 và iPhone 12 trước đây.

Xét trên bàn cân so sánh trong phân khúc giá dưới 12 triệu đồng, iPhone 13 đang phải cạnh tranh gay gắt với hàng loạt đối thủ sừng sỏ từ phe Android như Samsung Galaxy A56, Xiaomi 15T, Honor 400, vivo V60 Lite hay OPPO Reno15 F. Trong khi các đại diện Android phô diễn thế mạnh về màn hình lớn, độ bền hay các tính năng AI mới mẻ, thì "con cưng" của Apple vẫn chiếm ưu thế nhờ thiết kế nhỏ gọn, thương hiệu mạnh, khả năng quay chụp chân thực và hiệu năng vẫn rất mượt mà cho các tác vụ hàng ngày.

Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị ổn định để sử dụng lâu dài hoặc làm quà tặng dịp Tết, iPhone 13 với mức giá hiện tại là một lựa chọn cực kỳ sáng giá, cân bằng tốt giữa chi phí và trải nghiệm sử dụng.